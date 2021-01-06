Прима-балерина Нино Ананиашвили возглавит балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета. Об этом она сообщила грузинской службе «Радио Свобода». При этом Ананиашвили продолжит руководить балетной труппой Тбилисского государственного театра оперы и балета.

«Я приняла решение, но официального представления на эту позицию пока не было. Это должность, которая обязует меня создать план развития, составить репертуар и т.д. Это абсолютно художественная деятельность», – сказала она.

Ананиашвили руководит государственным балетом Грузии с 2004 года. Она говорит, что довольна проделанной за эти годы работой. «Сейчас у нас есть 4-летний план и, фактически, с моей командой у нас все расписано», – отметила она.

Журналист грузинской службы «Радио Свобода» Эка Кеванишвили спросила у Ананиашвили и о позиции её мужа, политика Григола Вашадзе относительно должности в российском театре.

«Конечно, он не обрадовался. Во-первых, я реже буду дома. ... Но я никогда не вмешиваюсь в политику, он сам принимает политические решения. ... А это – моя жизнь сегодня, моя сфера, профессия и искусство. И этой профессией я хочу сделать как можно больше для нашей страны», – заявила Ананиашвили.