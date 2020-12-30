В ценах на электричество обнаружились учтенные потери

«Повышение коммунальных тарифов за электроэнергию было неизбежным», – так в правительстве Грузии прокомментировали очередное повышение цен на электричество. Между тем, расследование журналистов грузинской редакции Радио Свобода выявило схемы импорта электроэнергии с участием бывших высокопоставленных чиновников, сыгравшие не последнюю роль в росте цен.

Грузинские чиновники продолжают комментировать рост тарифов за электричество. В частности, министр финансов Иване Мачавариани в эфире телекомпании «Рустави-2» заявил:

«Цены на электроэнергию будут расти, и подорожание было неизбежным. У нас один из самых низких тарифов как в регионе, так и в Европе, и на Ближнем Востоке».

Со схожими заявлениями выступили и другие члены правительства, включая даже министра сельского хозяйства. А по словам главы Минэкономики Натии Турнава, «рост тарифов был не то что неожиданным, а неизбежным решением».

Между тем, расследование журналистов Радио Свобода раскрывает схему импорта электроэнергии из Азербайджана, с участием бывших высокопоставленных чиновников. Десятки миллионов долларов осели на счетах компании-посредника.

Как известно, на протяжении лет зимний дефицит электроэнергии Грузия покрывает за счет импорта из соседних стран. В прошлом году дефицит составил 11% от общего потребления, и согласно данным оператора энергетического рынка ESCO, за этот период Грузия закупила в Азербайджане 1 млрд. 101 млн. кВт/ч, а из РФ вдвое меньше – 525 млн. кВт/ч. Между тем, в 2016 году поставки из Азербайджана составили 109 млн. кВт/ч, т.е. в 10 раз больше прошлогоднего, а из РФ порядка 369 млн. кВт/ч, или в полтора раза меньше.

Почему баланс поменялся в пользу более дорогой азербайджанской электроэнергии? Сегодня усредненная цена импорта из России колеблется в диапазоне 3,5-4,5 центов за киловатт, а средняя цена азербайджанского в районе 5 центов.

До 2016 года поставки из энергосистемы Азербайджана осуществлялись напрямую, но с конца того года на рынке появляется посредник – оффшорная компания Elgreen. В наблюдательном совете компании состоят бывший глава службы охраны экс-президента Шеварднадзе Сулхан Папашвили и бывший премьер-министр Зураб Ногаидели. По словам последнего, активами компании владеют как грузинские, так и азербайджанские бизнесмены.

Журналисты получили информацию о том, что в 2019 году Азербайджан поставил в Грузию электроэнергию на сумму в 47,4 млн. долларов, однако согласно данным Грузстата, оператор грузинского рынка заплатил за тот же объем 55,5 млн. долларов. По утверждению авторов расследования, за неполные 4 года на счетах посредников осели порядка 35 миллионов долларов.

В Минэкономики и в регулирующей комиссии, куда журналисты направили запросы, не предоставили никаких данных о деятельности компании, ссылаясь на коммерческую тайну.

По словам директора программ Института развития свободы информации (IDFI) Левана Авалишвили, секретность повышает риски коррупции:

«Необходимо открытие этой информации, в противном случае становится невозможным осуществление эффективного контроля над деятельностью лиц, создавших и управляющих непрозрачными схемами».

По словам председателя НПО «Зеленая альтернатива» Мананы Кочладзе, если государство не отреагирует на это, могут появиться и другие мошеннические схемы:

«Фактически создана виртуальная компания, которая, ничего не делая, генерируют миллионные прибыли заинтересованных лиц, которые мы оплачиваем по выросшему тарифу».

В прошлом году министром экономики вместо Георгия Кобулия, занявшего жесткую позицию по отношению к посредникам в энергетическом секторе, стала Натия Турнава, которая категорически отказалась комментировать деятельность компании.

При этом Кобулия и сегодня считает, что кроме коррупции, деятельность посредников содержит и другие риски для энергетики страны:

«Такие фирмы не заинтересованы в модернизации энергетического сектора Грузии и лоббируют импорт, так как в противном случае их деятельность теряет смысл».

Что же касается заверений грузинских госчиновников по поводу самых низких тарифов Грузии в регионе, то это далеко не так. Дороже электроэнергия лишь в Турции – 0,12 центов за киловатт, тариф в Армении почти соразмерим с грузинским, и составляет 0,071 центов за киловатт, а в Грузии киловатт стоит 0,67 центов. В России киловатт стоит в среднем 0,58 центов, а в Азербайджане 0,05 центов.