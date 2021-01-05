Аптека Френкеля: внутренняя скромность сухумского модерна

История формирования архитектурного облика Сухума началась относительно недавно – примерно полтора века назад. На рубеже XIX и XX веков здесь было возведено много красивых строений, включенных сегодня в реестр памятников архитектурного наследия Абхазии. Среди них – здание аптеки Д.И. Френкеля, которое сегодня выполняет функцию жилого здания. В 1909 году греческий богач, занимавшийся табачным делом, купец Онуфрий Бостанджогло завершил строительство двухэтажного особняка для своей семьи на Лорис-Меликовской улице (ныне это улица Лакоба). Выбор места был неслучайным, ведь неподалеку у Бостанджогло была собственная трехэтажная табачная фабрика. Год спустя рядом с этим особняком появилось одноэтажное здание, построенное по заказу купца, специально под аптеку. Заведовать всеми делами (то есть производством, хранением и продажей лекарственных препаратов) был назначен провизор Д.И. Френкель. Именно поэтому в истории здание осталось связано именно с этим человеком, как «здание аптеки Френкеля». Но Онуфрию Бостанджоглу здание аптеки принадлежало недолго, меньше 10 лет. В 1917 году его (вместе с двухэтажным особняком по соседству) приобрел купец 1-й гильдии Аршак Гульянц, который вместе с семьей еще до начала геноцида армян продал все свое имущество в Турции и переехал в Абхазию.

Семья разбогатевшего крестьянина поселилась в доме, где раньше жили Бостанджоглу. А в соседнем одноэтажном здании, хоть теперь оно и принадлежало другому владельцу, продолжила работать аптека провизора Френкеля. В начале 1920-х годов, после установления советской власти в Абхазии, все строения, стоимость которых была больше 10 тысяч рублей, становились собственностью государства. А оба дома, купленные Гульянцем, явно стоили гораздо больше и их национализировали.

Здание аптеки провизора Френкеля было муниципализировано в 1921 году и в нем разместилась 1-я Сухумская соваптека. Провизор покинул свою прежнюю должность, потому что был назначен заведующим фармакологическим отделением Народного комиссариата земледелия ССР Абхазии. Двухэтажный особняк, в котором на тот момент жил Аршак Гульянц, привлек внимание председателя Совнаркома Абхазии Нестора Лакоба. Семейными воспоминаниями о том, как ее прадед поселился в здании аптеки, делится Ашхен Гущьян: «Как раз в этот период Нестору Лакоба понравился большой дом деда, в котором жили они. И мой дедушка сказал: «Пожалуйста, я вам уступлю. Но где мы будем жить?» Это была большая семья: два брата и у каждого своя семья. И тогда Лакоба вернул обратно в частную собственность этот одноэтажный дом. В 1925 году это произошло. Два брата поделили между собой это здание». С тех пор семья Гульянц так и живет в этом доме. Однако сегодня потомкам Аршака Гульянца, Ашхен, ее мужу Самвелу Гущьян и двум их дочерям, Диане и Гаяне, принадлежит только половина дома.

Рассказывая о самом здании, Ашхен Гущьян подчеркивает скромность его внутреннего интерьера: «Сейчас планировка нашей части такая же, как и была. Ничего особенного: комнаты одна через другую (то есть проходные). Никакой ценности не представляло; только фасадная часть красивая, а внутри – обыкновенные комнаты. Побелка была чистая, известковая, цветная. И там не было никаких красивых карнизов. Оно под аптеку и было построено. Когда строили, делали с умыслом, не под жилье. А потом мы уже просто приспособились».

Все функциональное предназначение сооружения выдавал его фасад: бюсты древнегреческого бога медицины Асклепия и целителя и философа Гиппократа; различные архитектурные узоры в виде медицинских символов. Например, рядом с входной дверью, в пространстве между окнами есть символ – две змеи, обвивающие горящий факел. Связано это изображение с мифами о боге Асклепии. Заставляя вернуть к жизни сына критского царя, его заключили под стражу. В темнице на посох Асклепия набросилась змея, в гневе он ее убил. Затем появилась еще одна змея с травой во рту, с помощью которой оживила убитое животное. Воспользовавшись этим же растением, Асклепий воскресил сына древнегреческого царя. Так обвитый змеей посох стал символом древнегреческого бога медицины. А огонь в декоративном узоре на фасаде здания аптеки провизора Френкеля отсылает к исцеляющим функциям, которыми наделяли эту химическую реакцию в античности. Еще одним привлекающим взгляд украшением здания аптеки является изображение древнегреческого бога торговли Гермеса в шлеме с крылышками, что также отсылает к функциям этого строения – продажа лекарств. Чуть ниже, опять же в проемах между окнами – две розы, которые в разные эпохи и в разных культурах символизировали то любовь и печаль, но жизнь и смерть.

Стилистически здание аптеки провизора Френкеля относится к модерну. Это выдает растительный орнамент как на фасаде здания, так и в дополнительном декоре из метала, например, на ручках или козырьке над входной дверью. Еще одной особенностью здания является его своеобразная асимметрия. Окна, например, разнятся по форме и размерам.

Праправнучка Аршака Гульянца Диана Гущьян отметила, что расти в доме, который вот уже столетие принадлежит ее семье и хранит много воспоминаний, имеет особое значение для нее: «Когда ребенком растешь, то не совсем это осознаешь. Наверное, только со временем приходит понимание того, что твой дом является частичкой общего облика, как бы элементом пазла, который создает колорит и атмосферу города. И расти в доме, который принадлежал моей семье около ста лет – это значит пропитаться его историей и традициями, которые передаются из поколения в поколение. И поэтому сегодня я берегу эту память и, конечно, буду стараться сохранить этот дом. Это частичка меня, моей семьи».