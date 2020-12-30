Абхазия и мир: события и люди года

Вот уже немало лет в преддверии очередного Нового года я обращаюсь с вопросами интервью-анкеты к нескольким жителям Абхазии. Нынче в этом традиционном опросе приняли участие шестеро человек.

Вот как отвечала на вопросы Мадина Шларба, педагог абхазского языка из Сухума:

«Главное событие в 2020 году в вашей личной жизни.

– Как бы необычно это ни прозвучало, главное событие этого года для меня – то, что все члены моей семьи живы и здоровы, так же, как и мои ближайшие родственники, друзья, одноклассники, с которыми мы по сей день тесно общаемся. Счастлива, что эти дорогие моему сердцу люди рядом.

– Самое важное, на ваш взгляд, событие года в Абхазии.

– Ну, как ни крути, это выборы президента страны. Какая-никакая в обществе стабильность нужна. Хотя сама я демонстративно на участке голосовала против всех (это зафиксировали камеры). И, судя по всему, была права.

– Самое важное событие года в мире.

– Событием в общепринятом смысле, конечно, не назовешь, но то, что весь мир поставлен с ног на голову и планету трухануло, – это однозначно. Жизнь с этим ковидом разделилась на «до» и «после». Единственная надежда, что в новом году болезнь отступит или мы научимся с этим жить, все устаканится и дальше будет лучше. Дай-то Бог!

– Человек года в Абхазии.

– По моему личному и глубокому убеждению – это два человека. Первая – Хибла Леварсовна Герзмава, у которой в этом году был юбилей. Находясь вдали от Родины, она делает в разы больше, чем многие власть имущие, находясь здесь. В каждом маленьком или большом концерте обязательно поет песню на абхазском языке. Спасибо за Вашу душу, искренность и любовь к своей публике. И еще человек года в Абхазии – Ираклий Хинтба, директор Русдрама им. Ф. Искандера. С его приходом театр преобразился, стал любим народом. И в такое тяжелое время сумел найти возможность, чтобы театр выехал на престижнейший фестиваль и завоевал Гран-при! Браво, русдрамовцы и лично Ираклий Хинтба!

– Человек года в мире.

– Я бы назвала Владимира Путина, президента РФ. К нему можно относиться по-разному, но то, что он неординарная личность мирового масштаба – это факт.

– Ваши пожелания в Новом году нашей стране и ее народу

– Нашему многострадальному народу желаю стабильности, благополучия, здоровья, терпения и процветания. Мы заслужили право жить на Богом данной земле хорошо».

Валерий Бигуаа, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнологии Института гуманитарных исследований АН Абхазии, главным событием в своей жизни в этом году назвал успех монографии «Ритуальный мир традиционной религии абхазов» (Москва, Макс-пресс, 2018), которая получила высокую оценку в отзывах ряда абхазских и российских ученых, а в мире – карабахский кризис. Человеком года в Абхазии, по его мнению, является Аслан Бжания. Бигуаа не стал вдаваться в объяснения своего выбора, но его единомышленники в этом вопросе обычно говорят так: этот политик, который в прошлом году был, по всей видимости, отравлен, чтобы исключить его из президентской гонки, и долго находился между жизнью и смертью, сумел не только стать на ноги, но и победил на президентских выборах. Уже этим он вошел в историю.

Ираклий Хинтба, директор Сухумского русского театра драмы им. Фазиля Искандера, на первый вопрос ответил так:

«Для меня личная жизнь неотделима от профессиональной. Поэтому главное событие – это качественный скачок Театра Искандера, сумевшего в условиях карантина нарастить творческие возможности и провести триумфальные гастроли в городах России, включая Москву». Его ответом на второй вопрос стало: «Президентские выборы, определившие курс государства на ближайшие годы», а на третий – «Этот год омрачен чудовищной пандемией COVID-19, повлиявшей на жизнь каждого из нас. Поэтому событием года я считаю изобретение первой в мире вакцины от коронавируса в России». Он затруднился назвать персонально кого-то человеком года в Абхазии и мире и сказал так: «Люди года – это абхазские врачи и медперсонал, участвующие в борьбе с COVID-19, а также наши бизнесмены и частные лица, поддержавшие эту борьбу значительными финансовыми ресурсами». Соответственно этому – и врачи мира.

Схожим образом на вопрос о человеке года в Абхазии ответил Николай Медвенский, историк, замдиректора Музея боевой славы Республики Абхазия: «Для меня им является Врач, ежедневно и ежечасно спасающий жизни людей от COVID-19».

А вот Роберт Яйлян, общественно-политический деятель, назвал человеком года в Абхазии Ахру Авидзба. Можно предположить, что тут подразумевалась не только роль того в смене властных команд в стране в начале года, но и роль в оказании помощи Абхазии народу Нагорного Карабаха. Закономерно, что событием года в мире Яйлян назвал войну в том же Нагорном Карабахе.

Так же ответили на этот вопрос Валерий Бигуаа и журналист Индира Барциц. Последняя, кроме того, на вопрос о человеке года в мире ответила: «Владимир Путин, остановивший кровопролитие в Карабахе». Президента России назвал здесь и Валерий Бигуаа, а вот Роберт Яйлян – президента Франции Эмманюэля Макрона.

Наряду с традиционными пожеланиями стране и народу в наступающем году звучало и такое – поскорее и навсегда избавиться от пандемии COVID-19.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия