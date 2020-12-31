Кадыров доказал

Представители братского тейпа Султыговых и Тимурзиевых на днях обратились к властям Чеченской республики с требованиями предоставления доказательств террористических мотивов нападения двух братьев – Хасана и Хусейна Тимурзиевых. Они также призывали главу республики Рамзана Кадырова освободить задержанных близких родственников Тимурзиевых и выдать тела убитых братьев для захоронения. Два представителя тейпа были приглашены в Грозный, где им были предоставлены видео- и фотодоказательства, которые они признали правдивыми.

Представителей братского тейпа Тимурзиевых и Султыговых на днях пригласили в Грозный, где им были предоставлены фото- и видеоматериалы. Вернувшись в Ингушетию, один из делегированных выложил видеофайл с заставкой, где на фоне игиловского флага с ножами в руках стоят братья Тимурзиевы.

Представитель: «Посмотрев видео и фотографии, мы с Абдурахманом вернулись домой (в Ингушетию). Наши ребята напали на абсолютно невинных людей, которые несли свои служебные обязанности. Наш с ходу ударил одного (из полицейских), который стоял спиной. Он сразу умер от нескольких ножевых ранений, потом второй напал на другого и ранил. Только после этого третий полицейский применил оружие. Возразить нечего, наши виновны. Никаких предпосылок для нападения не было, потасовки и придирок (к братьям Тимурзиевым со стороны полицейских) не было. Видео нам не дали на руки и не будет выдаваться ни сейчас, ни потом. В интересах политической ситуации и следственных мероприятий, видео и фотоматериалы не будут обнародованы. (Это сделано) в целях предотвращения радикализации подрастающего поколения. Вы понимаете, о чем я говорю».

Историк и политолог Майрбек Вачагаев в беседе с Эхо Кавказа рассказал, что следствие до суда не обязано показывать следственные материалы никому. Видимо, находящийся под давлением ингушской общественности, глава Ингушетии Калиматов, проявил личную инициативу и обратился к МВД соседней республики.

– В чем же смысл нападений молодых людей, если они знают, что будут убиты?

Майрбек Вачагаев: Это не первый, не второй, не десятый случай. К сожалению, сегодня мы видим, как эти молодые люди бросаются на полицейских с ножами... Вы знаете, что в Грозном это было, во Франции. Для них не настолько важно иметь нож или пистолет во время нападения. Они считают, что они вышли на дорогу священной войны. Каким образом они попадут в рай, им неважно. Мы видим одурманенность этих людей. Идеология у них такая: Запад считает, что он уничтожил исламское государство. А они показывают, что это не так. Они идут с ножами на полицейских, заведомо зная, что будут убиты.

– Эти ребята были студентами Нефтяного института, подрабатывали в пекарне. Не является ли этой протестом против режима Кадырова? Где они, и такие же молодые люди, находят площадку для радикализации?

Майрбек Вачагаев: Этих площадок очень много. На Западе есть специальные люди, которые занимаются поисками площадок. Почти каждую неделю появляются новые, потому что в YouTube их сразу должны гасить. Но методы всегда остаются одни и те же. Молодой человек, который видит вокруг какое-то явное несоответствие с исламом, находит поддержку своим взглядам у радикально настроенных людей. Для начала они просто соглашаются с молодым человеком, потом объясняют, что в исламе он не разбирается. Ему дают в учителя лидера радикального ислама. Такого, который пытается очернить ислам, который не призывает убивать людей, который призывает жить в мире, дружбе и согласии со всеми, кто рядом. Интернет-учителя начинают овладевать их (молодых людей) умом.

Напоминаем, что в ходе нападения 28 декабря в Грозном погиб 22-летний младший сержант полиции Магомед Джабраилов, другой полицейский получил ранения. По официальной версии, братья набросились на полицейских с ножами и попытались завладеть их оружием.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам проверить высказывания представителей ингушских тейпов Султыговых и Тимурзиевых на пособничество терроризму, сообщило 30 декабря РИА Новости.

«В центре Грозного подло убили одного из наших товарищей, еще один ранен. Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления… Они даже не выразили соболезнования родственникам убитого парня, это тяжелая утрата для всех нас... После всего этого делают какие-то заявления... Те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону», – заявил Кадыров. Он приказал спикеру парламента республики Магомеду Даудову объявить кровную месть родным убитых силовиками братьев, хотя по вайнахским традициям только глава рода может объявить кровную месть. Даудов пригласил представителей тейпа для беседы к себе в Грозный, пообещав привести требуемые ими доказательства.

Представители тейпа отказались от встречи с Даудовым, сообщив, что видео с доказательствами им уже показано, и претензий по этой части они не имеют. Но они настаивают на том, чтобы родители и сестра убитых Тимурзиевых были освобождены.