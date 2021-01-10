Ликвидированы практически все природные пожары в Грузии

Лесные пожары на двух локациях на юге и западе Грузии удалось потушить минувшей ночью. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Ликвидированы очаги в селе Мамати Ланчхутского муниципалитета (регион Гурия) и в Аспиндзском муниципалитете (регион Самцхе-Джавахети).

Сейчас на территории страны фиксируется только один активный очаг в селе Доберазени Мартвильского муниципалитета (регион Самегрело и Земо Сванети). На этой локации очаги локализованы, ведутся работы по ликвидации пожара.