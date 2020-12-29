Каким был 2020 год для жителей Абхазии? Несмотря на пандемию, коммунальные проблемы и экономический кризис, люди стараются сохранять некоторый оптимизм. Итоги нашего традиционного сухумского опроса.

– Каким для вас был 2020 год?

Жительница Сухума: Очень сложным был, насыщенным такими событиями, как, например, пандемия коронавируса. В этот год ушло очень много людей, к сожалению, но этот год нас научил, как далее нам поступать. Нам не стоит впадать в панику, нам нужно получать знания, чтобы дальше жить. Хотела бы поздравить всех соотечественников с наступающим Новым годом, пожелать всего хорошего, крепкого здоровья. Я прошу всех, пожалуйста, давайте будем объединяться, потому что раскол в обществе ведет к худшему. В новом году, я надеюсь, мы будем извлекать уроки из всего происшедшего.

– Был ли этот год самым трудным в вашей жизни?

Жительница Сухума: Я не скажу, потому что одним из сложных периодов в жизни была война, конечно. Но тогда были все консолидированы, наш народ был объединен. Нам было легче пережить 413 дней военных, страшных, трагичных, чем в мирное время.

Михаил: Главным событием 2020 года явился коронавирус и его последствия. Я бы отметил тот факт, что этот год показал, насколько мы уязвимы перед внешними факторами. Насколько мы зависим от таких вещей, как открытие границ и их закрытие, а также множества других вещей, связанных с ограничениями, которые были введены в этом году. И это повод задуматься, может быть, пересмотреть какие-то подходы в жизни государства, потому что выживает наиболее приспособленный. И мы должны уметь адаптироваться к таким серьезным изменениям.

Виктория: Конечно, 2020 год был не такой, как все. Но и самым трудным я его назвать не могу, потому что трудности – это когда болеют родные. А если все здоровы, все остальные трудности можно преодолеть. Поэтому да, год был другой, мы стали в этом году лучше, поняли многое, и у нас была переоценка ценностей, мы стали по-другому думать, по-другому жить. Но все равно мы не изменяли своим основным правилам, и жили, творили, просто уже в других условиях.

Александр Студеникин: 2020 год, слава Богу, не был выдающимся в плане каких-то событий – как негативных, так и положительных. За прошедший год, слава Богу, все родные и близкие, хотя, конечно, не обошлось без сложностей, связанных с заболеваниями, но с божьей помощью выходят из такого положения, кто заболел, остальные как-то держатся. Сложностей, конечно, хватало, но, по большому счету, без глобальных потрясений, без каких-то выбивающих из колеи событий. А трудности, бытовые и какие-то иные, мы переживали, и худшие были события. Надеемся, что пройдет и этот период и дальше, надеемся, хотелось бы думать, что ситуация будет улучшаться.

– Был ли этот год самым трудным в вашей жизни?

Мадина Бигуаа, художник: Он, действительно, был очень трудным для меня. Оказался при этом для меня одним из самых интересных. В моем случае получилось так. Я имею в виду, что он был интересным в творческом смысле, я продолжала работать, как художник. Был новый проект, можно сказать, этого года, связанный с керамикой. Я начала заниматься керамикой. Это очень меня увлекло, оказалось невероятно интересным, но кроме всего прочего, это было, действительно, почти случайно, я попала в ресторанный бизнес. Мы с близкими открыли ресторан. И это было очень тяжело и очень интересно.

Гудиса: 2020 год был сложным, он был сложным не только для меня лично, но и для всех жителей Абхазии, можно сказать, для всего человечества. Год прошел под знаком борьбы с коронавирусной инфекцией и с пандемией, которая заставила буквально весь мир жить по-новому. Но все эти трудности преодолевались, и на их преодоление требовалось какое-то единение, общность людей, которая, мне кажется, позволит нам выйти из этого года более сильными и готовыми к новым вызовам.

– Был ли этот год самым трудным в вашей жизни?

Гудиса: Я прожил не такую уж длительную жизнь на данный момент, чтобы об этом судить. Если говорить конкретно о моей жизни, то можно сказать, что был одним из самых сложных годов. Но я бы не сказал, что это самый сложный, самый трудный год. У меня, к счастью, все родные, близкие остались здоровыми, в этом отношении. Год был тяжелым с точки зрения экономики или каких-то социальных отношений и трудностей, но не скажу, что самым тяжелым.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия