Сотрудник расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев выложил в публичный доступ данные о 565 поездках предполагаемых участников покушения на оппозиционного политика Алексея Навального, предположительно, работающих в ФСБ. Сведения выложены в таблице в табличном сервисе Google Docs.

В таблицу попали данные о поездках 10 человек на поездах и самолётах с 2005 по 2020 год. Данные о двух направлениях удалены из базы, так как Bellingcat ведёт по ним расследование, сообщил Грозев.

Расследование о покушении на Навального было опубликовано 14 декабря, его провели Bellingcat при участии издания The Insider, канала CNN, журнала Der Spiegel и Фонда борьбы с коррупцией. В публикации утверждается, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок" специальной группой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет.

В расследовании подробно рассказывается о перемещении входивших в состав группы людей, многие из которых, как утверждается, старшие офицеры ФСБ, по стране, данные об их звонках и о позиционировании их телефонов. Исследователи утверждают, что вся эта информация была куплена на чёрном рынке.

"Большую часть информации, которую мы использовали для наших расследований, было бы невозможно найти в большинстве стран Запада. Однако в России она общедоступна либо бесплатно, либо по довольно скромной цене", — утверждается в материале Bellingcat о методологии расследования. По оценке издания The Bell, покупка данных такого объёма могла стоить до миллиона рублей.