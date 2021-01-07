«Я не пошла в церковь, чтобы избежать большого скопления людей»

– Как вы отметили Рождество в условиях пандемии?

Бэлла: Лично я стараюсь не обращать внимания на пандемию, а отмечала я сочельник по традиции. В ночь Цыппурс (Рождество) мы сварили пшеницу, фасоль, мясо. Я поехала в родительский дом, и мы помянули ушедших. В том числе персонально Инала Джабиева. Что касается сегодняшнего дня, у меня не получилось пойти в церковь, я зажгла дома свечку. Вот таким образом отметила этот день.

Ирма: Если честно, никуда мы не пошли в этом году. Как-то так получилось. А так, конечно, празднуем, отмечаем, маски одеваем. Мы сегодня вышли без масок, делаем друг другу замечания, что допустили такое. А обычно ходим в церковь, ставим свечки, дома три пирога обязательно, молимся.

Залина: Я не пошла в церковь, чтобы избежать скученности и большого скопления людей. Хотя, не знаю, может, немного было народу. Мы дома с мамой помолились, зажгли свечку, а в церковь я, наверное, пойду завтра, чтобы было меньше народу. Я стараюсь избегать скопления людей, потому что у меня родители пожилые, чтобы не приносить вирус. Сама я не так боюсь, больше за родителей переживаю.

Галина: Из-за пандемии стараемся особо не выходить. Мы не в масках сейчас, но и на людей вокруг смотрим – все без масок. Как-то неудобно, если ходишь в маске, все как-то странно сморят. Конечно, это важный праздник. Мы посидели дома. У нас отец недавно умер, и мы сделали все, что полагается. В этот день у нас поминают усопших, это осталось от предков.

Индира: Рождество мы отмечали в кругу семьи. В церковь я не ходила не потому, что пандемия, а просто так сложились обстоятельства. По нашим традициям – мы обычно поминаем ушедших и в Рождество, и в поминальный день.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия