Обзор югоосетинской прессы

В канун рождества в Южной Осетии вспоминают о событиях 1991 года. 30 лет назад, в январе 1991, в ночь перед Рождеством в Цхинвал из Грузии были введены три тысячи вооруженных людей, часть из которых была сотрудниками МВД ГССР, а часть – выпущенными из тюрем заключенными, переодетыми в милицейскую форму. Они заняли центральную часть города и начали произвольные аресты прохожих, стрельбу по безоружным гражданам. Был введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. О «Кровавом рождестве», как принято его называть здесь, на этой неделе пишут все СМИ республики. МИА «Южная Осетия Сегодня» публикует статью политолога Геннадия Кокоева. Он отмечает, что практически вся грузинская часть населения Цхинвала перед этим скрытно покинула город. «Позже выяснится, что руководство Грузии убедило этнических грузин в том, что после «наведения порядка» те вернутся в «освобожденный» от осетин город. Впоследствии эти люди будут объявлены беженцами из «Цхинвальского региона». Хотя под категорию «беженцев» или «вынужденных переселенцев» они не подпадают, поскольку их никто не изгонял или вынуждал покинуть родные дома», – пишет Кокоев, и называет это пособничеством в последовавших убийствах и других тяжких преступлениях. «Впрочем, такие же обвинения можно предъявить и руководству ВВ МВД СССР – генералам Малюшкину и Воронову. Подчиненные им войска в дни немыслимого произвола над безоружным югоосетинским населением попрятались в казармах так, как будто происходящее их не касалось», – отмечает он. Критикует Кокоев и высшее руководство СССР. «7-го января, когда стало ясно, что замолчать события в Южной Осетии не удастся, президент СССР М. Горбачев подписал указ, в котором сторонам было приказано прекратить боевые действия, а в политическом аспекте – вернуться к исходному положению, т.е. отменить все решения по изменению статуса Южной Осетии с обеих сторон. Примечательно, что упомянутый указ был издан только после того, как урон понесла агрессивная сторона, до этого гибель мирных осетин не производила никакого впечатления на высшее руководство страны».

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В конце прошлого года Анатолий Бибилов провел итоговую пресс-конференцию. ИА «Рес» цитирует слова президента о том, что череда проблем в республике имеет старые корни. Бибилов считает, что многие из них были в республике и раньше, но сейчас они просто «оголились». «Касаясь интересов народа, я думаю, что я еще ошибок не совершал. Клубок проблем, которые накапливались в течение 10-12 лет, назревал, и эти проблемы оголились. Если брать ситуацию с Цнелис, то эта проблема с 2008 года. Что же касается ввоза, то это связано с нормами Евразийского таможенного кодекса, который работает на территории Российской Федерации. Вступил он в силу 1 января 2018 года. Мы решим вопрос с ввозом и таможенными препятствиями. Но в одночасье справиться не получится, потому что проблема связана с взаимоотношениями группы стран, входящих в Евразийский таможенный союз», – сказал Бибилов на пресс-конференции.

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Блогер Алан Парастаев тоже обращается к итоговой пресс-конференции президента, в частности, той части, в которой Анатолий Бибилов в очередной раз высказался за вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации. «Но и тут было обозначено два аспекта. Один – объединение северной и южной части Осетии, что Анатолий Ильич назвал "нашим спасением". Второй – вхождение Южной Осетии в состав России – гарантия абсолютной безопасности народа республики», – пишет блогер и, соглашаясь с первым пунктом, сомневается во втором. «Спасением от чего является объединение? От потери национальной идентификации, языка и культуры? И обстоят ли дела с этим в российской Северной Осетии лучше, чем в независимой Южной?» – вопрошает он. Есть у блогера вопросы относительно «гарантии абсолютной безопасности народа республики». Парастаев считает, что военная база РФ и многочисленные договоры между нашими странами и есть гарантии безопасности. «Если речь идет об опасности ухода из власти Владимира Путина, его команды и смены политического курса в России, то факт нахождения Южной Осетии на тот момент в составе России не станет гарантией, а тем более абсолютной, того, что оно так и останется», – пишет блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия