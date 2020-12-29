Давид Терзян: «Надеюсь, это будет хорошим новогодним подарком нашей публике»

Государственный камерный оркестр Абхазии выступил в пустом зале филармонии с новогодней программой. Сделано это было для того, чтобы записать видеоверсию концерта с шедеврами великих композиторов и показать по телевидению 1 января. В условиях пандемии это единственная возможность для жителей Абхазии услышать «живую» музыку.

Период новогодних и рождественских праздников всегда был одним из самых оживленных в культурной жизни Сухума за год. Но в этот раз не будет ни концертов, ни спектаклей, поскольку рост числа заболевших коронавирусом в Абхазии вынудил правительство установить запрет на работу театров, музеев и концертных площадок по всей стране, как минимум до 15 января.

Государственный камерный оркестр Абхазии, вопреки всему, решил сделать новогодний подарок жителям и гостям Сухума. Его художественный руководитель и главный дирижер, Давид Терзян рассказал, что музыканты обратились в Министерство культуры с предложением организовать запись и трансляцию концерта на канале Абхазской телерадиокомпании в праздничные дни: «Многие страны уже нашли выход из положения и начали выступать с ограничениями, но у них есть такие возможности: в концертных залах есть кондиционеры, которые проветривают помещение, воздух циркулирует. А в Абхазской филармонии есть проблемы, кондиционеры не в порядке, им нужен сервис по очищению, а это большие затраты. Так что, как я понимаю, здесь не совсем безопасно выступать. К сожалению, заполнять зрительный зал на 25%, как это соблюдается в России, в таких условиях тоже не выход. Мы думали о том, как выйти из этого положения, и послали запрос министру культуры: можно ли реализовать эту идею как телевизионный проект. Гудиса Эдуардович (Агрба, министр культуры) дал разрешение, соблюдая социальную дистанцию (расстояние в 1,5 метра), с масками, антисептиками, каждому музыканту выделили по отдельному пульту».

После того, как идея телеконцерта была одобрена, Камерный оркестр приступил к репетициям. Была составлена сложная и интересная программа, с участием Государственного детского хореографического танцевального ансамбля «Абаза», фортепьянного дуэта «Piano Duo» и вокалистов. С начала декабря все участники оттачивали мастерство на сцене Государственной филармонии, чтобы затем порадовать любителей музыки в Абхазии.