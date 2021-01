В Калининграде телеканал показал поздравление Путина, обрезав часть его головы

Конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа, наложенное главой Белого дома на законопроект о политике в области обороны. Палата представителей Конгресса, преодолела вето Трампа несколькими днями ранее.

Законопроект о расходах на оборону в 2021 году поддержал 81 сенатор, 13 проголосовали против. Контролируемый республиканцами Сенат впервые нанес столь чувствительный удар по республиканскому президенту, которого верхняя палата твердо поддерживала весь срок после выборов 2016 года. В Палате представителей, контролируемой демократами, 322 голоса было подано за принятие проекта и 87 - против.

За четыре года президентства Дональд Трамп наложил вето на девять законопроектов, но ни одно из них не было преодолено конгрессменами и сенаторами, отмечает телеканал CBC News.

«Голос Америки» сообщает, что законопроект предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих на 3% и определяет приоритеты оборонного бюджета по вопросам о численности войск, новых системах вооружений, о кадровой политике.

Лидер сенатского республиканского большинства Митч Макконнелл (от штата Кентукки), заявил перед голосованием, что Конгресс в течение 59 лет «бесперебойно принимает Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act). Макконнелл выразил уверенность, что и в 60-й раз закон будет принят до истечения полномочий нынешнего состава Конгресса. Mr. Trump has vetoed nine bills during his presidency, but none have been overridden. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Российское агентство ТАСС приводит возражения президента США. Дональд Трамп раскритиковал проект за отсутствие пункта об отмене законодательного положения об этике в сфере коммуникаций. Оно было принято в 1996 году, чтобы защитить технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента.

Среди других причин блокировки документа были положения об обязательном переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации в период Гражданской войны в 1861-1865 годах.