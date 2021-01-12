Обзор грузинской прессы

Несколько заключенных батумской тюрьмы объявили голодовку. Так они выразили протест в связи с принятым накануне законом «Об амнистии». Заключенные требовали расширить в законе перечень «амнистируемых» статей, с соответствующим призывом к властям обращались и многие правозащитники, и родственники отбывающих срок заключения. Несколько последних недель они проводят по всей Грузии акции. Одна из таких состоялась сегодня возле одной из батумских тюрем, пишет информационное интернет-агентство «Батумелеби». На видеозаписи, которую сняли участники акции, слышно, как один из заключенных прямо из учреждения выкрикивает: «4 человека объявили голодовку». В интервью местным СМИ правозащитник Тамаз Бакуридзе заявил:

«Я предложил членам семей подойти к зданию (тюрьмы) с другой стороны. Тогда и нас позвали, сказали, что им плохо, что устроили голодовку, но никто не обращает на это внимания».

В Министерстве юстиции Грузии подтвердили эту информацию. В батумской тюрьме голодают 5 человек, сообщили в ведомстве изданию. Кроме того, шестеро заключенных объявили голодовку в кутаисском исправительном учреждении и 4 женщины в руставском.

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«Что ждет Грузию в апреле», – статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Многие медицинские эксперты полагают, что стране угрожает третья волна пандемии. Инфекционист Александр Гогинава считает, что ее риски зависят от трех факторов:

«Если процесс вакцинации начнется своевременно, если в зимний период мы будем придерживаться всех рекомендаций и если сохраним стабильную эпидситуацию, то третья волна не будет такой разрушительной. Вообще, зависит это от многого. Например, насколько будет выработан общий иммунный фон. Вы знаете, что по официальным данным этим недугом в Грузии переболели около 300 000 человек. Наверное, столько же человек переболело бессимптомно, так, что не знают об этом. Получается, у полумиллиона человек уже выработался иммунитет, учтем, что людей еще будут вакцинировать», – считает специалист.

В такой ситуации, продолжает Гогинава, количество новых заболевших весной не будет превышать 2 000 человек, но число случаев в день снизится до нескольких сотен, уверен эксперт.

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Поселки Сурами и Хашури борются с последствиями наводнения в Шида Картли, передает телекомпания «Рустави 2». Вышедшая из берегов река Сурамула затопила дороги, первые этажи жилых домов и подвалы. Дренажные каналы не справились с задачей, сообщают местные жители, они были заполнены песком, который используется для строительства автомагистрали.

«Провели новую дорогу и вот… здесь такого никогда не было, я состарилась здесь, но такого никогда не видела. Помогите нам чем-нибудь, что еще можно сказать, иначе нас просто заберет вода. Мой дом затопило, да и все другие дома, все просто уничтожено», – сказала в интервью «Рустави 2» местная жительница.

Кроме того, стихия создала проблемы и в Карельском муниципалитете, где были затоплены пахотные земли. В настоящее время на месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады, сообщают журналисты телекомпании.