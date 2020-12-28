Инцидент в Адзюбже: обыск, переходящий в погром

В селе Адзюбжа Очамчырского района Абхазии сотрудники милиции провели ночью обыск, вломившись в дом, где проживает гражданка Нина Атясова с тремя детьми. Выломав дверь и перепугав до смерти обитателей дома, вооруженные люди в масках, ничего не найдя, покинули жилище. Эти действия вызвали возмущение общественности. Генеральная прокуратура проверяет законность действий силовиков, а министерство внутренних дел за свой счет устраняет причиненный ущерб.

В ночь с 25 на 26 декабря в четыре часа утра в дом семьи Чанба в селе Адзюбжа ворвались вооруженные люди в масках. В доме проживает Нина Атясова с тремя детьми – двумя сыновьями и дочкой. Они штурмом взяли дом, выломав входную дверь вместе с коробкой, стали обыскивать дом, круша мебель. Никаких объяснений своим действиям они, по словам Атясовой, не дали:

«Мы лежали, мои дети – один лежал наверху, а другой вон там лежал, а девочка с золовкой лежали вон там, впереди. Они зашли в масках с автоматами, детей взяли, завязали. Один мальчик вышел на улицу, они взяли его и завязали. В масках зашли и сказали: «Не двигайся, не двигайся!» Я говорю: «Что случилось? На каком основании вы пришли ко мне домой? Что вы ищите?» Другого ребенка на улице повалили, руки завязали сзади, а двое стояли вот здесь с автоматом. Я сама после операции, я – инвалид, я и так еле-еле, в больнице постоянно. И они напали на того ребенка. Я говорю: «Он – больной! Зачем его трогать?» Потом, они сказали: «Это не он. Здесь чисто! Здесь чисто!» И вышли».

Сообщение о происшествии сначала появилось в социальной сети Facebook, и только потом на официальном сайте Министерства внутренних дел Абхазии.

Выяснилось, что вооруженные люди, ворвавшиеся среди ночи в дом Атясовой, являются бойцами специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел Абхазии. Старший инспектор отдела информации МВД Милана Нармания сообщила, что СОБР в селе Адзюбжа проводил оперативное мероприятие по розыску опасного преступника:

«Проводилось оперативное мероприятие по задержанию разыскиваемого Чанба Ешсоу Нотиковича, 1989 года рождения, уроженца и жителя этого села, который объявлен в розыск 18 июня 2020 года по обвинению в совершении незаконного культивирования наркосодержащих растений. Более 170 корней конопли и порядка 19 тысяч растений мака было изъято сотрудниками милиции на принадлежащем данному гражданину земельном участке в селе Адзюбжа. Он же оперативными службами МВД отрабатывается на причастность к вооруженному нападению на гражданина Российской Федерации, прибывшего в Абхазию в целях приобретения цитрусовых культур, имевшему место 1 декабря 2020 года в селе Адзюбжа. В результате разбойного нападения потерпевший получил тяжелые огнестрельные ранения, похищены денежные средства в размере 500 тысяч рублей».

Однако преступника не нашли, и операцию прекратили.

Жители села, возмущенные действиями сотрудников милиции, в воскресенье собрались на сход. На встречу с ними прибыли заместитель главы Администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, первый заместитель генерального прокурора и председатель Службы государственной безопасности. Депутат парламента Гарри Кокая сообщил, что подобное происходит в селе не первый раз, за те полгода, что МВД ищет подозреваемого в совершении тяжких преступлений Ешсоу Чанба.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар прокомментировал ситуацию и заверил, что, если сотрудники МВД превысили свои полномочия, они будут наказаны, ущерб семье будет возмещен за счет ведомства:

«Поступила информация в МВД, что человек, находящийся в розыске за тяжкие преступления, находится в данном адресе, в данном селе. Сотрудниками органов внутренних дел было проведено мероприятие по выявлению, находится здесь данный гражданин или нет. Данного гражданина здесь не оказалось. Естественно, если сотрудники органов внутренних дел превысили свои полномочия, они будут подвергнуты дисциплинарному наказанию. Весь нанесенный гражданам ущерб будет возмещен со стороны министерства внутренних дел, что уже мы начали делать. Со своей стороны мы попросили село, чтобы данный преступник сам сдался и пришел с повинной. Мы увидели, что село, глава села и депутат парламента тоже услышали наши слова и все усилия приложат к тому, чтобы данный преступник пришел с повинной в министерство внутренних дел».

Прокуратура проводит проверку на предмет законности действий СОБРа.

Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» выразила протест против силовой акции в доме ветерана войны. В своем заявлении ветераны пишут о том, что «никакими «оперативно-следственными мероприятиями» объяснить, и уж тем более оправдать действия правоохранителей невозможно. Единственное название погрому, который учинили сотрудники МВД в селе Адзюбжа – беззаконие. Отсутствие профессионализма у офицеров, которые отдают такие приказы подчиненным, должно быть расследовано органами прокуратуры и сотрудники милиции, грубо поправшие все существующие законы и нормы поведения, должны понести строгое наказание».

Ветераны войны выразили солидарность с жителями села Адзюбжа, которые справедливо требуют привлечь к ответственности сотрудников милиции, совершивших противоправные действия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия