Обзор абхазской прессы

Журналист Светлана Корсая призвала руководство Абхазии объявить локдаун на три недели, – об этом она написала на своей странице в Facebook. «Ситуация с коронавирусом становится угрожающей! Это очень опасно для нашего и так малочисленного народа. Во всем мире ведут борьбу всеми доступными способами. Задействовано все! А у нас? Пусть будет, что будет?! Так же нельзя! Руководство хотя бы на три недели должно объявить локдаун – закрыть все увеселительные заведения, парикмахерские, салоны красоты и все остальные учреждения до начала февраля! Три недели запретить все мероприятия, особенно свадьбы, компании, дни рождения, поминки, годовщины! Не собираться группами, сидеть дома, ходить только в масках, соблюдать дистанцию и дождаться вакцины – вот наш единственный выход! И нужен строгий контроль за всем этим! Правоохранительные органы должны начать действовать! И так очень много времени упущено, много жертв!» – отметила Светлана Корсая.

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Администрация города Сухум в праздничные дни на площади Свободы организовала фуд-корт – зону общественного питания для многочисленных посетителей новогодних мероприятий у главной елки страны, пишет «Абхазия-информ».

По эскизам, разработанным специалистами Администрации столицы, были установлены единообразные павильоны. Предприниматели освобождены от арендной платы. По словам заместителя главы Администрации Леона Кварчия, за возможность пользоваться бесплатно торговым местом на предпринимателей возложена социальная нагрузка: «Каждый из предпринимателей предоставил определенное количество купонов, по которым дети из социально уязвимых слоев населения – дети-сироты, инвалиды, дети матерей-одиночек и другие – могут на абсолютно бесплатной основе получить напиток, или что-то из той продукции, которую реализуют на площади».

Городские власти также следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в зоне общественного питания. «Мы требовали наличие у продавцов средств индивидуальной защиты – это маски, перчатки, дезинфекторы. И обязательно соблюдение предпринимателями социальной дистанции между столами, за которыми сидят группы посетителей», – уточнил Кварчия.

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Только наличие собственного плана развития гарантирует укрепление независимости Абхазского государства, считает экономист Ахра Аристава. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он высказал свое мнение по поводу динамики ВВП в Абхазии: «Очень интересно получается, если посмотреть на долю государственного бюджета от официально отраженной госстатом цифры в 34.8 млрд руб. ВВП Республики Абхазия, получается, что чуть более пяти миллиардов составляют 14% от ВВП. Например, Россия собирает в бюджет 17%. Сразу понятно, что качество администрирования и сбора, тем более ставки налогов, у нас ниже, чем в РФ, у нас значительно хуже в связи с отставанием во внедрении современных технологий учета и ясно, что 14% никак не собираются в бюджете. Ссылки на цифры ВВП не допустит ни один профессионал, по очевидной причине отсутствия отчетности от значительной доли субъектов хозяйствования».

Он напомнил, что специалисты указывали, что в бюджет поступает менее 10% от ВВП, а некоторые называли менее 5%.

«Если даже взять более оптимистичную цифру в 10%, то ВВП Республики Абхазия составит как минимум 50-52 млрд. руб. На это указывают также специалисты, оценивая неучтенную экономику с долей до 50%. Реформы в системе учета и отчетности не озвучивал только ленивый за последние годы. Конечно, очевидно, что необходим план реформ. Суверенное, независимое государство немыслимо без планирования. Многие поколения боролись именно за наше право самостоятельно решать и планировать свою жизнь на родной земле. Отсутствие планов может быть истолковано как отказ от независимости. Нельзя допускать кривотолков за границей. Нельзя по каждому поводу просить Россию помочь», – отметил экономист.

Ахра Аристава подчеркнул, что пора решать хоть часть проблем самостоятельно, тем более наличие резервов очевидно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия