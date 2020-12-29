Давид Терзян: «Надеюсь, это будет хорошим новогодним подарком нашей публике»

Государственный камерный оркестр Абхазии выступил в пустом зале филармонии с новогодней программой. Сделано это было для того, чтобы записать видеоверсию концерта с шедеврами великих композиторов и показать по телевидению 1 января. В условиях пандемии это единственная возможность для жителей Абхазии услышать «живую» музыку.
Период новогодних и рождественских праздников всегда был одним из самых оживленных в культурной жизни Сухума за год. Но в этот раз не будет ни концертов, ни спектаклей, поскольку рост числа заболевших коронавирусом в Абхазии вынудил правительство установить запрет на работу театров, музеев и концертных площадок по всей стране, как минимум до 15 января.
Государственный камерный оркестр Абхазии, вопреки всему, решил сделать новогодний подарок жителям и гостям Сухума. Его художественный руководитель и главный дирижер, Давид Терзян рассказал, что музыканты обратились в Министерство культуры с предложением организовать запись и трансляцию концерта на канале Абхазской телерадиокомпании в праздничные дни: «Многие страны уже нашли выход из положения и начали выступать с ограничениями, но у них есть такие возможности: в концертных залах есть кондиционеры, которые проветривают помещение, воздух циркулирует. А в Абхазской филармонии есть проблемы, кондиционеры не в порядке, им нужен сервис по очищению, а это большие затраты. Так что, как я понимаю, здесь не совсем безопасно выступать. К сожалению, заполнять зрительный зал на 25%, как это соблюдается в России, в таких условиях тоже не выход. Мы думали о том, как выйти из этого положения, и послали запрос министру культуры: можно ли реализовать эту идею как телевизионный проект. Гудиса Эдуардович (Агрба, министр культуры) дал разрешение, соблюдая социальную дистанцию (расстояние в 1,5 метра), с масками, антисептиками, каждому музыканту выделили по отдельному пульту».
После того, как идея телеконцерта была одобрена, Камерный оркестр приступил к репетициям. Была составлена сложная и интересная программа, с участием Государственного детского хореографического танцевального ансамбля «Абаза», фортепьянного дуэта «Piano Duo» и вокалистов. С начала декабря все участники оттачивали мастерство на сцене Государственной филармонии, чтобы затем порадовать любителей музыки в Абхазии.
Давид Терзян раскрыл подробности музыкального репертуара: «Наш концерт состоит из прекрасных новогодних мелодий. Прозвучат вальсы венского классика Иоганна Штрауса-младшего. Под его музыку впервые с нашим оркестром станцует Государственный детский хореографический ансамбль «Абаза». Поскольку это – Новый год, то без сюрпризов не обойдется, и прозвучат мелодии из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского с нашими партнерами «Piano Duo» с солистами Нинель Бжания и Гулизой Авидзба. Они исполнят четыре номера с нашим оркестром. Также у нас будут певцы, солисты филармонии, и прозвучат прекрасная музыка Франца Легара из оперетты «Веселая Вдова», известнейший хит «Happy New Year» группы «АББА», мы не обойдемся и без «Брындицы» («Застольной песни») из оперы «Травиата» Джузеппе Верди. Еще есть оркестровый номер, который называется «Кристмас Фестиваль», американского композитора Лероя Андерсена. Это попурри из известнейших новогодних мелодий. Там мы немножко похулиганим и наденем новогодние шапочки. Юная скрипачка Эмилия Терзян-Хагба сыграет на электроскрипке «Музыканты смеются» абхазского композитора Петра Петрова. Вот такой у нас микс получился. Я надеюсь, это будет хорошим новогодним подарком нашей публике!»
В прошедшую субботу, 26 декабря, съемочная группа Абхазского телевидения приехала в Государственную филармонию, чтобы записать концерт для трансляции 1 января. По признанию музыкантов, играть в зале без публики, где нет эмоциональной отдачи и аплодисментов, было непросто. Но возможность порадовать жителей Абхазии новогодним концертом, пусть и с экранов телевизоров, в условиях пандемии мотивировала их.
Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия