А был ли он, этот год?

Ну вот. 2020 год тоже подошел к своему законному финалу. Кто говорил, что этот год никогда не закончится, оказался неправ. Год закончился, и пора его подытоживать.

Год был никакушный, год-невидимка, год-привидение. Гад, а не год! Вспоминая его, ничего не могу припомнить, кроме разнообразия марлевых повязок и четырех стен своей обшарпанной квартиры. Мне (как и большинству людей нашей голубой планетки) будто бы присудили год домашнего ареста, незнамо за что. Иногда разрешали выйти на прогулку, и то вокруг дома. Теперь я понимаю все прелести электронных браслетов, которые крепятся на ноги осужденных на домашнее заточение. До браслетов мы еще не дошли, но уже на пути к ним. Раньше я думал, а что тут плохого, если за совершенный тобою проступок тебя всего-навсего закрывают в твоей же квартире, где все под рукой – и чистый ватерклозет и любимый компьютер с интернетом, и домашняя снедь в родном холодильнике, и теплая жена в пределах досягаемости.

Но все оказалось намного скучнее, и даже такое лишение свободы – это тяжело. «Свобода лучше несвободы», как сказал в свое время зиц-председатель Медведев... прошу пардона, президент России в 2008-2012 гг. Дмитрий Медведев. Умный был мужик, не каждому дано выдавать такие мудрости. Не мужик, а стальные мозги.

«Гвозди б делать из этих людей:

Крепче б не было в мире гвоздей».

(Николай Тихонов).

Ну, да бог с ним, с Медведевым. Его тоже, как будто и не было, как этого года.

Сижу за письменным столом, думаю, что бы хорошего вспомнить про нынешний год.

Хорошего мало.

Хорошее то, что все особо близкие люди живыми дошли до конца этого года. Заболевшие выздоровели и пока ни на что не жалуются. Обошлись, как говориться, малыми потерями. Но были и утраты поистине вселенского масштаба, в особенности для меня.

В этом году ушел из жизни очень значимый для меня человек, и я уверен, что не только для меня – это Михаил Михайлович Жванецкий. Он был моим кумиром и во многом повлиял на мое восприятие действительности.

До последнего момента Михаил Михайлович, человек с добрыми и смешливыми глазами, сохранял удивительную ясность ума и мудрость. Еще в прошлом году, когда ему было уже 85 лет, он выступал перед публикой, говорил замечательные тексты и высказывал мудрые мысли, часто рождаемые прямо на представлении. Каждое его появления было для меня праздником и откровением. С присущей мне детской непосредственностью я думал, что этот праздник никогда не закончится. Ан нет! Злая болезнь подкосила Михаила Жванецкого и 6 ноября с.г. он покинул нашу грешную землю. Думаю, рано или поздно, в школах будут изучать его тексты, наряду с другими классиками.

В одном солидном издании я прочитал некролог Жванецкому, а потом и комментарии читателей. Вы не поверите, но процентов 70 комментирующих высказывались негативно об этом замечательном писателе и мыслителе. В чем его только не обвиняли, начиная от национальности и кончая ненавистью к родине! Что за маразм творится, неужели мировая зараза так подействовала на мозги, что люди стали просто злословить, без всякой причины? Злословие ради злословия? Если бы каждый из этих злопыхателей так же любил свою родину, как Михаил Михайлович, думаю, жизнь на земле стала бы значительно умнее. В который раз я понимаю, что ничего не понимаю. И может быть это и хорошо, что такие вещи я не понимаю. Здоровее буду.

Многих известных людей оставил у себя этот странный год, но так бывает в каждом году. Нет такого года, чтобы мы кого-нибудь не теряли. Это простая диалектика и никуда от нее не деться. Добрые новогодние пожелания «чтобы следующий год был бы лучше», почти никогда не сбываются. Не удается оставить в уходящем году все взаимные боли, беды и обиды, и уйти в очередной год очищенным и безгрешным. Все мы берем с собой и в следующем году набираем новые.

Грустно.

Не хочу снова мусолить тему про чуму 21 века, за этот год про нее наговорено столько, что хватит с лихвой. Я бы все проблемы, связанные с ней, с удовольствием оставил в этом году, хотя знаю, этому не бывать. Все только начинается. Как заявил мне один знаток, проблемы с ковидом будут аж до 2024 года. Ничего я ему не ответил, только хвостом по воде плеснул и ушел в глубокое море. Не хочу на эту тему больше говорить, во всяком случае, в оставшиеся часы этого года.

Но ведь не только темные дни было в 2020 году, были и белые ночи, были радости, короткие встречи, долгие проводы, хорошие фильмы, новые-старые книги, музыка. Мой любимый сэр Пол Маккартни в свои 78 лет в конце декабря выпустил очередной студийный альбом «Маккартни III». Почему «Три»? А потому, что это его третий диск, где он один играет на всех инструментах. Я еще внимательно не прослушал это сочинение с начала до конца, возьмусь за него после Нового года, когда будет особое для этого настроение. Не думаю, чтобы сия работа меня могла поразить, хотя уверен, это опять будет качественный продукт, который старина Макка демонстрирует каждый раз, год за годом. Отмечу, что «Маккартни III» занял первую строчку в великобританских, германских и нидерландских чартах! А в США диск находится на втором месте. Ничего себе, да? Такого прорыва у Маккартни не случалось с 1989 года. В общем, сэр Пол снова на коне, и дай бог ему не слезать с сего коня еще много-много лет.

Что еще сказать? Да, в общем, больше говорить не о чем. Ну, может, чуть-чуть пройтись по нашей комической политической ситуации, хотя стоит ли? Ничего нового про нее я не скажу, и в будущем году будет все «на том же месте, в тот же час!». В октябре нас ждут не дождутся новые выборы в местные органы самоуправления, так что скучать по этой части нам не дадут, а очень хотелось бы.

А по большому счету, вся нынешняя, прошлая и будущая политвозня для меня не дороже даже самой захудалой композиции великого сэра Пола. Так же, кстати, как и для многих моих друзей, которые все еще сохранили вкус к настоящей жизни. И мертвечина, вроде сегодняшней политики, им, как и мне, глубоко по барабану.

Но чу! Слышу, куранты отбивают время.

Время конца и время начала.

Всех благ и прошу к столу.

Налито.



P.S. И все-таки не могу не добавить лежку дегтя в бочку с тем же дегтем: 2020-й год будет лучше 2021-го хотя бы тем, что в новом году подорожает электричество и вода. Чую я, в итоге будет все то же самое, только с более дорогой коммуналкой.

Грустно, девицы.

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