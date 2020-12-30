Обзор югоосетинской прессы

В итоговом номере года газета «Республика» вновь пишет о необходимости открытия в Южной Осетии государственных магазинов. В этом году, как никогда остро, жители республики ощутили и дефицит товаров в магазинах, и рост цен. В начале года в очередной раз обострились проблемы на таможне «Нижний Зарамаг». На нее наслоилась следующая: «Вопрос с пропуском товаров фактически еще не был разрешен, как были введены вынужденные карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса. В результате цены на продукты в магазинах стали еще выше, и к этой проблеме добавился еще и дефицит товаров. В результате в случае завоза продуктов питания в некоторые магазины в минимальном количестве (а по-другому таможня не пропускала), они разбирались буквально в течение часа. Ну а картина с практически пустыми прилавками в большинстве магазинов стала в одно время привычным явлением. Такого не было, пожалуй, с 90-х годов», – пишет газета. Выход из ситуации автор видит в открытии государственных магазинов. В них можно регулировать цены на товары первой необходимости. Правда, каким образом государство будет решать все еще существующие проблемы на таможне, в статье не говорится. Зато государственные магазины могут положительно сказаться и на сбыте продукции местных производителей, фермеров. «Поскольку магазины бы скупали у них продукцию и продавали товар, минуя скупщиков, по реальной цене», – считает автор «Республики».

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ИА «Рес» сообщает о том, что с начала 2021 года служащие североосетинского миротворческого батальона, который функционировал с 1992 года по 2009 год, начнут получать денежные выплаты. Всего в рядах миротворческих сил проходили службу порядка 300 граждан Южной Осетии, пишет газета. «Гражданам, служившим в рядах миротворцев от одного года до десяти лет, назначаются выплаты в размере 3062 рублей, от десяти лет и выше – 4593 рубля. Впоследствии их размер, как и других социальных пособий, будет увеличиваться», – рассказал агентству первый заместитель руководителя администрации президента Алан Джуссоев.

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Газета «Южная Осетия» отвечает на вопросы читателей, которые обеспокоены новостями о повышении тарифов с нового года на электричество и природный газ. «У меня накопилась немалая задолженность, виноват, признаюсь. Но сейчас нет возможности полностью ее погасить, могу только часть суммы. Нельзя ли сделать так, чтобы энергетики зафиксировали показания счетчика, сумму долга, и потом я оплатил бы ее по старому тарифу?», – приводит вопрос читателя издание. На него попросили ответить Генерального директора РГУП «Энергоресурс-Южная Осетия» Алана Габараева. Он заявил, что записать показания счетчиков у всех должников невозможно, и призвал погасить задолженность до 31 декабря 2020 года. В противном случае, старые долги будут оплачиваться по новым тарифам. Цена за один кубометр природного газа для жителей города Цхинвала вырастет с 4,27 р. до 4,51 руб., а электричество будет стоить 3 рубля за киловатт, вместо 2,64 руб.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия