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Известный грузинский филолог Тариел Путкарадзе скончался от COVID-19
Бывший член Верховного Совета Грузии, доктор филологических наук, профессор Тариел Путкарадзе скончался от коронавируса в Кутаиси. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2». Путкарадзе было 60 лет. Коронавирус у него подтвердился несколько дней назад. Курс лечения он проходил в больнице. Спасти его жизнь врачам не удалось, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Тариел Путкарадзе был автором и руководителем докторской образовательной программы «Картвельское языкознание» в Кутаисском государственном университете имени Акакия Церетели. Автор и руководитель программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры («Грузинская филология», «Картвельское языкознание») в Университете имени Андрея Первозванного Патриархии Грузии.
Под его руководством было проведено 29 диалектологических экспедиций в разных районах Грузии. Путкарадзе опубликовал более 300 научных работ лингвистического характера (в том числе монографии, учебники) и около 300 публицистических писем. Под его редакцией опубликовано около 60 монографий и научных сборников/журналов.
Тариел Путкарадзе был депутатом Верховного Совета Республики Грузия первого созыва от избирательного блока «Круглый стол – Свободная Грузия». Он был среди подписавших Акт о восстановлении независимости Грузии 9 апреля 1991 года. В том же году он выступил организатором всеобщего референдума о восстановлении независимости Грузии в Аджарии.
Другие новости дня
Мамардашвили вошел в список 50 перспективных молодых игроков, названных УЕФА
УЕФА опубликовал список 50 самых интересных молодых футболистов Европы, на которых стоит обратить внимание в 2021 году. В него попал вратарь тбилисского «Локомотива» и молодежной сборной Грузии Георгий Мамардашвили.
«Георгий Мамардашвили (Грузия, 20 лет, клуб - «Локомотив» Тбилиси), основной вратарь молодежной сборной Грузии, уже заработал репутацию. Он впечатляюще сыграл в отборочных матчах Лиги Европы УЕФА», - говорится на официальном сайте УЕФА.
Мамардашвили на высоком уровне отыграл матчи Лиги Европы, а по итогам года официальный сайт Национальной лиги Грузии признал его лучшим голкипером года в стране, сообщает Общественный вещатель.
После окончания чемпионата Грузии по футболу 2020 года немецкое агентство Transfermarkt пересмотрело общие расценки игроков и команд, играющих в Национальной лиге Грузии. Теперь Мамардашвили является не только самым дорогим голкипером Национальной лиги, но и одним из лучших игроков грузинского чемпионата. Его стоимость удвоилась и составила 500 000 евро, и тем самым Мамардашвили возглавил список самых дорогих игроков грузинской лиги.
Путин назначил спецпредставителя по демаркации и делимитации границы РФ, в частности, с Грузией
Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Петракова свои спецпредставителем по демаркации и делимитации границы РФ с сопредельными государствами, в частности, с Грузией и самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия.
«Назначить посла по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Петракова Михаила Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по делимитации и демаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами - участниками Содружества Независимых Государств, возложив на него также обязанности по делимитации и демаркации государственной границы РФ с Республикой Абхазия, Грузией и Республикой Южная Осетия», - говорится в указе Путина.
- Михаил Петраков родился в 1959 году, на дипломатической службе состоит с 1982 года. В разное время занимал должности директора Первого департамента по делам СНГ и посла Российской Федерации в ЮАР. В сентябре 2019 года назначен директором Ситуационно-кризисного центра МИД России.
- Общая протяженность грузинской границы составляет 1970 км. Из них сухопутная граница - 1655 км, в том числе 723 км - с Россией, 164 км - с Арменией, 322 км - с Азербайджаном и 252 км - с Турцией.
COVID-19 на Северном Кавказе: умерли 32 человека, новых заболевших – 1 185
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 32 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 185.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 16 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - восемь, в Дагестане и Кабардино-Балкарии по три, в Чечне и Ингушетии по одному человеку с подтвержденным диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 5 952 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 243 человека.
- Ставропольский край + 243 (35 813 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 184 (28 292)
- Дагестан + 158 (23 939)
- Чечня + 108 (9 003)
- Кабардино-Балкария + 100 (16 126)
- Карачаево-Черкесия + 87 (15 390)
- Калмыкия + 86 (15 068)
- Северная Осетия + 85 (12 270)
- Адыгея + 77 (11 261)
- Ингушетия + 56 (12 358)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 179 420 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 3 января, выявлено 3 236 787 человек с коронавирусом.
Индия одобрила для использования неиспытанную местную вакцину
Власти Индии одобрили для срочного ограниченного использования вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, третья фаза испытаний которой еще не закончена. Об этом сообщает газета Hindustan Times.
Препарат «Коваксин» индийской фармацевтической Bharat Biotech работает по классической схеме инактивированных вакцин, доставляя в организм фрагменты «убитого» коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Вакцина прошла две стадии испытаний, накануне производитель отчитался о том, что продолжает набор добровольцев для третьей стадии.
Препарат вводится в организм дважды, получили ли участвующие в третьей стадии добровольцы вторую дозу – неизвестно. Его эффективность так же не раскрывалась. Объединение индийских некоммерческих организаций в области здравоохранения AIDAN призвало регулятора отозвать разрешение на использование «Коваксина».
Второй вакциной, одобренной для индийского рынка, стал препарат, разработанный университетом Оксфорда совместно с фармацевтическим гигантом Astrazeneca. Индия стала второй страной в мире после Великобритании, одобрившей вакцину. В ходе клинических испытаний вакцина показала 70-процентную эффективность, позже в компании заявили, что улучшили этот показатель.
Индия – потенциально один из крупнейших мировых рынков для вакцины от COVID-19. Население страны – 1 миллиард 380 миллионов человек. Она занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заболевания, известно о 10 миллионах 300 тысячах заразившихся. К февралю местный производитель британской вакцины намерен выпускать 100 миллионов доз препарата в месяц. При этом пока неясно, сколько из них и к какому сроку планирует получить индийское правительство, отмечает The New York Times.
- По состоянию на утро 3 января коронавирусом в мире заболели с начала пандемии 84,6 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Как минимум 1 миллион 800 тысяч умерли. Эти данные опираются на официальные сведения национальных правительств, зачастую скрывающих или искажающих статистику по заболеваемости.
Число больных коронавирусом в России увеличивается третий день подряд
Число больных коронавирусной инфекцией инфекции нового типа в России увеличивается третий день подряд, свидетельствуют воскресные данные статистики оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. За сутки к 3 января заболели 24 150 человек, выздоровели - 19 847, как минимум 504 человека умерли.
Число новых выявленных случаев минимально с конца ноября. Это может объясняться как естественными причинами, так и новогодними праздниками в России. С начала пандемии власти сообщили о 3 236 787 заболевших. 559 399 состоят на учете как больные по состоянию на утро 3 января. Как минимум 116 000 с подтвержденным коронавирусом умерли, свидетельствует статистика Росстата.
В декабре в России началась вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа вакциной «Спутник V». Накануне глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что препаратом привились уже более 800 тысяч человек. Еще в конце декабря он заявлял, что привитых - всего 30 тысяч. Увеличение скорости вакцинации в 18 раз за полторы недели выглядит неправдоподобным, отмечает в своем блоге редактор издания «Холод» Михаил Зеленский.
В мире по состоянию на утро 3 января коронавирусом заболели с начала пандемии 84,6 миллиона человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса в Балтиморе. Как минимум 1 миллион 800 тысяч - умерли. Эти данные опираются на официальные сведения национальных правительств всех стран мира, а значит заведомо неточны и недостоверны. Но они позволяют следить за приблизительной динамикой распространения заболевания.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 14 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 229, в общем составив 160 027. По состоянию на 11:00 3 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 451 и сейчас составляет 144 091.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2850.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 688 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 12 398, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 597 504 (1088 за сутки).
Маргвелашвили критикует «Грузинскую мечту» из-за повышения тарифов
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили критикует правящую команду из-за повышения тарифов на электроэнергию и воду. Маргвелашвили указывает, что в 2012 году «Грузинская мечта» пришла к власти, обещая населению снижение цен на коммунальные услуги, но в итоге «сделала все наоборот».
«Для населения это серьезный повод задуматься, поскольку мы пришли с лозунгом: Первый год будет хорошим, второй – еще лучше, будет снижение тарифов, будет снижение цен на электроэнергию, бензин, газ. К сожалению, «Грузинская мечта» сделала все на 180 градусов наоборот», - заявил Маргвелашвили в интервью телеканалу «Мтавари».
Экс-президент указывает на тяжелый экономический фон, вызванный пандемией. Он уверен, что из-за повышения тарифов для «обедневшего населения» в стране сложится «катастрофическое положение».
С 1 января цены на электроэнергию для населения повысились на 3,5 тетри, а для коммерческого сектора – на 11-14 тетри. Этот тариф временный. Он будет действовать в течение полугода. Долгосрочные тарифы должны установить до июля 2021 года, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Тарифы на воду также были повышены в Тбилиси, Мцхета и Рустави. В частности, стоимость 1 кубометра для абонентов теперь составляет 50 тетри, вместо 32,9 тетри. Те семьи, у которых не установлен счетчик, платят по количеству проживающих в доме. На одного человека за воду теперь начисляется 4,518 лари, вместо 3,9 лари. Что касается предприятий и коммерческого сектора, то они будут платить за кубометр 6,5 лари вместо 4,4 лари.
Власти Грузии обещают субсидировать разницу в тарифах для социально незащищенных семей и некоторых производств.
За сутки в Грузии зафиксировано 417 случаев COVID-19, 31 человек скончался
За прошедшие сутки в Грузии умер 31 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщается на правительственном сайте StopCov. С момента начала пандемии максимальный показатель суточной смертности был зафиксирован 23 декабря – умерли 53 человека. Всего от вируса в Грузии скончались 2 603 человека.
За сутки зафиксировано 417 новых случаев коронавирусной инфекции – на 75 заболевших больше, чем накануне. Низкий показатель выявлений объясняется тем, что в новогодние дни проводится минимальное количество тестов на COVID-19. За прошедшие сутки в стране провели всего 2 795 тестов. Накануне в Грузии сделали 3 288 тестов, коронавирус подтвердился у 342 человек.
Сегодня большинство новых случаев COVID-19 выявлено в Тбилиси (128 заболевших) и Имеретии (71 заболевший). В Аджарии зафиксировали 37 фактов, в Квемо Картли – 33, в Шида Картли – 32, в Гурии – девять, в Самегрело – Земо Сванети – 45, в Кахетии – 29, в Мцхета-Мтианети – 24, в Самцхе-Джавахети – восемь, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – один.
Общее число заразившихся в стране достигло 229 169 человек. Число выздоровевших за последние сутки увеличилось на 2 469, до 220 442 человек.
В настоящее время в стране 6 098 активных случаев COVID-19. Из них 4 209 пациентов (более 69%) проходят лечение в больницах, 1 049 (примерно 17%) – на дому, а 840 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
Тяжелых пациентов на сегодня 897. К аппаратам ИВЛ подключены 299 человек. В карантинных пространствах размещены 386 граждан. 29 893 человека остаются в режиме самоизоляции.
11 американских сенаторов намерены оспорить победу Байдена на выборах
11 американских сенаторов-республиканцев намерены оспорить победу избранного президента США Джо Байдена после подведения итогов голосования в Коллегии выборщиков. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте представителя Техаса Теда Круза. Он в 2016 году претендовал на номинацию на пост президента от партии, но проиграл ее Дональду Трампу.
Эти законодатели присоединятся к сенатору Джошу Хоули, который ранее на этой неделе первым из заявил, что будет оспаривать результаты выборов. Некоторые республиканцы в нижней палате Конгресса также планируют оспорить итоги голосования.
В своем заявлении Круз и другие сенаторы сообщили, что они намерены проголосовать за то, чтобы не учитывать голоса выборщиков из так называемых колеблющихся штатов, в которых, по утверждениям сторонников действующего президента Трампа, произошли фальсификации итого голосования. Законодатели намерены призвать к созданию в срочном порядке комиссии по расследованию заявлений о фальсификациях.
Заявление сенаторов - во многом символический шаг, который едва ли помешает Байдену вступить в должность, - замечает «Голос Америки». Нижняя палата Конгресса контролируется представителями Демократической партии. Несколько республиканцев Сената, включая лидера республиканского большинства Митча Макконнелла, уже признали победу Байдена. Кроме того, иски об оспаривании итогов голосования не принимаются судами, а должностные лица, ответственные за выборы, отмечают, что нет никаких свидетельств массовых фальсификаций на президентских выборах.
Первый министр Шотландии выразила надежду, что ее страна вернется в ЕС
Первый министр Шотландии Никола Стёрджен в субботу, 2 января, выразила надежду, что Шотландия обретет независимость и присоединится к Европейскому союзу. В заявлении, опубликованном на сайте Шотландской национальной партии, она подчеркнула, что Брекзит противоречит воле большинства шотландцев. На заявление шотландского лидера обратило внимание Международное французское радио.
Брекзит произошел против воли большинства жителей Шотландии, в самый неподходящий момент в разгар пандемии и экономического спада, - говорится в заявлении Николы Стёрджен. Она вновь выразила надежду, что Шотландия станет независимой страной и членом ЕС.
Первый министр напомнила, что за полвека членства в Евросоюзе Шотландия «извлекла огромную пользу» из участия в едином рынке. В настоящее время 230 тысяч человек из многих стран Европы живут в Шотландии. «Они часть нас, они наши друзья и семья, и мы действительно хотим, чтобы они остались», - заявила первый министр.
С 1 января 2021 года Великобритания, в состав которой входит Шотландия, окончательно вышла из ЕС, подписал в последние дни 2020 года соглашение об условиях экономического сотрудничества с Евросоюзом.
Норвежская компания отказалась выдать сертификат «Северному потоку-2»
Норвежская компания Det Norske Veritas GL отказалась выдать сертификат соответствия газопроводу «Северный поток-2». На заявление компании DNV GL обратило внимание издание РБК.
DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе, говорится в заявлении норвежской компании.
DNV GL - партнер работающего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северного потока-2».
В конце ноября DNV GL сообщила, что из-за американских санкций не сможет предоставлять услуги по тестированию и проверке оборудования, используемого на трубоукладочных судах «Северного потока-2». Тогда компания уточнила, что речь не идет об отказе сертифицировать газопровод, когда он будет достроен.
Пятый раунд переговоров «Грузинской мечты» и оппозиции должен состояться в январе
Правящая партия «Грузинская мечта» и восемь оппозиционных объединений, прошедших в парламент десятого созыва, в ближайшие недели должны провести пятый раунд переговоров по разрешению политического кризиса. Об этом сегодня, 2 января, заявил член партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе.
Оппозиция не признает легитимность парламентских выборов и требует проведения нового голосования. Чтобы решить возникший кризис, два месяца назад послы ЕС и США собрали представителей «Грузинской мечты» и их оппонентов за столом переговоров. Последний, четвертый раунд, состоялся 9 декабря, однако каких-либо результатов достигнуто не было. После этого западные дипломаты проводили консультации с политиками в ином формате, индивидуально.
«Очередной раунд переговоров состоится в этом месяце, в январе. Об этом неоднократно говорили сами представители власти. Весь оппозиционный спектр, а также послы-посредники, уже несколько недель находимся в режиме ожидания. Скорее всего, продолжения этих переговоров следует ожидать в ближайшие недели», - сказал Чихладзе.
Он считает, что оппозиция и «Грузинская мечта» могут достигнуть конкретной договоренности. Одновременно Чихладзе не исключает, что, если компромисс будет достигнут до того, как парламент проголосует за прекращение полномочий оппозиционных депутатов, они продолжат работу в парламенте.
- В целом в парламент Грузии с просьбой о прекращении депутатских полномочий обратились 56 из 60 оппозиционных депутатов. Это члены блоков «Стратегия Агмашенебели» и «Единое национальное движение – Сила в единстве», а также партий «Лело», «Европейской Грузии», «Альянса патриотов», Лейбористской партии. Внес заявление в законодательный орган и Зураб Джапаридзе. До сих пор не обратились в парламент трое его бывших однопартийцев и двое членов партии «Граждане». Парламент Грузии начнет дебаты о досрочном прекращении депутатских полномочий представителей оппозиционных партий уже 4 января.
- Детали переговоров «Грузинской мечты» и оппозиции не известны. В партии власти называют «красной чертой» вопрос проведения досрочных выборов. По некоторым данным, в качестве компромисса ГМ предлагала оппозиции провести реформу избирательного законодательства до выборов в органы местной власти осенью 2021 года и отменить установленный проходной барьер. Оппозиции это предложение понравилось, однако требование о новых парламентских выборах осталось в силе. Последнее предложение, поступившее ГМ от оппонентов, - это «сербская модель», подразумевающая проведение внеочередных парламентских выборов в Грузии в 2022 году.
Власти России начали выдавать электронные паспорта вакцинации от COVID-19
Власти России начали выдавать паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Сервис заработал с первого января на портале государственных услуг, - сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По словам министра, сведения о лицах, привитых от коронавируса, вносятся в государственный регистр, и электронный прививочный сертификат выдается в автоматическом режиме, - цитирует его ТАСС. Чиновник анонсировал появление такой услуги в конце декабря.
Сейчас отметка об иммунизации нигде не требуется. Однако в конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что студенты и жители старше 65 лет после вакцинации смогут вновь пользоваться правом льготного и бесплатного проезда. «Люди, прошедшие вакцинацию, должны получить возможность постепенно возвращаться к обычной жизни «, - заявил он на своем сайте.
Несколько международных организаций, в том числе Всемирная организация здравоохранения обсуждают возможность введение обязательных отметок о вакцинации от коронавируса нового типа. Австралийская авиакомпания Quantas уже анонсировала, что не будет пускать непривитых пассажиров на международные рейсы.
Идея находит поддержку и у политиков разных стран, в том числе и в России. 24 декабря против этого резко выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав это предложением «из области антиутопии». «Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами - это недопустимо, и в этом нет никакой необходимости», - цитирует Матвиенко РБК.
- Вакцина от коронавируса по-прежнему недоступна жителям большинства стран мира. По состоянию на начала года ВОЗ одобрила для применения только одну вакцину, две одобрены в США и Великобритании, по одной- в России и Евросоюзе.
- Массовая вакцинация объявлена в нескольких странах мира, в том числе в России, но по факту проходит лишь в Израиле, США, Великобритании, Германии и Китае. Значительную долю населения удалось вакцинировать только Израилю, у остальных стран доля иммунизированных пока не достигает даже двух процентов.
За сутки в больницы Южной Осетии поступили три человека с коронавирусом
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии, по данным на утро 2 января, проходят лечение 66 пациентов с COVID-19. Об сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 33 пациента, еще 33 - в здании детской больницы. Трое находятся в палате интенсивной терапии», - сказала врач. За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступило трое больных, выписаны шесть человека на амбулаторное долечивание.
По словам Джиоевой, за прошедшие сутки зафиксирован один случай с летальным исходом. «Пациентка 83 лет поступила в «красную зону» инфекционной больницы 25 декабря на четвертый-пятый день заболевания с жалобами на слабость, чувство нехватки воздуха, субфебрильную температуру тела с диагнозами: коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония, ДН 2, КТ 1, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2-го типа», - сказала врач.
Джиоева отметила, что пациентка получала комплексное лечение в соответствии с протоколом лечения новой коронавирусной инфекции. «Однако 31 декабря была переведена в палату интенсивной терапии с признаками тромбоэмболии легочной артерии. Признаки коагулопатии нарастали, и 1 января была констатирована смерть».
В новогоднюю ночь от пиротехники по всей Грузии пострадали более 50 человек
На Новый год в масштабах Грузии более 50 человек получили травмы из-за неправильного использования пиротехники. Об этом сообщили в Центре координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Грузии.
По данным Минздрава, 31 декабря и 1 января только в Тбилиси было зафиксировано 36 случаев телесных повреждений из-за пиротехники. Из них госпитализация понадобилась 27 гражданам. Что касается регионов страны, то травмы получили 15 человек. Из них девять попали в больницы.
По сравнению с прошлым годом статистика немного снижена, сообщает агентство «Новости-Грузия». 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года только в Тбилиси около полусотни человек получили травмы при использовании пиротехники.
Парламент Грузии начинает дебаты о прекращении депутатских полномочий оппозиционеров
Парламент Грузии начинает дебаты о прекращении депутатских полномочий представителей оппозиционных партий. По данным Общественного вещателя, с этой целью на 4 января намечено заседание комитета по процедурным вопросам, на котором будут обсуждаться обращения членов «Альянса патриотов».
В частности, в повестке дня указано, что комитет рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Ирмы Инашвили, Георгия Ломия и Гочи Тевдорадзе. Все трое обратились в законодательный орган с заявлениями, содержащими соответствующую просьбу, в декабре 2020 года. Автандил Энукидзе - четвертый номер «Альянса патриотов», решил не отказываться от своего депутатского мандата. Аналогично поступили двое представителей партии «Граждане» и трое членов «Гирчи».
В целом от мандатов официально отказались 56 из 60 оппозиционных депутатов.
- Парламент десятого созыва начал работу 11 декабря, но пока заседания посещают только депутаты от «Грузинской мечты» – оппозиция отказывается задействовать свои мандаты, обвиняя власти в фабрикации итогов выборов 31 октября.
- Почти два месяца возникший политический кризис пытаются урегулировать послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. Состоялось четыре раунда переговоров, анонсирован пятый. Сторонам пока не удалось договориться о чем-то конкретном, хотя лидеры «Мечты» периодически заявляют, что парламент не останется однопартийным.
От коронавирусной инфекции умер народный артист России Владимир Коренев
Народный артист России Владимир Коренев умер от коронавирусной инфекции нового типа, сообщила РБК его дочь Ирина. Ему было 80 лет. Широкой публике актер был известен как исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского.
Коренев родился в 1940 в Севастополе. Жил в Измаиле, после - в Таллине. Там начал заниматься в театральном кружке, в 1957 году поступил в ГИТИС в мастерскую Григория Конского и Ольги Андровской. На последнем курсе сыграл главную роль Ихтиандра в экранизации романа Александра Беляева. Картина стала самой кассовой в советском прокате в 1962 году.
Служил в Московском драматическом театре имени Станиславского, играл у Александра Товстоногова, Бориса Львов-Анохина, Михаила Яншина снимался в сериалах и кино. Всего снялся в 56 фильмах.
Миротворцы отчитались о возвращении в Нагорный Карабах 47 тысяч жителей
Общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей при поддержке российских миротворцев превысило 47 тысяч человек, сообщило Минобороны России.
Как сообщает «Кавказский узел», 1 января российские военные сопроводили из Армении в Нагорный Карабах колонну автобусов с 220 беженцами. Общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей приблизилось к 47 тысячам человек.
За минувшие сутки в места постоянного проживания вернулись 60 жителей Нагорного Карабаха, сообщило Минобороны России.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Баку начал наступление с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон при обстрелах погибли тысячи людей, включая мирных жителей.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
За сутки на Северном Кавказе умерли 28 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 235.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 15 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - семь, в Дагестане - пять, в Адыгее - один человек с подтвержденным диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 5 920 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 245 человек.
- Ставропольский край + 245 (35 570 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 186 (28 108)
- Дагестан + 159 (23 781)
- Чечня + 112 (8 895)
- Калмыкия + 103 (14 982)
- Кабардино-Балкария + 100 (16 026)
- Карачаево-Черкесия + 87 (15 302)
- Северная Осетия + 87 (12 185)
- Адыгея + 81 (11 184)
- Ингушетия + 75 (12 302)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 178 235 случаев заболевания COVID-19.
В целом по России, согласно данным Оперштаба на 2 января, выявлено 3 212 637 человек с коронавирусом.
В Грузии снова закрываются торговые центры и непродовольственные магазины
В крупных городах Грузии сегодня, 2 января, последний рабочий день торговых центров и большинства розничных магазинов. 3 января снова закроются все объекты, получившие разрешение на работу в период новогодних праздников, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Из-за угрозы распространения коронавируса в Грузии действуют строгие ограничения. В Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави с 28 ноября запрещена работа всех торговых центров, вещевых и строительных рынков, ярмарок, закрыты фитнес-центры и все развлекательные заведения, объекты питания работают только на вынос.
Власти Грузии пошли на уступки бизнесу, ослабив ограничения на неделю. По решению межведомственного координационного совета, с 24 декабря по 3 января в крупных городах страны разрешили возобновить работу ТЦ и большинство непродовольственных магазинов. При этом для них установили строгие правила. Так, например, установлен график работы торговых центров с 07:00 до 19:00, примерочные не работали, а потоки покупателей строго контролировались, из-за чего на входах в магазины нередко выстраивались очереди.
Какие еще ограничения действуют в Грузии?
- запрет на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;
- запрет на работу междугороднего общественного транспорта;
- запрет на работу вещевых и строительно-ремонтных рынков;
- запрет на проведение культурных и развлекательных мероприятий;
- запрещена работа спортзалов и бассейнов;
- запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата;
- запрещена работа спортивных, художественных и культурных кружков/студий;
- запрет на работу объектов питания и ресторанов в масштабе страны, кроме работы на вынос;
- запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, исключение будет лишь в ночь с 31 декабря на 1 января, а также в ночь с 6 на 7 января.
С 3 по 15 января по всей стране объявляются выходные. Работать будут только банки, объекты и сервисы стратегического значения. В Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави открыты будут лишь продуктовые магазины, зоомагазины, аптеки, ветеринарные аптеки, магазины бытовой химии и гигиены, а также газетные киоски.
В период с 16 января по 31 января в Грузии планируется восстановить работу городского и междугороднего транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков. В выходные дни работать они по-прежнему не будут.
Продолжать работу могут сферы:
- государственной и частной строительно-ремонтной деятельности;
- банковской и финансовой деятельности;
- работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы;
- услуг доставки;
- салонов красоты и центров эстетической медицины;
- автосервисов и услуг технического осмотра;
- услуг по ремонту бытовой техники;
- аграрных рынков.
В Калининграде телеканал показал поздравление Путина, обрезав часть его головы
В Калининграде телеканал «Каскад» показал новогоднее поздравление президента Владимира Путина, обрезав ему верхнюю часть головы. Телеканал объяснил это техническим сбоем, на инцидент обратила внимание редакция Север.Реалии.
Поздравление Путина транслировалось после выступления губернатора Калининградской области Антона Алиханова. В кадре была только челюсть президента. Через несколько минут показ был прерван, вместо него включили музыку.
Редакция объяснила ситуацию техническим сбоем. «В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны», - говорится в заявлении телеканала.
Президент Казахстана подписал закон о запрете смертной казни
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации международного договора, запрещающего использование смертной казни в стране в мирное время. Сообщение об этом размещено на сайте президента.
Страна присоединилась ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену этого вида наказания. В документе сказано, что участники протокола считают отмену способствующей укреплению человеческого достоинства и прогрессивному развитию прав человека.
Теперь упоминания этого вид наказания нужно убрать из 17 статей уголовного кодекса. В действующем законодательстве Казахстана смертная казнь предусмотрена за терроризм и за особо тяжкие преступления, совершённые в военное время, а так же за посягательство на жизнь президента страны и на жизнь первого главы государства Казахстана Нурсултана Назарбаева.
- На постсоветском пространстве только белорусские власти продолжают применять смертную казнь. С 1990 года в Минске были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания.
- В России с 1996 года действует мораторий на смертную казнь. Такие приговоры не выносятся и не приводятся в исполнение.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 8 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 60, в общем составив 159 798. По состоянию на 11:00 2 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 258 и сейчас составляет 143 640.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2836.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 687 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 12 635, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 596 416 (540 за сутки).
В Грузии выявлено 342 новых случая инфицирования коронавирусом
За последние 24 часа в масштабе Грузии проведено 3 288 тестов, отсюда 1 449 на антигены и 1 839 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 342 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 228 752.
За последние сутки выздоровел 2 981 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 217 973.
К сожалению, за последние 24 часа в Грузии зафиксировано 44 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии 2 572 случая смерти от коронавируса.
Из выявленных за сутки 342 новых случаев коронавируса 183 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 20, в Имерети – 42, в Квемо Картли – 17, в Шида Картли – 7, в Гурии – 4, в Самегрело и Земо Сванетии – 30, в Кахетии – 28, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 5.
На данном этапе в стране 8 181 активный случай. В больницах лечатся 4 320 человек, в том числе в Тбилиси – 2 085, в Аджарии - 369, в Имерети – 800. Тяжелых пациентов – 912, в том числе в Тбилиси – 398, в Аджарии – 91, в Имерети – 228. Отсюда к аппарату искусственного дыхания подключены 300 пациентов, в том числе в Тбилиси –180, в Аджарии – 24, в Имерети – 42.
В клинических гостиницах находятся 857 человек, в том числе в Тбилиси – 241, в Аджарии – 457, в Имерети – 53. На дому лечатся 3 004 человека. В карантинном пространстве находятся 386 человек, в том числе в Тбилиси – 140, в Аджарии – 56 и в Имерети – 68. На данном этапе на самоизоляции находятся 30 876 человек, из них в Тбилиси – 18 652, в Аджарии – 2 338, в Имерети – 3 173.
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