Через Грузию в ЕС: начались поставки азербайджанского газа на европейский рынок

Начались поставки азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод (TAP), сообщает агентство Trend.

«Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен сегодня из Мелендуньо в Италию через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA. Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности», – сказано в сообщении.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев назвал сегодняшний день историческим.

«Я хотел бы поблагодарить страны-партнеры и компании, которые создали проекты ТAP и Шах Дениз-2, Южный газовый коридор и впервые внесли свой вклад в поставку азербайджанского газа на европейский рынок. Выражаем огромную благодарность экспертам, всем нашим коллегам, финансовым учреждениям, поддерживающим этот проект, и жителям населенных пунктов, через которые проходят наши трубопроводы», – отметил он.

Абдуллаев говорит, что Европа усилит свою энергетическую безопасность за счет приобретения природного газа из нового источника по альтернативному маршруту.

«Спад добычи в Европе создает потребность в дополнительных объемах газа на рынке, и азербайджанский газ поможет удовлетворить эту потребность. Таким образом, значение Азербайджана для старого континента возрастет», – сказал он.

Управляющий директор TAP Лука Скьепатти заявил, что сегодня – исторический день не только для проекта, но и для стран, через которые проходит трубопровод, а также для всего энергетического ландшафта Европы.

«TAP является неотъемлемой частью газовой сети континента и вносит свой вклад в дорожную карту транзита энергии. Мы предлагаем надежный, прямой и удобный транспортный маршрут в Юго-Восточную Европу и другие страны», – сказал он.