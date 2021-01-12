Президент Молдавии приехала в Киев. Это её первый зарубежный визит

Президент Молдавии Майя Санду прибыла с официальным визитом в Киев. Украина стала первой зарубежной страной, которую Санду посещает в качестве главы государства - она вступила в должность в конце декабря.

В Киеве прошла официальная церемония встречи президента Молдавии, после чего начались переговоры Санду и президента Украины Владимира Зеленского "с глазу на глаз". Затем, как ожидается, пройдут переговоры в расширенном составе. Ещё до начала переговоров Санду посетила мемориал погибших на Майдане в 2014 году - "Небесной сотни".

Зеленский назвал визит Санду "началом новых отношений Украины и Республики Молдова". Он отметил, что его и нового молдавского президента объединяют "общие ценности", а также подчеркнул, что Санду "не боится называть Крым украинским". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед визитом заявил, что одной из главных тем обсуждений будет ситуация в неподконтрольном молдавским властям Приднестровье. По его словам, Украина поддерживает территориальную целостность Молдавии и вывод российских войск из региона.

В ноябре прошлого года Санду, лидер проевропейской партии, победила на выборах президента Молдавии. Она выступает за расширение связей страны с ЕС и за мирную реинтеграцию Приднестровья. Санду неоднократно заявляла, что считает аннексированный Россией Крым - в соответствии с принципами международного права - частью территории Украины.