«Все зависит от того, придется ли нам жить в условиях запретов»

Пожелания путешествий и встреч без ограничений. Пользователи социальных сетей рассказали о своих ожиданиях в наступившем году.

– Каким вы видите 2021 год, и строите ли какие-нибудь планы?

Мариам: 2021-й для меня – год надежд. Вы знаете, что в мире уже появилась вакцина и скоро людей начнут прививать. Я очень надеюсь, что уже к концу этого года будет вакцинирована большая часть населения планеты. И, конечно, очень хочу, чтобы этот процесс как можно быстрее начался в Грузии. Что касается планов, их много, в первую очередь, найти новую и интересную работу. Решить проблемы со здоровьем, в общем, планов – миллионы.

Саша: Посмотрим, каким будет этот год. Обычно люди всегда строят планы, но в 2020-м всем пришлось их перестраивать, поэтому говорить о том, как я вижу 2021-й, мне пока сложно. Конечно, я надеюсь, что эпидемия закончится, что, наконец, можно будет ходить без масок и дышать свежим воздухом, но это пока просто надежды и желания. Ну и, конечно, в условиях жестких ограничений тяжело строить какие-либо планы. Есть вещи, которые я хочу сделать, мне мешают запреты и ограничения, когда они будут сняты, тогда и посмотрим, что у меня получится.

Люда: Хочется, чтобы все было хорошо, но люди настолько напуганы ситуацией, что даже строить планы на завтрашний день не получается. Лично у меня есть надежда… у меня сын в России, надеюсь, что я смогу туда поехать, в 2020-м такой возможности не было. Очень хочу увидеть своих детей, своих внуков, побыть там, рядом с ними. До сих пор это было невозможно из-за сложившейся ситуации, в общем, надежды и стремления есть.

Ираклий: Естественно 2021-й год я встретил с надеждами на лучшее будущее. Конечно, самая большая надежда заключается в том, что эта эпидемия скоро завершится. Планов очень много, как новых, так и неосуществленных в прошлом году. И в этом году все будет зависеть от того, придется ли нам жить в условиях запретов и ограничений или нет. Что касается надежд – я надеюсь, что мне в этом году дадут возможность нормально общаться с друзьями, в том числе и после 11 часов ночи, позволят немного попутешествовать, и мы начнем выходить из дома.

Татьяна: Планы (в 2020-м) были разрушены, было и много потерь, например, работа. Конечно, хотелось бы, чтобы 2021-й принес хоть какое-то удовлетворение, найти работу. Планов практически не строю, но хотелось бы куда-нибудь поехать, на море, например, отдохнуть с пользой для здоровья. Ну а далеко идущих планов не строю.

Бачо: В первую очередь, пожелаю, чтобы мне в этом году не стало плохо, то есть, чтобы не заболеть коронавирусом, да и какой-либо другой болезнью. В планах как раз начать больше следить за своим здоровьем, по возможности найти хорошую, перспективную работу. Хотелось бы, чтобы в этом году страна открылась, все опять зашевелилось, вновь ожило. Будем надеяться, что коронавирус даст нам такую возможность.