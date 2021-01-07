Рождество в пандемию

Грузинская православная церковь отметила сегодня праздник Рождества Христова. Традиционное шествие Алило в этом году из-за коронавируса прошло не так, как обычно.

В связи с праздником на одну ночь был отменен комендантский час. Прихожане смогли встретить Рождество в храмах. Праздничное богослужение в кафедральном соборе Троицы провел Патриарх всея Грузии Илия Второй.

«Поздравляю вас с праздником Рождества. Пусть Господь даст вам унести с собой из храма большую благодать. Да благословит вас Всевышний – вас, Грузию и весь мир», – сказал патриарх.

Вопреки ожиданиям, в ходе службы не было зачитано рождественское послание. Архимандрит Георгий Гурчиани заявил, что задержка носит технический характер и вскоре послание опубликуют. В то же время митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз (Пачуашвили) заявил:

«Ведь зачитал владыка Даниэль слова Иоанна Златоуста… (Почему не было зачитано послание) я не знаю, сказать не могу».

Теолог Георгий Тигинашвили полагает, что задержка связана с тем, что накануне, 6 января, группа теологов обнародовала свое рождественское послание. Поэтому, как он считает, в послание патриарха было решено внести коррективы. Этим, как говорит Тигинашвили, и объясняется, что послание до сих пор не было опубликовано.

Что же касается послания теологов:

«Цель нашего рождественского послания теологов, т.е. письма, проанализировать и обсудить печальное и кризисное положение православной церкви Грузии, создать вокруг этой темы объективную дискуссионную среду и при активной вовлеченности общества постоянно напоминать священному Синоду, что их первичная миссия – осуществление действенных шагов для искоренения существующих в церкви проблем и разработка превентивной стратегии», – говорится в рождественском послании 14 теологов.

К 8 часам вечера послание патриарха все же опубликовали. В нем речь, среди прочего, шла и о пандемии:

«Пока мы будем жить с завистью, ненавистью, страхом, осуждением и будем искать только то, что приносит удовольствие нашему земному «я», мы будем неспособны стать гражданами небес. Впрочем, для Бога все возможно, и чудо, сотворенное Ионой, может произойти в жизни каждого человека (…) Те проблемы, которые принесла пандемия миру, произошли с позволения Господа. Странная природа вируса вынудила людей подчиняться определенным регуляциям. Это обязательно, но обязательно и каждому из нас больше приблизиться к Богу, потому что никто не знает, что принесет завтрашний день».

Традиционно, хоть и не в традиционном формате, прошло сегодня шествие Алило. В этом году оно прошло без участия паствы и без театрализованных постановок. Священнослужители объехали город на автомобилях и окропили улицы святой водой.

«Во всех действующих храмах прошла праздничная служба. Традиционно проходит и Алило, но оно немного видоизменено. Шествия с людьми не будет. Вы знаете, что обычно в нем принимало участие множество людей. Но в этом году мы поедем по разным направлениям города на машинах и поздравим людей, благословим город», – сказал отец Иоанн (Мчедлишвили).

Традиционно на площади Первой республики была установлена палатка, где было собрано новогоднее угощение для постояльцев детских домов и домов престарелых.