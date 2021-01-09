За сутки на Северном Кавказе умерли 30 человек с коронавирусом

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 30 пациентов с подтвержденным коронавирусом, новых заболевших – 1249.

По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 15 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае – семь, в Калмыкии – три, в Дагестане и Кабардино-Балкарии по два, в Ингушетии – один.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6131 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 239 человек.

Ставропольский край + 239 (37 266 за все время эпидемии)

Краснодарский край + 188 (29 407)

Дагестан + 158 (24 886)

Кабардино-Балкария + 98 (16 718)

Калмыкия + 88 (15 622)

Карачаево-Черкесия + 82 (15 894)

Северная Осетия + 82 (12 766)

Ингушетия + 82 (12 757)

Чечня + 80 (9565)

Адыгея + 76 (11 726)

На Северном Кавказе зарегистрировано 186 593 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 9 января, выявлено 3 379 103* человека с коронавирусом.