– Чего вы желаете в канун Нового года?

Карина: Главное, чтобы люди понимали друг друга, прощали, учитывая то, что сейчас происходит на площади. Чтобы любили друг друга. Желаю здоровья, любви, понимания всем родным и близким, желаю настоящих, понимающих людей.

Ирина: Моя мечта – чтобы у нас было спокойствие, мир и справедливость. Это моя самая сокровенная и желанная мечта. Честное слово, в этом году это моя сокровенная мечта – общее благополучие, мир и согласие в обществе, торжество справедливости.

Заира: Пусть все плохое останется в старом году! Желаю, чтобы все мы вошли в Новый год с чистым сердцем, чистыми и красивыми помыслами. Самое главное для меня сейчас – это забыть все плохое и злое. Хочу, чтобы все поверили, что с Нового года начнут новую жизнь со светлыми мыслями, новыми благами.

Бэлла: Я бы себе пожелала здоровья и процветания. Я желаю здоровья и процветания каждому человеку на Земле. Люблю, когда всем хорошо. Конкретно Южной Осетии я бы пожелала, чтобы был мир, чтобы упрочились наши позиции. Чтобы о войне, о любой угрозе не было даже и речи. Самое главное, самый главный вопрос у нас – это Инал Джабиев. Чтобы это разрешилось законным образом, как полагается, чтобы восторжествовала справедливость. Чтобы мы, простые люди, верили в торжество добра, торжество закона, торжество справедливости.

Салима: Здоровья, благополучия, и мира. Самое главное на данный момент. Пока что это главное – то, что желаем каждый год. А самое главное – здоровье, учитывая обстоятельства.

Инна: В первую очередь, я хочу пожелать всем жителям Южной Осетии здоровья, как бы банально это ни звучало. Здоровье – это очень важно, как мы убедились в этом году. Во-вторых, хочу пожелать всем сил и терпения, потому что мы столкнулись с такой проблемой, как протест семьи Джабиевых на площади. Хочу пожелать им сил и терпения, чтобы их путь был пройден до конца успешно. Хочу пожелать всем людям добра, хочу, чтобы мы были добрее друг к другу. Если у нас будет все это, то остальное наложится, наклеится, и жизнь будет прекрасна.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия