Читаем, читаем и еще раз читаем

Праздничные будни продолжаются. Правительство объявило 3-15 января выходными днями для всех госучреждений и мы, госучрежденцы, сидим дома и пялимся в пыльные телевизионные экраны. Ходить по гостям особенно не рискуем, по понятным причинам, зато появилось много свободного времени, чтобы просветиться, дочитать недочитанное, дослушать недослушанное, и досмотреть, соответственно, недосмотренное. Этим хороша домашняя жизнь – можно расширить свой кругозор, не отходя от кассы.

С утра, плотно позавтракав, я сажусь за монитор. Ответив на обязательные поздравительные мессиджи, далее начинаю смотреть и слушать разные познавательные беседы, которых на YouTube вагон и целая тележка. Теперь, при желании, по интернету можно научиться всему, начиная от строительства небольшой космической ракеты, и кончая изучением мертвых языков, типа атлантийского или этрусского.

К языкам я не способный, так же, как и ко всякому роду строительства, и потому я удовлетворяюсь безобидными беседами на литературные темки.

Очень многие люди считают, что, прочитав пару книжек, они могут публично выступать и оценивать то или иное произведение. Оценивать и рекомендовать. Или наоборот, не рекомендовать. Конечно, при нынешнем разгуле демократии и вседозволенности каждый имеет конституционное право записывать невинные ролики со своими рассуждениями на тему добра и зла, модерна и постмодерна, альфы и омеги. Говорить можно о многом, и каждый говорящий найдет своего слушателя. Лично мне захотелось послушать, что читающие люди скажут нового про Стивена Кинга, чьим творчеством я продолжаю активно интересоваться. Я прочитал процентов 70 его книг, и обязуюсь прочитать все 100. Среди них у меня есть любимые вещи, есть средне любимые и есть нелюбимые. Любимыми я называю те его книги, которые я иногда перечитываю. Вообще, я уже перестал перечитывать книги, так как возраст у меня такой, что не до перечитывания. Успеть бы прочитать классические вещи, которые я в свое время пропустил, а их, увы, немало.

Я с подозрением отношусь к современным русскоязычным авторам, и трудно мне назвать среди них тех, которыми я восхищаюсь. Я честно прочел нашумевшую книгу Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», и она меня не впечатлила. При шикарном языке, сюжет довольно вторичный и развивается слабенько. Госпожа Яхина как бы замахнулась на очень трепетную тему, но в последний момент сама испугалась своего замаха и плавно опустила руку. Но, это не значит, что я не рекомендую читать Яхину, скорее, наоборот, прочитайте и убедите меня, что я не прав.

Виктор Пелевин, самый модный ныне российский литератор, к сожалению, оказался не моим писателем, хотя его хвалят все, кому не лень. Не пошли у меня его полувиртуальные тексты. Владимир Сорокин великолепный стилист, но книги его меня отпугивают. Пара рассказов у него просто чудо, но романы его, опять-таки, не мои. Слишком много постмодерна, похабства и некрасивости, а это я не люблю. Одно время я увлекся Акуниным, но потом он (или я?) сильно сдулся, и теперь я перестал его читать. Большим разочарованием стала последняя книжка из фандоринского цикла «Не прощаюсь». Хотя, опять-таки, я не буду никому ничего рекомендовать, пусть каждый, кто хочет, прочитает и выскажет свое мнение. А вот Стивен Кинг меня не разочаровывает, и потому я с вожделением жду каждый его новый роман.

В сети я обнаружил много роликов, где неизвестные мне люди говорят о творчестве Кинга. Я решил послушать, интересно было, насколько мнение рассказчиков совпадает с моим мнением. Целый вечер я вслушивался в разговоры про книги короля ужасов, и несмотря на то, что нового ничего для себя не услышал, могу сказать, что не пожалел потраченного времени. Было очень интересно по нескольким пунктам.

Во-первых, выступавшие были довольно молодые люди, и это хорошо. Хорошо, что молодежь тянется к литературе. Во-вторых, у этих роликов много просмотров, в районе 50-70 тысяч, что тоже очень неплохо. Значит, не только я интересуюсь литературными беседами. Но вот в-третьих... в-третьих уже можно говорить про качество говоривших. А излагают все эти молодые люди на очень примитивном уровне, и если хвалят, то так: «Книжка офигенная, она вставляет, сносит крышу, напрягает, будоражит, гнетет, ух какая книжка, моща, жуть...». Если книга не интересная, то она «не вставляет». Подобные характеристики даются по тому или иному произведению. Это выше моего понимания, хотя, может уже не в моде описывать художественное произведение красивым литературным языком. Наверное, молодежь лучше понимает друг друга, если издавать нечленораздельные звуки и передавать содержание, например, «Анны Карениной» словами «Вау, yes, классная тетка, клевый замес, фейковое стори, папик зашквар» и т.д. Выступающие говорят междометиями, иногда даже полуэротической лексикой. Может быть, сегодня так принято говорить и рекомендовать? Если молодому поколению такие объяснения дают стимул пойти и прочесть книжку, то игра стоит свеч.

Я вдруг представил себе, если бы я выступил и начал говорить, что (к примеру) рекомендую к прочтению великолепный роман Джеймса Джонса «Отныне и вовек» («From Here to Eternity»), потому что книга «моща, она вставляет, вскипают мозги, пробирает до гланд и т.д.», думаю, мои благодарные слушатели меня бы не поняли. Кто-нибудь, наверно спросил бы: «а о чем же все-таки книга, и что в ней драгоценного?», а я продолжал бы мычать, сжимать кулачки, вращать глазами и говорить непечатными фразами. Думаю, мало кто поймет, что же мне понравилось в данной книге и вряд ли побежит раскрывать роман.

В основном такие речи я и выслушивал. В начале мне было смешно, потом надоело и я стал искать более профессиональных выступающих. К сожалению, о Кинге профессионалы много не говорят. Ведущие литераторы про него не любят распространяться, считают, что это ниже их достоинства говорить про беллетристику. Зато много говорят про неудобоваримые, трудночитаемые книги, вроде Дэвида Фостера Уоллеса, и иже с ним.

Раньше было модным хвалиться прочтением Джойса. Теперь его сменил Уоллес, который написал тысячастраничный роман «Бесконечная шутка», в котором много сносок и комментарии к сноскам. Ничего не могу сказать про роман, я его не читал и, наверно, не прочту. Может, он правда гениальный, а может, и нет. Но рекомендаций читать его или нет, от меня вы не дождетесь. Сегодня всем знаковым литераторам задают вопрос: «А что вы думаете насчет «Бесконечной шутки?», и в ответ все восхищенно начинают цокать языком. Есть у меня подозрение, что на самом деле Уоллеса мало кто читал, но признаться в этом некомильфо. И потому, да, все читали его, все поняли и все говорят, что это главная книга 20-го века.

А теперь пару слов про тяжелую артиллерию.

Недавно слушал я беседу Людмилы Улицкой, известной российской писательницы, лауреата различных литературных премий. Я читал пару ее вещей и могу сказать, что написаны они добротно, но не более того. Хотя, я не читал главные ее книги «Казус Кукоцкого» и «Даниэль Штайн, переводчик». Думал прочесть, как только они мне попадутся. Улицкая интеллигентная и умная женщина. Ее проза довольно популярна среди русскоязычной публики. Мне было интересно слушать, что она рассказывает про свою жизнь, про свои книги, про любимых авторов. Но что меня удивило, когда на вопрос ведущего: «А как вы относитесь к Чехову», она вдруг ответила, что Чехов не ее писатель. Чехов, мол, проявляет удивительную нелюбовь и презрение к человеку. Все его пьесы и большинство рассказов – это рассказы о «недочеловеках», о ничтожных людях!

Более странного комментария о Чехове я не слышал. Я несколько раз прокручивал слова Улицкой о Чехове, так как не мог поверить своим ушам. «Чехов проявляет нелюбовь и презрение к человеку?». Если бы Улицкая это сказала про Достоевского, понятно, но про Чехова? И знаете, в чем сила слова? В том, что после этого я передумал читать книги Улицкой, такое я получил разочарование. Не могу поверить, что пишущий человек так думает о Чехове, о самом, по моему мнению, солнечном и светлом писателе русской прозы.

Для сравнения (а я люблю сравнивать): если бы какой-нибудь известный музыкант не любил Моцарта, или Баха, или Шопена, я бы засомневался в компетенции этого музыканта. Правда, такого я еще не слышал. А Чехов – это Шопен литературы, так я себе его представляю.

Я настолько был поражен словами Людмилы Улицкой, что для успокоения раскрыл Томаса Манна и перечитал его статью «Слово о Чехове». И я успокоился.

Все-таки Томасу Манну я доверяю больше, нежели Людмиле Улицкой.

Так что, какой надо делать вывод из всего, что я тут понаписал? А вывод один! Не верьте никому, сами убеждайтесь, сами пробуйте, сами читайте. Сперва прочитайте книгу, а потом уже смотрите отзывы и сравнивайте со своими впечатлениями.

По моему так!

И главное!

Читайте, читайте и еще раз читайте.

Кто не читает, тот не живет.

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