Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по урегулированию в Карабахе

Президент России Владимир Путин тепло встретил в Кремле лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, с которыми он в понедельник проводит трехсторонние переговоры, – пишет ТАСС.

Российский лидер ожидал своих гостей возле большого круглого стола в представительском кабинете первого корпуса Кремля. Путин обменялся рукопожатием и обнялся с Алиевым, затем точно так же поприветствовал Пашиняна. Усаживаясь за стол, президент Азербайджана и премьер Армении поздоровались, кивнув друг другу.

Все лидеры были без масок. После вступительного слова президента России переговоры продолжились за закрытыми дверями.

По информации российских СМИ, Путин предложил Алиеву и Пашиняну обсудить новые шаги по ключевым направлениям урегулирования в Нагорном Карабахе.

«Сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнение демаркационных линий, решение гуманитарных проблем, охрану объектов культурного наследия», – сказал Путин.

Он заявил, что договоренности по Карабаху последовательно реализуются, это создает предпосылки для урегулирования конфликта на справедливой основе.

«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах [как] армянского, так и азербайджанского народов», – сказал он.

По словам президента России, обстановка в Нагорном Карабахе остается спокойной, в регион уже вернулись 48 тыс. беженцев.

«Сейчас обстановка в регионе спокойная. Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. За период с 14 ноября (2020 года) в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек», – сказал Путин.

Российский лидер заметил, что особого внимания заслуживает задача «разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытия границ».

«Предполагается, что этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении», – указал Путин.