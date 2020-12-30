Ношение оружия: в Абхазии решили закрепить традицию

Сегодня в Сухуме состоялось последнее заседание парламента Абхазии в этом году. Основным вопросом, который собирались рассмотреть депутаты, был бюджет на будущий год. Однако бурную дискуссию, отодвинувшую рассмотрение бюджета, вызвал законопроект «Об оружии».

Обсуждение проекта закона «Об оружии» вылилось в острый и эмоциональный спор о том, можно ли разрешать свободное ношение оружия?

Председатель комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния, представляя проект, сообщил, что закон «Об оружии» создаст правовую базу, закрепит традиции, существующие с давних времен, и обеспечит безопасность, основанную на вооруженном резерве:

«При выработке данного проекта мы исходили из традиции и истории этого вопроса на территории Республики Абхазия. Как известно, владение и ношение оружия всегда рассматривалось в нашем обществе в качестве элемента политической свободы личности, суверенитета и безопасности государства. С давних времен система нашей обороны основывалась на подразделениях, формировавшихся из вооруженного резерва по территориальному принципу. И сейчас основу обороноспособности нашей страны составляет вооруженный резерв, в то время как срочная служба и военные сборы призваны обеспечить сохранение и совершенствование военных навыков в соответствии с современными требованиями. Такое положение, надеюсь, сохранится и в обозримой перспективе».

Батал Табагуа согласился с тем, что иметь и хранить оружие дома – это нормально, но считает, что к вопросу ношения оружия надо подойти очень осторожно. Он призвал депутатов максимально ограничить ношение оружия. И напомнил о том, как на одной из свадеб из огнестрельного оружия убили тамаду. И подобных случаев немало.

Рауль Лолуа – сторонник разрешения на свободное ношение оружия, он считает, что легализация позволит найти любое оружие, из которого убьют или ранят человека, так как все данные будут у правоохранительных органов. Реплика коллеги о том, что это не вернет никому жизнь, депутата Лолуа не смутила:

«В Министерстве внутренних дел, уполномоченном органе, будет полностью вся база оружия, которое находится у населения – пулегильзотека. Любой выстрел, который будет произведен из оружия, которое будет зарегистрировано, оно должно быть зарегистрировано, Министерство внутренних дел сразу отследит его происхождение.

Депутат: Но это не вернет жизнь…

Р.Л.: Вот это важно. Мы говорим очень много о культуре владения оружием, а как вы хотите привить культуру, если вы не даете само право?».

Признавая необходимость регулировать оборот оружия, категорически против разрешения на его ношение высказались депутаты Батал Айба, Лаша Ашуба, Астамур Аршба, Инал Тарба и другие.

Батал Айба не видит смысла разрешать свободное ношение оружия:

«Это приведет к милитаризации общества с достаточно высоким уровнем агрессии и низким уровнем исполнения законодательства. Наша республика должна идти в направлении развития гражданского общества. С учетом того, как живет наше общество, с учетом общественных и национальных институтов, этот закон преждевременный. Части этого закона, безусловно, отражают острую необходимость в регулировании, но я категоричен в плане ношения короткоствольного полуавтоматического боевого оружия лицами, даже старше 30 лет. Я не вижу смысла. Какую цель глобальную мы преследуем?»

Лаша Ашуба высказался за хранение оружия у резервистов, но против свободного оборота и ношения оружия:

«Закон об оружии концептуально правильный, давно нужно было урегулировать данную сферу. Наше основное возражение связано с ношением. Мы против ношения оружия всеми гражданами. Вариант, который предложил Гиви Кварчия, был компромиссным и касался возможности носить только наградное оружие. У нас курортная страна, мы ищем инвестиции. Я думаю, что не очень благоприятно для инвестиционного и туристического климата, если каждый гражданин, которому закон позволяет, будет его носить. Я не думаю, что наше общество на сегодняшний день достаточно созрело, чтобы разрешить свободный оборот оружия. Что касается хранения, я, конечно же, «за». Мы находимся с Грузией в состоянии неподписанного соглашения о не применении силы, поэтому я считаю, что оружие должно храниться у резервистов».

Представитель президента в парламенте Саида Бутба заявила, что в принимаемом законе об обороте оружия много пробелов и противоречий, к нему много замечаний со стороны разных ведомств, проект нуждается в серьезной доработке:

«Закон об обороте оружия нужен, но внимательный анализ позволяет выделить очень много противоречий и пробелов, которые не отрегулированы законом. Понимая, какое важное значение имеет этот закон для нашего общества и государства в целом, я полагаю, что этот закон необходимо доработать, учитывая разность позиций депутатского сообщества. И у нас много замечаний со стороны Генеральной прокуратуры, к сожалению, их представителя сегодня нет, от правоохранительных органов и Контрольной палаты, поэтому наше предложение такое: отложить, доработать с учетом всех замечаний и уже отработанный и выверенный текст закона рассматривать на заседании сессии парламента».

Однако дорабатывать и выверять текст закона большинство не захотело, за закон об оружии проголосовали 22 депутата, он вступит в силу 1 марта 2021 года.

Кроме этого, депутаты утвердили смету расходов Национального банка Абхазии на 2021 год, ее сократили на 80 млн рублей и остался 391 млн рублей. Утвердили компанию для проведения аудита деятельности Нацбанка.

Обсуждались изменения в некоторые законодательные акты в части регулирования НДС. Закон еще не принят окончательно, он прошел только второе чтение, а будут его рассматривать в четырех. Председатель комитета по бюджету и налогам Натали Смыр пояснила, что суть изменений состоит в расширении списка облагаемых налогом товаров и в отсрочке по его выплате сроком на три месяца:

«Надо обязательно вводить коды ТН ВЭД (товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности) и обязательно они должны быть не четырехзначные, не по группе товаров, а по каждому виду товара. В частности, шампунь завозится как медицинский товар, но он не является товаром медицинского назначения; мясо – мраморная говядина – проходит как продукт питания, я стесняюсь у вас спросить, кто позволяет себе покупать это мясо? Запчасти… Ну, друзья, мы себе позволяем покупать такие машины… Посмотрите, какие у нас машины, а запчасти не попадают под налогообложение. Мы просим прийти бизнесменов, индивидуальных предпринимателей, пусть придут со своим видением, потому что закон еще не принят в окончательном чтении. А то, что на сегодняшний день самое простое и то, чему могут обрадоваться – это беспроцентная отсрочка платежа на три месяца».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия