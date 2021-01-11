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Литва окончательно утвердила новое название Грузии – Сакартвело
Литва официально узаконила название Грузии как Сакартвело, оно будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке.
«В данный момент Сакартвело (лит. Sakartvelas) является официальным названием», – сообщил в понедельник агентству BNS председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.
21 декабря прошлого года комиссия приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija и вписать Sakartvelas.
«Решение, принятое комиссией два года назад, предусматривало Сакартвело как второе неофициальное название страны. Потребовался переходный период, чтобы увидеть готовность общества принять это название. Очевидно, что оно необычайно быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а оно прижилось за два года. Это действительно было неожиданным», – сказал Антанайтис BNS.
«Мы приняли решение, поэтому завершаем процесс - Сакартвело становится официальным, полным названием», – сказал он, добавив, что это решение облегчит работу ведомств, которым до сих пор приходилось писать: «Gruzija (Sakartvelas)».
«Грузия остается по-прежнему употребимым названием, в публичном пространстве его можно употреблять», – сказал глава комиссии.
Ранее правительство Грузии приняло решение об использовании в грузинском языке аутентичного названия Литвы - Лиетува.
Другие новости дня
Путин, Алиев и Пашинян начали трехсторонние переговоры по Карабаху
Трехсторонние переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовали в Кремле.
Встреча организована российской стороной и, как сообщила пресс-служба Кремля, на ней будут обсуждаться дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, экономические аспекты постконфликтного урегулирования в Карабахе.
Владимир Путин на встрече заявил, что договоренности по Нагорному Карабаху последовательно реализуются, это создает предпосылки для урегулирования конфликта на справедливой основе. Он добавил, что обстановка в Карабахе остается спокойной, в регион уже вернулись 48 тыс. беженцев.
Сегодня же Путин проведет отдельные беседы с руководителями Азербайджана и Армении.
ТАСС пишет, что это – первое международное мероприятие Путина в 2021 году и первые за два месяца очные переговоры российского лидера.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
До 1 февраля в Грузии сохранят все действующие COVID-ограничения
Обещанного смягчения COVID-ограничений в Грузии не будет до 1 февраля. Об этом сегодня сообщила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, – передаёт СОВА.
По словам Турнава, на сегодняшний день существует опасность третьей волны, так что ослабление принятых мер было бы опрометчивым решением.
«Учитывая, что существует опасность третьей волны, как мы видим в Европе, мы останемся в существующем режиме до 1 февраля, что означает, что вся ранее ограниченная активность будет функционировать в прежнем режиме», – заявила Турнава.
Власти Грузии ужесточили ограничения 28 ноября. Тогда же было обещано начать постепенное возвращение к привычному образу жизни с 16 января 2021 года.
На сегодняшний день в Грузии действует запрет на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00), не работает муниципальный транспорт, закрыты торговые объекты (кроме продуктовых магазинов и аптек), спортивные залы, бассейны и фитнесс-центры. Ограничена работа ресторанов, кафе, баров, ночных клубов. Не функционируют горнолыжные курорты.
С 16 января власти планировали запустить общественный транспорт и допустить работу торговых объектов (за исключением выходных).
Ким Чен Ын стал генсеком Трудовой партии Кореи, как его отец и дед
Лидер КНДР Ким Чен Ын стал генеральным секретарём Трудовой партии Кореи. Об этом сообщает официальное Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее Ким Чен Ын занимал должность председателя партии.
Источники южнокорейского агентства "Рёнхап" сообщают, что поздним вечером в воскресенье в Пхеньяне прошёл военный парад. Журналисты связали его со съездом Трудовой партии.
До Ким Чен Ына должность генсека партии занимал его отец Ким Чен Ир, а также дед – создатель КНДР и основатель идей чучхе Ким Ир Сен.
После смерти Ким Чен Ира в 2011 году его сын занял пост первого секретаря ЦК партии. В 2016 году секретариат был упразднен, и Ким Чен Ын стал председателем исполнительного политического совета партии. Теперь совет вновь переименован в секретариат, а лидер КНДР стал генеральным секретарем. Ким Чен Ын также занимает пост верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны и маршала Корейской народной армии.
Временно исполнять обязанности абхазского премьера будет Владимир Делба
Вице-премьер, министр финансов самопровозглашенной республики Абхазия Владимир Делба будет временно исполнять обязанности премьер-министра. Соответствующий указ подписал абхазский лидер Аслан Бжания.
В тексте указа «О временно исполняющем обязанности Премьер-министра Республики Абхазия» говорится: «В соответствии с Конституцией Республики Абхазия временное исполнение обязанностей Премьер-министра Республики Абхазия возложено на Вице-премьера, министра финансов Владимира Делба Валерьевича».
В эти минуты под председательством Владимира Делба в Кабмине проходит заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Отметим, что действующий премьер Александр Анкваб с 8 января лечится от коронавируса в московской клинике. Ранее в пресс-службе Кабмина сообщили, что состояние здоровья Анкваба стабильное, средней тяжести, без отрицательной динамики.
СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу. 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации.
Гахария назвал Иванишвили «определяющей силой грузинской политики последних лет»
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария считает, что решение основателя и председателя правящей партии Бидзины Иванишвили уйти из политики является «важным примером». Свое решение уйти из политики миллиардер сегодня сообщил в открытом письме, где подчеркнул, что считает свою миссию выполненной.
Как пишет «Новости-Грузия», Гахария назвал Иванишвили «создателем и определяющей силой грузинской политики последних лет». Он подчеркнул, что «Грузинская мечта» стала той партией, которая впервые в истории Грузии три раза подряд выиграла выборы в парламент.
«Сегодня председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили официально заявил, что он покидает занимаемую должность и политику. Конечно, все знают, что в течение последних лет Бидзина Иванишвили был создателем грузинской политики, её определяющей силой, и это важный пример того, как можно оставить власть тогда, когда впервые в истории твоей страны силу, которой ты руководишь и лидером которой являешься, твои граждане и население в третий раз поддерживают и дают легитимацию и мандат править страной. Конечно, это крайне важный пример и будет примером для дальнейшего развития нашей страны», – заявил Гахария.
Премьер считает, что победа «Грузинской мечты» три раза подряд стала следствием доверия граждан и важнейшую роль в этом играет Иванишвили: «Это та роль, благодаря которой в течение последних восьми лет страна достигла утверждения справедливости, определения в центре грузинской политики человека и его достоинства».
По словам Гахария, «несмотря на то, что эти восемь лет были полны сложностями и вызовами, был достигнут серьезный прогресс — это защита прав людей, работа правозащитной системы, система здравоохранения и так далее».
Премьер подчеркнул, что и во время пандемии коронавируса «Иванишвили всегда стоял рядом со своим населением и гражданином, там, где они больше всего нуждались в поддержке».
«Мы все хорошо понимаем, что дальнейшее развитие нашей страны является крайне большой ответственностью для той команды, которую поддержали наши граждане в условиях выборов, и которую создал Бидзина Иванишвили», – сказал Гахария.
Еще одним достижением правящей партии премьер назвал «абсолютную парламентскую демократию по пропорциональной избирательной системе». Указав на то, что этого не смогла добиться не одна политическая сила, Гахария сказал: «Эта та основа, которая обеспечит дальнейшее демократическое развитие и это тоже, конечно, заслуга господина Бидзины Иванишвили».
Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным и Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, где проведет переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Об этом сообщил ТАСС в понедельник посол Армении в РФ Вардан Тоганян.
«Да, уже прибыл», – сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь премьера Армении Мане Геворкян сообщила в Facebook, что встреча Пашиняна с Путиным и Алиевым в Москве начнется через несколько часов.
«Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Москву. Через несколько часов начнется трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. По итогам встречи будет представлен официальный пресс-релиз», – отметила она.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании непризнанной «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Тогда Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Под контроль Азербайджана были возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы и части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
В Абхазии передано в суд дело о незаконном приобретении 2.6 млн единиц боеприпасов
Следственным управлением МВД самопровозглашенной республики Абхазия завершено расследование по уголовному делу в отношении уроженца Батуми, жителя села Верхняя Эшера Адзынба А. О. 1975 года рождения. Как сообщили в пресс-службе абхазского ведомства, его обвиняют «в совершении преступления против общественной безопасности» – по статье «незаконное приобретение и хранение боеприпасов». Речь идёт о преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Согласно материалам уголовного дела, гражданин Адзынба А. О. в августе 2008 года на территории села Мрамба Гульрипшского района «путем присвоения незаконно приобрел боеприпасы», которые на грузовых автомобилях были перевезены на территорию вверенного ему сухумского предприятия ООО «Каскад-М».
Следствием также установлено, что боеприпасы в мае 2020 года были перевезены на арендуемую тем же предприятием территорию по адресу ул. Героев Пограничников 17 в Сухуми, где незаконно хранились вплоть до 24 июля того же года.
«В результате проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Абхазии при силовой поддержке СОБР МВД примерно в 12:30 часов 24 июля 2020 года при обследовании участка ведомственной территории данный схрон боеприпасов был обнаружен - изъяты патроны различного калибра в количестве 2 637 420 единиц. Боеприпасы, согласно исследованию в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии, являются боевыми, технически исправны и для производства выстрелов пригодны», – говорится в заявлении ведомства.
Уголовное дело с утвержденным Генпрокуратурой обвинительным заключением уже передано в суд. Санкция по данному преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.
Российская фармкомпания принудительно выпустит ремдесивир – «лекарство от COVID-19»
Группа компаний «Фармасинтез» в течение 2021 года сможет выпускать препарат для терапии COVID-19 ремдесивир без согласия владельца патента — американской Gilead Sciences. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, первым на документ обратило внимание издание «Фармацевтический вестник».
Это первый случай, когда принудительное лицензирование «в интересах национальной безопасности» применяется на практике. «Фармасинтез» будет выпускать ремдесивир под торговым наименованием «Ремдеформ». Как пишет «Фармвестник», 19 ноября компания обращалсь к министру промышленности и торговли Денису Манутрову с письмом, в котором сообщала, что сможет выпускать до 200 тысяч флаконов препаратов каждый месяц. «Таким образом, в течение первого полугодия 2021 года мы готовы произвести и отгрузить порядка 1 200 000 флаконов», — указывал «Фармсинтез».
Фармацевтическая группа должна будет выплатить патентообладателям компенсацию в течение трех месяцев. Как заявил VTimes президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния, размер компенсации будет определен исходя из международной практики: от 1 до 1,5% от выручки или фиксированный единоразовый платеж.
Gilead «разочарована» случившимся. «Мы считаем это решение излишним и контрпродуктивным, поскольку установленная компанией цена на препарат позволяет в любой стране мира сократить расходы правительства на борьбу с коронавирусом», — говорится в заявлении компании.
В России предельная отпускная цена на оригинальный препарат пока не зарегистрирована. В июне компания объявляла о стоимости препарата для развитых стран в размере $390 за флакон (28 800 рублей по текущему курсу) и $2340 на пятидневный курс лечения (172 870 рублей). По данным Федеральной антимонопольной службы, предельная отпускная цена российского дженерика ремдесивира «Ремдеформа» составляет 7400 рублей за флакон (без НДС). Один курс лечения требует от 6 до 11 флаконов, сообщил президент «Фармасинтеза».
- Ремдесивир стал первым препаратом, одобренным американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA для лечения коронавируса. Согласно результатам исследований, препарат сокращает время восстановления госпитализированных пациентов на треть — c 15 до 10 дней. Ремдесивир входит в российский перечень жизненно важных лекарств и включен в методические рекомендации Минздрава по борьбе с коронавирусной инфекцией.
- В ноябре Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала применять в клиническом лечении коронавируса препарат ремдесивир. ВОЗ вписала неприменение ремдесивира в больницах в оперативные методические рекомендации по лечению коронавируса. Организация указывает, что при недоказанной эффективности для снижения смертности и потребности в ИВЛ препарат дорог и вводится больным внутривенно, что отвлекает ресурсы медперсонала. В июле ВОЗ называла ремдесивир «единственным обнадеживающим средством от COVID-19».
COVID-19 в Грузии: 551 новый случай, 23 человека скончались
За последние сутки в Грузии был выявлен 551 новый подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Кроме того, 880 человек выздоровели, а 23 человека скончались.
Статистику сегодня на брифинге в администрации правительства представил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.
Как пишет «Новости-Грузия», за последние 24 часа по всей стране было проведено 7 898 тестирований, из них тестов на антигены – 4371, а ПЦР-тестов –3527.
Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Грузии с февраля 2020 года составляет 239 780. Общее число выздоровевших возросло до 226 215 человек. От коронавируса и последствий инфекции в Грузии умерли в общей сложности 2796 человек.
Из 551 нового случая заражения в Тбилиси выявлено 196 случаев, в Аджарии — 62, в Имеретии — 84, в Квемо Картли — 24, в Шида Картли — 14, в Гурии — 13, в Самегрело — Земо Сванети — 48, в Кахетии — 41, в Мцхета-Мтианети — 41, в Самцхе-Джавахети — 23, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 5.
На данном этапе в Грузии 10 743 активных случая заражения коронавирусом. При этом 840 человек в тяжелом состоянии, а на аппарате искусственного дыхания — 251 человек.
После штурма Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме
В США после штурма Капитолия сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа было возбуждено как минимум 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Об этом сообщил в твиттере конгрессмен Джейсон Кроу после телефонного разговора с министром армии США Райаном Маккарти.
Маккарти, по словам Кроу, подтвердил, что на месте происшествия было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли Молотова, самодельные взрывные устройства и наручники.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что в понедельник нижняя палата американского парламента призовёт вице-президента США Майкла Пенса отстранить Дональда Трампа от власти через 25-ю поправку. Она может быть задействована в случае, когда глава государства становится неспособным осуществлять свои полномочия.
Если в течение суток положительного ответа не последует, демократы начнут процедуру импичмента. По результатам опроса, 57 процентов американцев хотели бы немедленного отстранения Трампа.
Демократы обвиняют Дональда Трампа в подстрекательстве к насилию и беспорядкам, утверждая, что именно его действия спровоцировали толпу на штурм Капитолия в минувшую среду.
Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сравнил нападение на Капитолий с Хрустальной ночью. Трампа он назвал худшим президентом в истории и призвал республиканцев – своих коллег по партии – дистанцироваться от него. Также он призвал всех американцев поддержать избранного президента Джо Байдена и помочь ему в объединении нации вокруг принципов демократии.
Сам Байден, который вступит в должность 20 января, не занял определенной позиции в отношении импичмента Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение Конгресса. Трамп не комментировал возможный импичмент.
Иванишвили: проблема оккупированных территорий не сдвинулась с мертвой точки
Миллиардер Бидзина Иванишвили говорит, что «Грузинская мечта» за восемь лет правления смогла выполнить почти все задачи, обозначенные в его письме от 7 октября 2011 года. Однако часть проблем не сдвинулась с мёртвой точки.
«Например, проблема оккупированных территорий – самое тяжелое наследие, которое оставило нам предыдущее правительство», – заявил он.
В письме 2011 года Иванишвили говорил, что должна быть создана перспектива «для восстановления юрисдикции грузинского государства на территориях Абхазии и Южной Осетии». Именно тогда он заявил о намерении создать политическую партию с целью участия в парламентских выборах.
Сегодня, спустя почти 10 лет Иванишвили объявил, что во второй раз, окончательно уходит из политики.
- Бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.
- 11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии «Грузинская мечта». Он заявил, что решение вернуться в политику было достаточно сложным и не входило в его планы. Основная причина такого шага, по словам Иванишвили, – «Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее».
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами. Однако они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы и отказываются от мандатов. В парламенте сейчас лишь четыре депутата от оппозиции - бизнесмены, прошедшие в законодательный орган от «Альянса патриотов».
Бидзина Иванишвили во второй раз уходит из политики
Глава правящей партии «Грузинская мечта», экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили во второй раз, окончательно уходит из политики. Об этом говорится в его открытом письме, опубликованном на официальном сайте партии.
Иванишвили говорит, что победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года «заложит фундамент нового этапа в истории Грузии». Он назвал успех его партии «ожидаемым и логическим», а правящую команду – лучшей и безальтернативной.
«Уверен, что команда, укомплектованная этими людьми, может достойно заменить мой труд, авторитет и навыки», – говорится в письме Иванишвили.
«Считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно уйти из политики и полностью оставить бразды правления. Я покидаю как пост руководителя партии, так и саму партию, и возвращаюсь к частному образу жизни, который у меня был до 2011 года», – заявил Иванишвили.
Бизнесмен говорит, что через несколько недель ему исполняется 65 лет и он учитывал этот фактор при принятии решения.
«Я ухожу из политики гордым, победившим и с благодарностью народу», – пишет Иванишвили.
- Бизнесмен Бидзина Иванишвили пришел в политику в 2011 году, создал оппозиционную коалицию «Грузинская мечта», победил с ней на парламентских выборах 2012 года и возглавил кабинет министров Грузии. В 2013 году, после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку с премьерского поста и отказался от председательства в партии, официально покинув политику.
- 11 мая 2018 года Иванишвили вновь избрали председателем партии «Грузинская мечта». Он заявил, что решение вернуться в политику было достаточно сложным и не входило в его планы. Основная причина такого шага, по словам Иванишвили, – «Грузия, грузинский народ, его благополучие и достойное будущее».
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами. Однако они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы и отказываются от мандатов. В парламенте сейчас лишь четыре депутата от оппозиции - бизнесмены, прошедшие в законодательный орган от «Альянса патриотов».
Арнольд Шварценеггер сравнил нападение на Капитолий с Хрустальной ночью
Он призвал сплотиться вокруг демократических ценностей
Бывший губернатор Калифорнии и знаменитый актёр Арнольд Шварценеггер выступил с обращением в защиту демократии - в связи с нападением на Капитолий 6 января группы сторонников президента Дональда Трампа, стремившихся сорвать утверждение итогов президентских выборов.
В обращении Шварценеггер рассказал о своём детстве в послевоенной Австрии, о психологических травмах, которые получили люди, включая его собственного отца, которые в своё время поверили Адольфу Гитлеру и нацистам. Радикальных сторонников Трампа Шварценеггер сравнил с нацистами, а штурм Капитолия - с Хрустальной ночью, массовым еврейским погромом в нацистской Германии в 1938 году. По словам Шварценеггера, сам он не верит, что в США возможна победа авторитаризма, однако для того, чтобы ей помешать, необходимо защищать демократию, демократические ценности и институты.
Трампа он назвал худшим президентом в истории и призвал республиканцев - своих коллег по партии - дистанцироваться от него. Также он призвал всех американцев поддержать избранного президента Джо Байдена и помочь ему в объединении нации вокруг принципов демократии.
Демократы в Палате представителей заявляют, что готовят импичмент Трампа, которого они обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Трамп не признал победу своего оппонента Байдена на выборах и на митинге 6 января призывал своих сторонников идти к Капитолию, однако прямо не призывал к его штурму.
Ряд республиканцев осудили Трампа, однако большинство, осудив нападение на Капитолий, воздерживается от критики президента.
В России впервые выявлен «британский» штамм коронавируса
В России впервые обнаружили так называемый «британский» штамм коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 1». По ее словам, вирус выявили у гражданина России, прибывшего из Великобритании. Когда именно это произошло - не уточняется, прямое авиасообщение между странами сейчас прервано.
Новая разновидность коронавируса, по утверждениям специалистов, распространяется быстрее обычной - на 50-70 процентов. Особенно активно она распространяется в Великобритании, из-за чего в этой стране в последние недели фиксируются рекордные показатели новых инфицированных за сутки - более 50 тысяч. Власти были вынуждены снова объявить общенациональный карантин.
Нет, однако, подтверждений тому, что после заражения новым штаммом болезнь у пациентов проходит тяжелее и приводит к большему числу смертельных исходов.
О появлении новой мутации COVID-19 в Великобритании стало известно в середине декабря. Как отмечали инфекционисты, новый штамм, вероятно, возник у пациентки с ослабленной иммунной системой, которая не смогла побороть коронавирус, но стала благоприятной средой для мутации.
После штамм был обнаружен в Китае, Испании, Швеции, Франции, Дании, Нидерландах, Италии, Германии, а также в нескольких странах Азии и Ближнего Востока. В связи с этим более двадцати государств прервали с Великобританией авиасообщение.
При этом руководитель управления Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что новые штаммы – это нормальное явление для пандемии и что не стоит говорить о вышедшей из-под контроля ситуации.
В России, по официальным данным, в последние дни выявляется меньше инфицированных коронавирусом, чем в декабре - в среднем около 23-25 тысяч. По словам Поповой, говорить о стабильном улучшении ситуации пока преждевременно.
Amazon решил закрыть облачное хранилище сети Parler
Социальная сеть Parler может оказаться недоступной в течение недели – компания «Амазон» отказала ей в хранении данных в связи с обнаружением в этой сети 98 постов с призывами к насилию. Parler сможет продолжить работу, только если найдет другое облачное хранилище.
В 23 часа 59 минут воскресенья по времени тихоокеанского побережья США (это 10:59 московского времени 11 января) Amazon прекратит предоставление компании Parler услуги хостинга.
Amazon оказывает хостинговые услуги огромному количеству сайтов, среди которых есть и очень крупные. Отказ сотрудничать с сетью, в которой публикуются призывы к насилию, означает, что Amazon присоединяется к тем интернет-гигантам, которые уже «наказали» Дональда Трампа за его экстремистские призывы, а его сторонников – за акты насилия 6 января при захвате здания Капитолия в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что Google изъял Parler из своего магазина приложений для Android. Такие же санкции наложила на Parler и компания Apple: сначала она дала администрации Parler 24 часа на введение процедуры модерации контента, а когда та отказалась, исключила ее из своего магазина приложений.
Одной из самых заметных антиэкстремистских мер крупнейших интернет-кампаний стало решение администрации «Твиттера» навсегда запретить Дональду Трампу пользоваться его наиболее успешным пропагандистским ресурсом, а именно аккаунтом @realDonaldTrump:
На выборах в Казахстане лидирует правящая партия «Нур Отан»
Партия «Нур Отан», которую возглавляет бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, одерживает победу на выборах в нижнюю палату парламента страны. Таковы данные экзит-пола, которые приводят агентства вечером в воскресенье.
Согласно опросу, проведенному казахстанским институтом «Общественное мнение», правящая партия набирает более 70 процентов голосов, в парламент проходят еще две партии - «Ак жол» и Народная (бывшая Коммунистическая). Эти партии, лояльные властям, представлены и в нынешнем составе Мажилиса. Еще две партии, согласно экзит-полу, в парламент не попадают. Явка, по официальным данным, составила 63 процента.
Выборы в Мажилис - первые после ухода Назарбаева с поста президента и вступления в должность Касыма-Жомарта Токаева в 2019 году. Силы, оппозиционные политике Назарбаева и его преемника, в выборах не участвовали. В ходе дня голосования - 10 января - в Алматы, Нур-Султане и других городах прошли несколько акций протеста, на которых звучали призывы к бойкоту. Несколько десятков их участников задержали, однако впоследствии отпустили. Сообщается также о недопуске на участке независимых наблюдателей. Власти заявили об отсутствии нарушений.
Международные наблюдатели не признавали предыдущие выборы в Казахстане свободными и честными, указывая на подавление оппозиции и фальсификации.
В Грузию могут завезти китайскую вакцину от коронавируса
В настоящее время Грузия рассматривает возможность ввоза одной из двух вакцин от коронавивируса – британско-шведской AstraZeneca и препарата китайского производителя. Как пишет «Новости-Грузия», об этом в интервью телеканалу «Формула» заявил директор Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии (Тбилисская инфекционная больница), глава клинической группы по управлению COVID-19 в Грузии Тенгиз Церцвадзе.
«Речь идет о ввозе к нам двух вакцин – AstraZeneca и китайской. У Китая есть пять вакцин, речь идет об одной из них. Хочу отметить, что в мире рейтинг китайской вакцины достаточно высок», - заявил Церцвадзе. Он допустил, что китайская вакцина может превосходить все остальные, поскольку COVID-19 впервые появился именно в КНР и местные ученые «лучше всех знают структуру этого вируса и его особенности».
Что касается американских вакцин Pfizer и Moderna, Церцвадзе исключил их ввоз в Грузию, объяснив это логистическими проблемами. «Две этих вакцины, которые сегодня широко применяются в Америке, в Германии и в Англии – Pfizer и Moderna – для нас неприемлемы… Они требуют очень сложной логистики: они должны храниться при температуре от минус 80 до минус 20 градусов. Для таких стран, как мы, это недоступно. Необходимы 80-градусные холодильники во всех районах и во всех поликлиниках. Даже Америке, Англии и Германии возникли проблемы», - сказал он.
- 16 декабря 2020 года в Грузии была создана межведомственная комиссия по вакцинации. При этом власти неоднократно заявляли, что самые реальный срок начала вакцинации от коронавируса в стране – март 2021 года. В целом планируется приобрести 1,4 миллиона доз вакцины, чтобы привить примерно 20% населения. Первыми вакцину получат пожилые люди и медработники.
- Пару дней назад глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что страна получит первую партию вакцины от коронавируса в феврале посредством платформы COVAX.
- Китай присоединился к международному объединению по распределению вакцин от коронавируса COVAX, созданному Всемирной организацией здравоохранения, в октябре 2020 года. Нескольким странам, участвующим в COVAX, уже поставляется вакцина производства китайской фармацевтической компании Sinovac Biotec.
Бывший президент Чехии выступил на митинге против карантина
В столице Чехии Праге сегодня, 10 января, прошел один из крупнейших за время пандемии коронавирусной инфекции митинг против карантинных мер, введённых в стране для борьбы с эпидемией.
В центре Праги собрались несколько тысяч человек, многие были без масок, социальная дистанция не соблюдалась. Собрание нарушило действующие ограничения, однако полиция не стала его разгонять.
Акцию поддержали представители предприятий сферы услуг и учреждений культуры, которые сейчас закрыты из-за карантинных мер. С 27 декабря в Чехии вновь введен локдаун в связи с резким ростом числа инфицированных. Работает только часть магазинов, в ночное время введен комендантский час, не работают подъемники на горнолыжных курортах
На демонстрации выступили популярный рок-певец и актер Даниэль Ланда и бывший президент Чехии Вацлав Клаус, известный своими правыми взглядами и критикой Европейского союза, а также отрицанием реальности глобального потепления. По словам Клауса, карантинные меры никак не помогают снизить заболеваемость и при этом разрушают экономику. Он также выступил против всеобщей вакцинации, заявив, что коллективный иммунитет выработается в любом случае после того, как большинство населения переболеет.
Большинство специалистов утверждают, что карантинные меры помогают замедлить распространение инфекции и что вакцинация может стать важным вкладом в победу над эпидемией.
Правительство Чехии подвергается критике как со стороны «ковид-диссидентов», так и со стороны оппозиции, которая считает введение карантинных мер обоснованным шагом, но при этом критикует власти за непоследовательность и недостаточную поддержку пострадавшего малого бизнеса.
Чехия на одном из первых мест в мире по числу инфицированных и умерших на душу населения – по официальным данным, переболели COVID-19 уже около 8 процентов населения страны, умерли от инфекции более 0,1 процента.
Демократы в понедельник могут представить статьи импичмента Трампа
Демократы в Палате представителей Конгресса США уже в понедельник 11 января готовы представить статьи импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на конгрессмена Теда Лью.
К вечеру субботы уже более 190 членов Конгресса официально выступили за импичмент, все они демократы. Как именно будут сформулированы статьи импичмента, пока неясно, но очевидно, что президент будет обвинен в подстрекательстве своих сторонников к нападению на Капитолий 6 января, в результате которого погибла демонстрантка и полицейский.
Демократы считают, что нападение, в ходе которого сотни сторонников действующего президента ворвались в Капитолий, из-за чего было прервано совместное заседание палат Конгресса, стало прямым следствием выступления Трампа на митинге в Вашингтоне. Трамп в нем не признал итоги президентских выборов и призвал своих сторонников идти к Капитолию. При этом во время штурма Трамп в твиттере сначала не осудил его, призвав лишь не применять насилие по отношению к полиции, и лишь затем призвал к спокойствию и выступил с осуждением нападения.
Трамп уже подвергался импичменту – в самом конце 2019 года. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями. В Сенате, где большинство составляли республиканцы, президент был оправдан и продолжил исполнять обязанности. Второй импичмент в течение одного президентского срока – беспрецедентное событие в истории США.
До истечения срока полномочий Трампа остается всего 10 дней. 20 января в должность вступит победивший его на выборах демократ Джо Байден. Несмотря на это, демократы в Палате представителей намерены уже на следующей неделе завершить процедуру. После этого дело будет передано в Сенат, который должен будет провести аналог судебного процесса. Очевидно, что Сенат не успеет этого сделать до 20 января, однако процесс может пройти и после завершения срока полномочий Трампа. Если большинство в две трети выступит за осуждение, Трамп, в частности, лишится льгот, полагающихся бывшим президентам, включая охрану и пенсию. Кроме того, Сенат может проголосовать за то, чтобы запретить Трампу баллотироваться на второй срок в 2024 году.
Сами демократы не настаивают на быстром рассмотрении дела в Сенате, заявляя, что он сначала должен заняться утверждением кандидатов в кабинет Байдена.
У демократов незначительное большинство в Палате представителей. В Сенате с 20 января будет 50 республиканцев и 50 демократов, то есть для возможного осуждения Трампа необходимы будут голоса как минимум 17 сенаторов-республиканцев. Двое из них уже заявили, что Трамп, по их мнению, нарушил закон, однако выступили не за импичмент, а за его добровольный уход в отставку.
Избранный президент Байден не занял определенной позиции в отношении импичмента Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение Конгресса.
Трамп не комментировал возможный импичмент. Ведущие социальные сети после событий 6 января заблокировали или удалили его аккаунты, и президент теперь не может сообщать о своих решениях или мнениях через твиттер-аккаунт, что он обычно делал.
Гамкрелидзе считает преждевременными разговоры об отмене ограничений по COVID-19
Ограничительные меры, принятые в Грузии в связи с распространением коронавируса, будут отменены только после детального изучения ситуации. Об этом сегодня, 10 января, заявил глава Национального центра контроля над заболеваниями (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
Согласно плану правительства, уже с 16 января ограничения должны действовать только по выходным, а с 31 января – быть сняты полностью. Отвечая на вопрос журналистов о сроках, Гамкрелидзе посоветовал «не спешить».
«На этой неделе состоится несколько заседаний координационного совета, где все эти вопросы будут подробно обсуждены, будет проанализирована эпидемиологическая ситуация в стране, а также прогресс, которого мы достигли с помощью ограничительных мер с конца ноября по 24 декабря», - заявил Гамкрелидзе.
Глава NCDC считает, что Грузия прошла пик заболеваемости коронавирусом в конце ноября и в первую неделю декабря. Он указал, что с тех пор количество новых случаев заражения «неуклонно снижается», однако существующие сегодня показатели все же довольно высокие. «Ситуация стабилизируется, однако это не дает нам повода для спокойствия, потому что инфекция все еще серьезно циркулирует в стране», - сказал Гамкрелидзе.
- По случаю Нового года карантинные ограничения в Грузии ослабили всего на неделю – с 24 декабря по 3 января. В крупных городах страны разрешили работу торговых центров и большинства непродовольственных магазинов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Эпидемиологи выступали против этих послаблений. Они опасаются, что рост мобильности негативно повлияет на эпидемиологическую ситуацию. Специалисты прогнозируют, что результат этих «каникул» проявится в течение ближайшей недели.
- С 3 по 15 января на всей территории Грузии объявлены нерабочие дни. Функционируют только банки, а также объекты и сервисы стратегического значения. В период с 16 января по 31 января в Грузии планируется восстановить работу городского и междугороднего транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков. Согласно озвученному плану, в выходные дни работать они по-прежнему не будут.
- Неизвестно, когда в стране отменят «комендантский час», а барам и ресторанам разрешат принимать гостей.
Компании «повара Путина» получили госконтракты на 40 млрд рублей
Поставщики питания, связанные с петербургским бизнесменом и «поваром Путина» Евгением Пригожиным, получили за 2020-й год госконтрактов на общую сумму свыше 40 миллиардов рублей, подсчитало издание «МБХ Медиа» на основе открытых данных базы «СПАРК-Интерфакс».
Речь идет о тринадцати компаниях, которые занимаются поставками завтраков, обедов и ужинов в госучреждения, включая Управление делами президента России, больницы, колледжи, школы и детские сады. По данным СМИ, конечным бенефициаром сделок является Пригожин.
Всего фирмы, связанные с «поваром Путина», выиграли за год 809 тендеров. Наибольшую прибыль, десять с половиной миллиардов рублей, получила компания «Руссоцкапитал». На втором месте по сумме доходов - компания «Весна» (7,5 миллиардов рублей), на третьем - «Комбинат дошкольного питания» (6,5 миллиардов).
- Компании бизнесмена Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина», с 2011 года занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с «поваром Путина», заключили около шести тысяч госконтрактов на общую сумму почти 250 миллиардов рублей.
- Кроме того, Евгения Пригожина связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой «фабрикой троллей», а также с созданием «частной военной компании Вагнера», принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке. Несколько независимых расследовательских групп обвиняют Пригожина и его структуры в причастности к убийству трех российских журналистов - Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм-расследование о деятельности компаний «повара Путина» в Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесен в санкционный список.
- В октябре этого года «повара Путина» внесли в санкционный список власти Евросоюза, обвинив бизнесмена в поддержке поставок оружия в Ливию. Сам Пригожин отрицает все обвинения в свой адрес.
- Пригожин известен также тем, что подал десятки исков против Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального и его сторонников. Суды обязали выплатить «повару Путина» и его компаниям десятки миллионов рублей, посчитав, что расследования ФБК задели честь и достоинство бизнесмена.
ЦИК Киргизии: на выборах президента лидирует Садыр Жапаров
На выборах президента Киргизии, которые прошли в воскресенье, 10 января, лидирует бывший исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров. По данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета примерно половины голосов он набирает более 75 процентов, тем самым побеждая в первом туре.
Выборы в Киргизии проходят досрочно – после того, как ушел в отставку прежний президент Сооронбай Жээнбеков. Он ушел с поста после массовых протестов против итогов парламентских выборов. Вследствие протестов результаты выборов в парламент были признаны недействительными. Со своих постов ушли также премьер-министр и спикер парламента. Премьер-министром и исполняющим обязанности президента стал Жапаров, оппозиционный политик, который во время протестов был освобожден из тюрьмы. Перед выборами Жапаров покинул пост и.о. президента, а также приостановил исполнение обязанностей премьера.
Явка на выборах за 2 часа до закрытия участков составляла около 33 процентов – что заметно ниже, чем на предыдущих выборах. Сообщается о ряде нарушений на выборах, связанных в том числе с использованием административного ресурса. Всего в выборах участвовали 17 кандидатов, в том числе лидер партии «Единый Кыргызстан» Адахан Мадумаров, занимающий второе место с 6 процентами голосов.
Одновременно с выборами прошел также референдум, на который был вынесен вопрос о смене парламентской республики на президентскую. Если большинство избирателей поддержит это, в стране разработают новую конституцию. При этом оппоненты Жапарова, а также правозащитники и специалисты по конституционному праву утверждают, что у нынешнего состава парламента, полномочия которого уже истекли, не было права назначить референдум.
Жапарову 52 года. Его называют популистом, сторонником националистической политики. До своего освобождения он отбывал 10-летний тюремный срок по обвинению в захвате заложников. Сам он отрицал вину, называя свое преследование политически мотивированным.
За сутки в медцентр Южной Осетии поступили три человека с коронавирусом
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 10 января, проходят лечение 60 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе больницы на сегодняшний день лечатся 25 пациентов, в здании детской больницы – 35. Из них трое больных находятся в палате интенсивной терапии», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
По ее словам, за минувшие сутки в медцентр республики поступили три человека, выписаны девять. Приемно-сортировочное отделение РММЦ республики накануне приняло десять пациентов. «Протестировано в приемно-сортировочном отделении 18 пациентов», - отметила главный инфекционист.
Главный инфекционист республики обратилась к населению с просьбой соблюдать все профилактические меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
- До 15 января в республике действует запрет на работу средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, кроме начальной школы и сельских малокомплектных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Дождь, прошедший над Гагрским районом, не смог остановить пожар
Начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района МЧС самопровозглашенной республики Абхазия, подполковник Давид Бганба продолжает информировать о ситуации с лесным пожаром в районе.
«Дождь, прошедший над Гагрским районом, не смог остановить пожар, огонь по-прежнему продолжает распространяться. Тем не менее, жилому сектору ничего не угрожает. На местах дежурят пожарные МЧС», – сообщил Бганба информагентству «Апсныпресс».
Два дня назад государственный министр Грузии по примирению и гражданскому равенству Тея Ахвледиани заявила, что центральное правительство Грузии предложило абхазскому правительству помощь в тушении пожаров несколькими способами. Секретарь абхазского Совета безопасности Сергей Шамба в ответ заявил, что им не нужна помощь Тбилиси в тушении пожара.
В Службе по чрезвычайным ситуациям республики заявляют, что с вечера 7 января им удалось локализовать все пожары в регионе. Ранее в тот же день возле домов в Гагре бушевали пожары, и местные власти готовились к эвакуации жителей.
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