В Грузии тушение природных пожаров продолжается на шести локациях

В Грузии тушение пожаров продолжается на шести локациях, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями. К вечеру 8 января удалось ликвидировать природные пожары в регионе Рача – в Онском и Амболаурском муниципалитетах. В течение всей ночи пожарные спасатели продолжали мониторинг. Зафиксированы были еще два новых очага – в Имеретии и в Самегрело, у села Балда Мартвильского района, где пару дней назад также тушили пожар.

«Ночью было реагирование на указанные очаги, до сих пор продолжаются работы по локализации», - сообщили в ведомстве. Помимо села Балда, в Самегрело пожарные также тушат два очага у села Скури в Цаленджихском районе. Локализовать их уже удалось.

Локализованы и очаги пожара в Шида Картли. Чтобы потушить природные пожары в ущелье Ркони, к месту ЧС пришлось подводить временный трубопровод.

Что касается новых очагов в Имеретии, пожар произошел ночью у села Вакиса Сачхерского муниципалитета. Горит нижний ярус лиственного леса. Как отмечается, населенному пункту опасность не угрожает. На месте мобилизованы пожарные.

В целом по Грузии на тушении пожаров сейчас работают до 500 сотрудников Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

Лесные пожары в западной части страны продолжаются уже почти неделю. Как отмечают в ведомстве, тушение затрудняют сильный ветер и сухая погода. Население призывают воздержаться от сжигания травы на полях и пашнях. В службе указывают, что это может привести к распространению пожара как на жилые дома, так и на леса.

По данным службы, в период с 4 января и до сегодняшнего дня на контролируемой центральными властями Грузии территории было зафиксировано до 270 случаев лесных и степных пожаров. Практически все их уже удалось ликвидировать, передает агентство «Новости-Грузия».