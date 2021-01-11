Бидзина Иванишвили пожаловался на грузинскую мечтательность

Как отмечается в прощальном письме бывшего председателя правящей партии Бидзины Иванишвили, за 8 лет правительство «Грузинской мечты» добилось качественных улучшений во всех сферах социально-экономического развития. Вместе с тем, по признанию миллиардера, бедность остается главной проблемой Грузии, хоть он не связывает это с правлением своей партии.

Как несколько раз отмечается в объемном послании миллиардера, бедность граждан Грузии – это объективная реальность, но при этом подчеркивается:

«Сегодняшняя бедность – это результат бесконечного упадка и непрерывных катаклизмов, которые наша страна пережила за двадцать лет независимости. Конечно, все сложилось не так хорошо, как мы надеялись, к сожалению, наряду с объективными причинами, были и недостатки, и оплошности. Грузины в основном эмоциональные, мечтательные люди, и хотя правительство «Грузинской мечты» сделало все возможное, я хотел бы искренне извиниться перед теми, кто ожидал от нас большего, ожидал более быстрого экономического улучшения и был разочарован».

Между тем, согласно данным Грузстата, с 2014 по 2019 год средний уровень бедности в страны оставался на неизменном уровне в 22%.

«В категорию относительной бедности подпадают люди с ежемесячным доходом меньше 165 лари. В стране насчитывается 22,3% таких граждан, доход которых меньше 60% средневзвешенного дохода, который условно определен на уровне 270 лари на человека. Существует и показатель абсолютной бедности – 40% от средневзвешенного дохода, или 108 лари, что составляет 3 лари 60 тетри в день (1,45 доллара). Таких людей в стране около 8,5%, или 315 тысяч человек», – заявил в прошлом году глава Грузстата Гогита Тодрадзе.

А согласно данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), каждый пятый ребенок в Грузии живет за чертой бедности, еще 15% не имеют доступа к интернету.

Бегством с тонущего корабля считают поступок Иванишвили в грузинской оппозиции. По словам члена политсовета «Европейской Грузии» Ираклия Абесадзе, уходу с поста лидера предшествовало переоформление через оффшоры части высоколиквидных активов Иванишвили в Грузии на счета благотворительного фонда «Карту».

«Получается, что как политик Иванишвили снимает с себя ответственность за политический кризис в государстве, а как бизнесмен Иванишвили спасает себя от последствий тяжелейшего экономического кризиса и вытекающей из него нищеты населения, что является прямым следствием его коррупционного правления. Прямое признание олигарха, что он сворачивает бизнес-активность в стране, является очень знаковым посланием в адрес зарубежных инвесторов. В целом, перевод бизнес-активов на баланс благотворительного фонда можно рассматривать как их сокрытие от возможных санкций», – считает политик.

На фоне неизменной бедности пятой части населения, местные капиталовложения самого влиятельного лица с 2012-го испытывают перманентный рост. Согласно журналистскому расследованию Радио Свобода, через различные компании Иванишвили скупил более 500 земельных участков общей площадью в 1600 гектаров, большинство из них граничат с заповедниками или природными парками. Кроме того, в его собственности находятся 9 гостиниц общей стоимостью более 600 миллионов долларов, принадлежащий ему «Фонд инвестирования» осуществляет инвестиции на сотни миллионов долларов в энергетику, в строящийся объекты генерации, у которых заключены меморандумы с государством о гарантированных закупках вырабатываемой электроэнергии.

В целом, как следует из письма отца-основателя «Грузинской мечты», решение проблемы массовой бедности потребует самоотверженного труда правительства, стабильности, мира, демократии и… еще немного времени.