Известный грузинский филолог Тариел Путкарадзе скончался от COVID-19

Бывший член Верховного Совета Грузии, доктор филологических наук, профессор Тариел Путкарадзе скончался от коронавируса в Кутаиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Путкарадзе было 60 лет. Коронавирус у него подтвердился несколько дней назад. Курс лечения он проходил в больнице. Спасти его жизнь врачам не удалось, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Тариел Путкарадзе был автором и руководителем докторской образовательной программы «Картвельское языкознание» в Кутаисском государственном университете имени Акакия Церетели. Автор и руководитель программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры («Грузинская филология», «Картвельское языкознание») в Университете имени Андрея Первозванного Патриархии Грузии.

Под его руководством было проведено 29 диалектологических экспедиций в разных районах Грузии. Путкарадзе опубликовал более 300 научных работ лингвистического характера (в том числе монографии, учебники) и около 300 публицистических писем. Под его редакцией опубликовано около 60 монографий и научных сборников/журналов.

Тариел Путкарадзе был депутатом Верховного Совета Республики Грузия первого созыва от избирательного блока «Круглый стол – Свободная Грузия». Он был среди подписавших Акт о восстановлении независимости Грузии 9 апреля 1991 года. В том же году он выступил организатором всеобщего референдума о восстановлении независимости Грузии в Аджарии.