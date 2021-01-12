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«Простым 2021 год не будет, это уже понятно»

Чего ждут от 2021 года жители Абхазии, какие планы строят? Наш традиционный сухумский опрос.

– Расскажите, какие у вас планы на 2021 год?

Валерий Джинджолия, студент шестого курса, направление «Медицинская биохимия»: Первую половину 2021 года я планирую работать в стационаре, вплоть до июня. Попытаться наш амбулаторный центр дополнить нескольким функционалом. В частности, выездная бригада и забор крови на анализ. Помимо этого, где-то в апреле я планирую, если все-таки пандемия пойдет на спад, запустить один из проектов, научно-образовательный. Если все-таки пандемия не пойдет на спад к этому моменту, то придется отложить, увы. Но запустим тогда, наверное, где-то в сентябре.

– В каком стационаре вы сейчас работаете?

Валерий Джинджолия: В амбулаторном COVID-центре.

– Каким будет 2021 год, как вы думаете?

Валерий Джинджолия: Я думаю, что он будет лучше, чем 2020 год. Возможно, до конца марта дело пойдет на спад в плане эпидемиологической обстановки и более-менее жизнь нормализуется к этому времени, я надеюсь. Там несколько составляющих. Одна составляющая – сама динамика болезни, другая составляющая – период года, и третья, основная, это вакцинация.

Саида: Для всех людей 2020 год был разный. Для некоторых он был хороший, некоторые люди многого достигли, поняли для себя много нового. А для некоторых он, конечно, принес и потери, и неприятности. Что касается 2021 года, мне кажется, что он будет еще круче, чем 2020 год, еще сложнее, и еще интереснее. Лично у меня никаких планов на 2021 год нет. У меня маленький ребенок, и я буду заниматься ребенком в ближайший год. Во всяком случае, я так думаю, а как жизнь покажет, посмотрим.

Михаил Алхазов, директор сухумской детской школы искусств №1 им. Константина Ковача: Планы строить в этом году становится немного опасно. Хотелось бы, конечно, чтобы возобновилась учеба. У нас в доме три школьника, и они очень страдают от отсутствия занятий, я так думаю, от переизбытка нахождения дома. На работе то же самое, очень хотелось бы, чтобы музыкальная школа заработала, чтобы дети вновь пошли и стали заниматься. У нас в 2020 году у школы был юбилей – 90 лет. Мы много чего планировали, хотели провести хороший, интересный концерт. К сожалению, из-за карантина отложили. Но если будет возможность провести его в 2021 году, мы были бы очень рады.

– В целом, каким будет 2021 год?

Михаил Алхазов: Простым он не будет, это уже, конечно, понятно, так как эпидемиологическая ситуация совсем не радует. Хотелось бы, чтобы мы поскорее справились и вышли из этой ситуации. Первое полугодие точно будет тяжелым. А далее надо рассчитывать на мудрость в обществе. Что мы сможем собраться в начале года, в первых месяцах, как-то приостановить рост этого заболевания, сгладить кривую, которая пошла вверх. И если получится, вторая половина года, надеюсь, будет радостной для всех.

Марина Агрба: Поехать я, конечно, никуда не хочу, потому что знаю обстановку во всем мире, что происходит, даже в нашей республике. В планах, как и у всех людей, ждем светлое будущее, мы ждем перемен разного рода, конец пандемии. Я частный преподаватель, учитель по языкам. У меня маленький центр, естественно, я хочу работать, у меня большие планы, мы не работаем с марта месяца. В сентябре пришли дети, 4-5 дней мы поработали, первую неделю. Потом сказали, что не стоит, потому что это рискованно и для детей, и для взрослых, в стране такая ситуация, давайте поддержим. Буквально до Нового года в таком режиме.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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