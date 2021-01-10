За сутки на Северном Кавказе умерли 34 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 1 166

За последние сутки на Северном Кавказе умерли 34 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 166.

По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 16 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - семь, в Дагестане и Адыгее по три, в Кабардино-Балкарии и Ингушетии по два, в Чечне - один.

Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 165 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 242 человека .

Ставропольский край + 242 (37 508 за все время эпидемии)

Краснодарский край + 190 (29 597)

Дагестан + 161 (25 047)

Кабардино-Балкария + 97 (16 815)

Калмыкия + 83 (15 705)

Карачаево-Черкесия + 83 (15 977)

Северная Осетия + 83 (12 849)

Ингушетия + 78 (12 835)

Чечня + 70 (1 1796)

Адыгея + 70 (11 796)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 187 759 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 9 января, выявлено 3 401 954 человека с коронавирусом.