Мастера самообмана

На грузино-абхазское противостояние в политической области легко можно смотреть как на своеобразное извращенное состязание – обе стороны максимально пытаются обогнать друг друга по уровню неадекватности, и им это, как правило, неплохо удается.

Вот смотришь на то, что говорится в Абхазии, первая мысль – падение ниже невозможно. Это максимально возможный уровень неадекватности, который перещеголять не получится даже при большом желании.

Но как только подумаешь, что это уже дно, так слышишь стук снизу – это грузинская сторона сказала, подумала, или сотворила нечто такое, что кажется, ну вот, теперь точно падать некуда. В ответ с точки падения ниже пола теперь уже стучат абхазы. И так – без конца.

Соревнование это касается многих, самых различных сфер, где стороны умудряются время от времени обгонять друг друга на резких поворотах неадекватности, но и в Тбилиси, и в Сухуми есть свои главные фишки, которые доминируют над всем остальным.

Наверное, никого не удивит, что в Грузии главный предмет полной и абсолютной потери адекватности – это утверждение о том, что абхазы – наши братья, и войну на самом деле развязала Россия, а абхазы тут совсем ни при чем.

При этом, в данном случае иногда имеет место пересечение нескольких неадекватностей – например, говоря о «братстве», многие при этом с восторгом вещают, что «для нас нет никакой разницы – кахетинцы, имеретинцы, мегрелы, абхазы – все мы одна нация!».

Им честно кажется, что они говорят что-то очень хорошее, что абхазы при этом должны прослезиться и броситься в объятия – «Узнаешь брата Колю?»

Они искренне не понимают, что для среднестатистического абхаза нахождение в списке в одном статусе с мегрелами и кахетинцами – это ересь номер один, и главный стимул держаться как можно дальше от Грузии.

Но это ладно, не мейнстрим, это та категория, которая считает, что Запад мечтает сделать грузин геями, и что надо объявить войну России, Турции, Азербайджану и Армении одновременно.

Но есть совершенно мейнстримовый «нарратив» о том, что абхазы наши братья и мы должны показать им, что жить в одном государстве с нами – им же самим выгодно.

Еще лет 15 назад эта риторика была явно вымученной – среднестатистический грузин тогда считал, что «потерянное войной можно вернуть только войной», но говорить о братстве велели политкорректность и обязательства перед западными союзниками. Как говорится, «надо, Вася».

Но в 2008 году стало ясно, что против лома нет приема, кроме другого лома, а российский лом, по любому, больше нашего будет.

Тогда грузинский народ в поисках пути выхода из тупика сам себе придумал легенду о братьях, которых заставила воевать Россия, и сам же себе столько раз, столько лет повторял, что, в конце концов, поверил в нее.

Сегодня многие грузины действительно искренне говорят о том, что «нам надо найти общий язык с нашими абхазскими братьями». Говорят не на ТВ или в парламенте, а в естественных условиях, там, где врать и лицемерить нет необходимости.

Аутотренинг и самовнушение, практикуемые десятилетиями, свое дело сделали.

С этим же постулатом связан и телячий восторг в связи с любыми заявлениями абхазской стороны о возможности переговоров с Грузией.

Казалось бы, никаких иллюзий тут быть не должно – широко распиаренные в наших СМИ заявления Аслана Бжания и Сергея Шамба по этому поводу говорят только и только об одном – о ведении переговоров с целью признания независимости Абхазии. А уж потом, в качества бонуса для грузинской стороны, предлагается широкая братская улыбка, и ничего более.

Уж казалось бы, давно можно было это понять – еще со временем легендарных переговоров Ардзинба с Шеварднадзе, про которые рассказывают множество эпических мифов о том, как «Абхазия соглашалась войти в состав Грузии».

Никому не хочется видеть реальность – Ардзинба тогда предлагал Тбилиси конфедеративный союз, с правом сторон выйти из него. Полагаю, такой союз просуществовал бы минут 5, на шестой минуте Сухуми из него совершенно официально, с соблюдением всех законов вышел бы, и тогда его международному признанию не помешала бы никакая сила.

Вроде бы понятно, это ведь вам не секрет термоядерного синтеза, все просто как две копейки – вас пытаются развести, но… Как говорится, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад…

Это, несомненно, дно, но, как уже было сказано выше, из-под пола постучались. Ну, здравствуй, Абхазия... Ждали тебя.

В Абхазии то ли понарошку, то ли всерьез, в последнее время появился один новый, совершенно невероятный, непонятно откуда взявшийся тезис. Иногда кажется, что ЭТО шутка, но его повторяют так часто, такие разные люди, и с такой непоколебимой уверенностью, что начинаешь понимать – верят.

Верят в невероятное – что Грузия сама должна быть заинтересована в признании независимости Абхазии. Додуматься до такой шедеврально-продвинутой мысли – ничуть не проще, чем до «абхазских братьев».

Сколько слышу это утверждение, все никак не могу понять: с какой стати Грузии должно быть выгодно добровольно отказываться от территории и признавать ее независимость? Если не принимать во внимание массовое и тяжелое психическое расстройство всего населения, никаких других аргументов в пользу этого нет.

Все время пытаюсь понять доводы абхазской стороны, но всегда они звучат примерно как «в таком случае мы сможем освободиться от России».

Понятно, что международное признание освободит абхазов от необходимости имитировать массовое обожание России. Непонятно только, какой от этого толк Грузии? Ведь мы же точно знаем – в ответ на гипотетическое признание получим разве что улыбочку средней ширины, да еще и с сопровождением слов «Вы нам обязаны».

Тоже вроде бы не термоядерный синтез и понять все это очень легко, но вот – не понимают. Искренне пишут огромные статьи, посты в соцсетях о том, как Грузия сама придет к мысли о необходимости признания независимости Абхазии.

Вероятно, движущий мотив тут тот же, что по другую сторону Ингури, недовольство нынешней ситуацией и отсутствие ясных перспектив на будущее толкает людей к моделированию собственной реальности.

В мире никогда не было дефицита в желающих обманывать себя.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции