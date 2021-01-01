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Политика

Ирина Агрба: «Нам удалось избежать многих коллапсов»

Ирина Агрба

В 2020 году в Абхазии было немало важных событий. Год начался с акций оппозиции и штурма резиденции президента Рауля Хаджимба, за которыми последовала его отставка и досрочные президентские выборы. Уже новая властная команда столкнулась с вызовами пандемии и масштабным энергокризисом. Ирина Агрба – одна из активных сторонников Аслана Бжания, возглавившая после его избрания Абхазское гостелевидение – считает, что власти удалось избежать многих коллапсов.

Ирина Агрба: «Нам удалось избежать многих коллапсов»
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Ирина Агрба: «Нам удалось избежать многих коллапсов»
by Эхо Кавказа

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