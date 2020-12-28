Президент на самоизоляции

Вчера во второй половине дня на официальном сайте президента Республики Абхазия появилось краткое сообщение: «У Президента Абхазии Аслана Бжания выявлен коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме. Аслан Бжания чувствует себя хорошо, курс лечения проходит амбулаторно. В соответствии с санитарными инструкциями, Глава государства ушел на самоизоляцию и продолжит исполнять обязанности дистанционно. Президент находится в Абхазии, в своей официальной резиденции в Сухуме».

Вполне естественно, что данная информация тут же стала распространяться в СМИ, и сегодня утром количество сообщений об этом в Рунете достигало уже почти шестидесяти. Когда сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к начальнику Управления по связям со средствами массовой информации Администрации президента Абхазии Алхасу Чолокуа, тот рассказал:

«Президент сдал несколько тестов… Как вы знаете, в субботу была запланирована его встреча с руководителями СМИ, а также планировалось его интервью Абхазскому телевидению. Это все мы отменили, потому что появились к вечеру (пятницы) некие признаки простуды незначительные. В связи с этим он сдал несколько этих тестов, и в воскресенье в середине дня подтвердилось, что у него COVID-19. Но он чувствует себя уже хорошо, даже тех признаков уже нет, абсолютно все в норме. Но в соответствии с санитарными требованиями, он ушел в самоизоляцию, работает в свой официальной резиденции в Сухуме. Лица, которые близко контактировали с президентом, это сотрудники службы безопасности, другие работники, чиновники тоже сдали анализы на выявление ковида. Пока, насколько я информирован, ни у кого у кого из близкого окружения, кто контактировал главой государства, его не выявлено. По той информации, которой я обладаю.

– Какие-то версии обсуждаются, где он мог заразиться?

– На этот вопрос я не смогу ответить, не знаю, где это могло произойти. Вы знаете, сейчас, в наши дни, это может произойти в любом месте».

Алхас Чолокуа не напрасно подчеркнул: «по информации, которой я обладаю». К сожалению, когда я звонил сегодня другой сотруднице из окружения президента, то услышал в трубке ее слабый голос и жалобы на недомогание. Но она еще ждет результатов сданных ею тестов.

Что касается намечавшейся в субботу встречи президента с рядом журналистов (в ней должны были принять участие и некоторые корреспонденты зарубежных СМИ), то ее заранее окрестили «чаепитием». Мыслилась беседа за чашкой чая в непринужденной обстановке с элементами пресс-конференции. Такие «чаепития» с журналистами начал устраивать в свое время сразу после окончания пресс-конференций в бытность свою третьим президентом Абхазии Александр Анкваб… Когда на этот раз уже поздно вечером в пятницу 25 декабря приглашенных утром на чаепитие стали обзванивать и сообщать, что оно откладывается, журналисты, естественно, принялись гадать о причинах. Кстати, на следующий день в СМИ появилась информация, что Аслан Бжания подарил премьер-министру республики Александру Анквабу щенка лабрадора, в связи с чем кое-кто даже выдвинул предположение: встречу отложили из-за дня рождения абхазского премьера, с которым его позавчера поздравил, в частности, и председатель правительства России Алексей Мишустин. (Правда, казалось бы: совместить это чаепитие с поздравлением премьера не так уж трудно).

Но, как выяснилось в воскресенье уже для всех, все оказалось печальнее. Хотя, как сразу же было объявлено, болезнь абхазского президента протекает в легкой форме. В то же время многим предсказуемо вспомнились испытания для его здоровья в 2019 году, когда будущему пятому президенту Абхазии пришлось проходить курсы интенсивного лечения в Москве и Германии, и пришли в голову мысли, не наложится ли нынешнее заболевание на возможные последствия того, что было.

Как известно, в этом году коронавирусная пандемия коснулась пятой части депутатов Госдумы РФ. Весной COVID-19 три недели болел упомянутый здесь Алексей Мишустин. Среди переболевших им на постсоветском пространстве – такие политические лидеры, как Никол Пашинян, Султан Назарбаев, Александр Лукашенко (последний, по его словам, перенес болезнь «на ногах»).

Как писали на днях в одном из местных СМИ, «коронавирус продолжает свирепствовать в Абхазии». Вирус добрался и до таких отдаленных уголков республики, как Кодорское ущелье. МЧС Абхазии сообщило, что там, в одном из сел возник очаг COVID-19. Экстренно выехавшая на место бригада сотрудников медицинского управления МЧС провела тестирование, в результате которого у пятерых жителей Кодорского ущелья был выявлен коронавирус. Состояние заболевших медиками оценивается как средней тяжести. Трое зараженных коронавирусом были доставлены спасателями в Сухум, двое остались на домашнем лечении и самоизолировались.

Минздрав Абхазии сообщил о повторном случае заражения коронавирусом – у 16-летней школьницы.

На минувшей неделе Роспотребнадзор передал СЭС Абхазии 45 тысяч тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. В сентябре Абхазия запросила у России около двадцати тысяч доз вакцин от коронавируса «Спутник-V». В интервью Russia Today президент Аслан Бжания сказал, что поставку этой вакцины республика ожидает в конце января – начале февраля следующего года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия