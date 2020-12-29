Россия и США пресекли поставки 330 кг кокаина из Южной Америки

ФСБ России и управление по борьбе с наркотиками Минюста США пресекли канал поставок кокаина из Южной Америки в Россию и страны Европы. В ходе совместной операции на территории России было изъято не менее 330 кг кокаина, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Первый этап операции прошёл в мае. Тогда в Санкт-Петербурге был задержан курьер с одним килограммом кокаина. После этого ФСБ и управление по борьбе с наркотиками Минюста США выяснили имена активных членов преступной группы, занимающейся контрабандой кокаина в Россию.

В июне в Москве в рамках той же операции было изъято 34 килограмма наркотика, а в ноябре в Московской области был обнаружен тайник как минимум с 295 килограммами кокаина.

Сумма дохода от незаконного сбыта наркотиков, по оценке ФСБ, могла составлять один миллиард рублей. Подозреваемые задержаны и находятся под стражей. Против них возбуждены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков.