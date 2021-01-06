Новогодний туристический бум в Абхазии

Все прошедшие новогодние дни в Абхазии можно было наблюдать необычно много для этой поры зарубежных туристов. Нет, до воплощения в жизнь планов по превращению Абхазии в круглогодичный курорт еще далеко. Просто число приезжающих в Абхазию в последние годы во время длинных, почти двухнедельных выходных россиян нынче увеличили два фактора.

Первый – это то, что бушующая в мире коронавирусная пандемия резко сократила число стран, куда российские любители зимнего отдыха привыкли выезжать в первой половине января. На далекий африканский остров Занзибар (часть Танзании), к примеру, куда сейчас можно, далеко не у всех есть материальная возможность выбраться, а «малобюджетная» Абхазия – вот она, под боком. При этом многие российские туристы, как уже давно повелось, останавливаются на отдых в Сочи, а в Абхазию выезжают на однодневные экскурсии.

Второй фактор – все новогодние дни в республике стояла ясная, теплая (до 17 градусов) погода. На этой неделе температура воздуха будет, согласно прогнозам синоптиков, держаться на уровне плюс 15-16 градусов и только в воскресенье 10 января чуть снизится и пойдут дожди. Последнего с нетерпением ждут как эмчеэсники, так и все жители мест, к которым подступают лесные пожары, разгоревшиеся в нынешнем январе на горных склонах и в Абхазии, и в Краснодарском крае РФ, и в Грузии. А вот для туристов, особенно для тех, кто вырвался из северных заснеженных российских городов, такая погода – удивительная благодать.

Один из крупнейших отелей столицы Абхазии тургостиница «Интер-Сухум» заполнен в эти дни на 70-80 процентов, что редкость для зимы. Рицинский национальный реликтовый парк, который считается самым популярным туристическим объектом в Абхазии, уже 1 января посетило около пятисот российских туристов, чему, наверное, способствовало то, что 31 декабря в российских регионах сделали нынче выходным, а на следующий день – около двух тысяч. На смотровой площадке, откуда можно полюбоваться озером Рица, установлена новогодняя елка с гирляндами. В августе-сентябре парк посещают, конечно, больше – до пяти тысяч человек в день. Но в зимних условиях по дороге на озеро начали образовываться пробки.

Вчера министр туризма Абхазии Теймураз Хишба посетил Рицинский парк, встретился с исполняющим обязанности его директора Энвером Лакербая и начальником КПП Алиасом Аргуном, было сообщено на странице министерства в Facebook. С последних чисел декабря 2020 года по 5 января парк посетило более 10 тысяч человек. За такой же период прошлого года здесь побывало 5 541 человек, то есть почти в два раза меньше. За первые 5 дней 2021 года на КПП с посетителей парка собрано 3 миллиона 14 тысяч 650 рублей, в то время как за весь январь прошлого года – 3 миллиона 762 тысячи 250 рублей.

Теймураз Хишба говорит: «В первых числах января была пробка к проезду на само озеро Рица из-за того, что люди останавливались в неположенных местах и фотографировались. Силами ГАИ и сотрудников Рицинского парка эта проблема была решена. Работают снегоочистительные машины, все госслужбы на данный момент с потоком туристов справляются».

Для сравнения. В 2020 году за все новогодние «каникулы» Рицинский реликтовый парк посетило примерно шесть тысяч человек, что было на 56% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Кроме пробок на дорогах, есть и другие «оборотные стороны медали» нынешнего новогоднего туристического бума в Абхазии. Так, пользователи соцсетей, по-видимому, не заинтересованные напрямую в доходах турбизнеса, но очень озабоченные активным распространением в последние недели в республике коронавирусной инфекции, высказывают недовольство «бесконтрольным, без измерения температуры, заездом» в Абхазию множества российских туристов.

А еще наплыв туристов в Абхазию в новогодние дни вызвал в СМИ настоящий переполох из-за того, что некоторые из них заблудились и пропали, в результате чего их пришлось искать с помощью сотрудников МЧС Абхазии. Исполняющий обязанности начальника пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Роман Лабия рассказал сегодня «Эху Кавказа»:

«1 января в районе горы Мамзыщха, это над Гагрой, пропал 52-летний житель Москвы Сергей Краходкин. Поступил сигнал о его пропаже. Поисково-спасательный отряд города Гагра выдвинулся, и его нашли. Искали часа четыре. Его обнаружили в высокогорной части, но медицинская помощь ему не понадобилась. Состояние было нормальное. И его доставили по месту пребывания.

– А чего он сам не мог связаться по телефону? Или там не берет?

– Я думаю, скорее всего, был товарищ навеселе, поэтому не сориентировался, вот и все. И потом, когда он заблудился, может… не знаю… растерялся. Все-таки горы есть горы. А третьего числа в лесополосе у смотровой площадки на озере Рица пропал 62-летний житель Воронежа Борис Андреев. Сигнал о его исчезновении был где-то после обеда, а нашли его за полночь. Там же в лесу. Сотрудникам нашим, спасателям, помогали в этом работники Рицинского реликтового парка. Совместно мы искали, нашли его. Слава Богу, тоже жив-здоров, не потребовалось медицинской помощи. Его спустили и доставили туда, где он временно проживал.

– Так он что, был с группой экскурсантов, а потом отбился от них?

– Да, был с группой экскурсантов, как говорят ребята, перебрал лишнего и его понесло. Нормы поведения нарушают, перебирают с алкоголем, а потом их заносит».

В данных случаях все обошлось, но бывает ведь, добавил Рома Лабия, что туристы из-за потери осмотрительности наносили вред своему здоровью и даже гибли.

Одна активистка абхазского интернет-сообщества не без юмора прокомментировала сообщения на эту тему так: «Что-то они зачастили теряться. Скорее всего, проблема в опьянении волшебным горным воздухом или чем-то более осязаемым».

И она же, неплохо, по-видимому, осведомленная о практике «стрижки» экскурсантов, так откликнулась на цифры доходов Рицинского парка: «Значит, прибыль «кафешек», что располагаются на территории парка, вообще зашкаливает. Ведь каждый взрослый и дети (с детей до какого-то возраста, кажется, не берут) кушали там и, конечно, не на 350 р., как стоит проезд в парк, а побольше. Всем хорошо от приезжающих полюбоваться «жемчужиной», а маршрут по-прежнему остается самым «разводящим на деньги» и нет никакого контроля. Столько нехорошего даже относительно простых экскурсионных поездок слышала! Как озвучивается одна цена маршрута, а по ходу появляется другая сумма. Когда люди едут на Рицу, чтобы погулять там, а большую часть времени проводят в сыродельнях и т.д., а на само озеро уже и времени не остается. Когда проплаченные экскурсоводы предупреждают, что «кушать мы все будем именно в этом кафе, потому что на Рице нам будет некогда…». И так далее».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия