COVID-19 на Северном Кавказе: умерли 32 человека, новых заболевших – 1 185

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 32 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 185.

По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 16 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - восемь, в Дагестане и Кабардино-Балкарии по три, в Чечне и Ингушетии по одному человеку с подтвержденным диагнозом.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 5 952 человека с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 243 человека.

Ставропольский край + 243 (35 813 за все время эпидемии)

Краснодарский край + 184 (28 292)

Дагестан + 158 (23 939)

Чечня + 108 (9 003)

Кабардино-Балкария + 100 (16 126)

Карачаево-Черкесия + 87 (15 390)

Калмыкия + 86 (15 068)

Северная Осетия + 85 (12 270)

Адыгея + 77 (11 261)

Ингушетия + 56 (12 358)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 179 420 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 3 января, выявлено 3 236 787 человек с коронавирусом.