Лесной пожар в Гагре достиг автотрассы Псоу-Ингури

Лесной пожар, разгоревшийся три дня назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры, утром спустился к автотрассе Псоу-Ингури. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.

«Особенно сложная обстановка сложилась в районе санатория «Москва». Полоса огня растянулась на 4 км вдоль автотрассы. В основном, горел подлесок и сухостой, хотя была реальная угроза верхового пожара, когда пламя перекидывается на деревья. Накануне пожарные ПСО по охране Гагрского района совместно с сотрудниками санатория подключили противопожарную установку, имевшуюся в санатории, протянули три пожарных рукава и установили круглосуточное дежурство. По мере приближение огня к зданию санатория и коттеджам к месту пожара были направлены пять расчетов. Огонь удалось остановить, инфраструктура санатория не пострадала», – заявили в МЧС.

Сообщается, что лесной пожар в окрестностях санатория «Москва» стал причиной камнепада.

«Республиканскую трассу у въезда в Гагру завалило огромными валунами. Сотрудники ГАИ организовали реверсное движение автотранспорта, а дорожные службы в лице ДРСУ оперативно убрали с проезжей части камни и мусор, сорвавшиеся с придорожных скал. На данный момент ситуация с пожаром стабилизировалась. Пожарные мониторят обстановку. Угроза населенным пунктам отсутствует. Наблюдаются локальные возгорания в горной лесополосе», – говорится в сообщении МЧС.