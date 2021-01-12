Грузинский футболист Георгий Арабидзе перешел в волгоградский «Ротор»

Перед уходом из политики основатель партии «Грузинская мечта» и миллиардер Бидзина Иванишвили перевел большую часть своего имущества на счет принадлежащего ему же благотворительного фонда «Карту». Об этом сам Бидзина Иванишвили сообщил в интервью тбилисскому изданию «Entrepreneur Грузия».

Он заявил, что полтора миллиарда долларов, в которые он оценивает переданное имущество, «будут полностью потрачены на благотворительность», – пишет «Новости-Грузия».

«В распоряжении меня и моей жены остается 200 миллионов долларов, которые существовали помимо этих полутора миллиардов в качестве свободных средств. Также я оставляю своим детям столько средств, сколько нужно, чтобы не потерять мотивацию создавать что-то новое, полностью осознавать и развивать себя, для чего жизнь в надежде на дивиденды могла даже быть помехой», – сказал Иванишвили.

Он также отказался уточнять размер своего нынешнего капитала, при этом отметив, что уже много лет не сотрудничал с изданиям Forbes и Bloomberg, и поэтому не знает, по каким критериям они определяют его состояние. По данным этих ведущих экономических изданий, состояние Иванишвили колеблется от 5 до 7 миллиардов долларов. Между тем Иванишвили считает, что на самом деле его состояние гораздо меньше.

На вопрос журналиста, не создает ли ему неловкость тот факт, что эти авторитетные издания из-за его «пассивности» уже многие годы публикуют неточную информацию, Иванишвили сказал, что «не придает этому значение».

«Конечно, могут быть некоторые неловкие моменты, но я никогда не придавал этому большого значения. Я считаю, что самые оправданные вложения — это помощь стране и людям — это цена их будущего. Однако я также принимаю во внимание, что Forbes и Bloomberg, наверное, так на это не смотрят», – сказал Иванишвили.

Сообщается, что Иванишвили передал благотворительному фонду десятки коммерческих и туристических объектов, офисов, земельных участков. Также в список активов попали бизнес-центр Бидзины Иванишвили в Сололаки и здание «Cartu Bank» на проспекте Чавчавадзе. В собственности семьи Иванишвили остался дом в деревне Чорвила Сачхерского района, откуда родом миллиардер, резиденция на черноморском курорте Шекветили (Гурия), а таже вертолетная площадка.