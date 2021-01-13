Грузия в пандемию сэкономила на газе

Согласно обновленному газовому балансу Грузии, потребление газа растет. Основным поставщиком остается Азербайджан, на его долю приходится свыше 92%. Остальная часть газа приходит из России. При этом с 1989 года Грузия сократила потребление газа более чем втрое.

В соответствии с ежегодным балансом природного газа, утвержденным Министерством экономики, потребление газа в Грузии в этом году увеличится на 186 миллионов кубических метров, и достигнет 2,73 миллиарда кубометров.

Согласно документу, 92,3% этого объема обеспечит Азербайджан, на основании соглашений с госкомпанией SOCAR и консорциумом «Шах-Дениз». Первая поставит полтора миллиарда кубометров, что на 5 процентов больше, чем в прошлом году, поставки «Шах-Дениз» увеличатся на 12% и немного превысят миллиард кубометров. Это увеличение обусловлено задействованием Южного газового коридора:

«Впервые с 31 декабря 2020 года коммерческий газ транспортировался в Европу по Трансадриатическому газопроводу (ТАР). По итогам 2020 года, прокачка азербайджанского газа через Грузию увеличилась на 16,9% – до 13,8 миллиарда кубометров», – говорится в сообщении Минэнергетики Азербайджана.

Сохранятся прошлогодние объемы закупок из России – 200 млн. кубометров. По информации Минэкономики, российский газ поставляется с 15% скидкой, впрочем, стоимость не уточняется. В 2019 году Грузия закупила у «Газпрома» 160 млн. кубометров газа.

Местная добыча прогнозируется на уровне 11 млн кубометров, или 0,4% от общего потребления.

По словам профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, потребление газа населением в Грузии растет, медленно сокращая отставание от советского уровня – более чем втрое, по сравнению с 1989 годом, чего не скажешь о промышленности, которое пока меньше былого уровня в 9 раз.

«На пике в 1989 Грузия израсходовала около 9 миллиардов кубов газа, в основном за счет промышленного сектора. До 2006 года Грузия полностью зависела от российского газа, но после известных событий полностью переключилась на азербайджанский. В целом, развитие промышленности зависит от энергетики, и если ввод в строй новых генерирующих мощностей отстает от роста промышленности, это приходится компенсировать поставками дорогого импортного газа. Пандемия внесла коррективы в развитие промышленности, поэтому в период кризиса в поставках газа будет сохраняться некоторый статус-кво».

Эти слова подтверждаются прогнозом Минэкономики Грузии, согласно которому в этом году объемы потребляемого населением газа увеличится минимально – лишь на 3,6%, до 1,129 млрд. кубометров

Более ощутимым должен стать рост потребления тепловыми электростанциями – 665 млн. кубометров, рост 11,8%.

Вклад в увеличение потребления коммерческого сектора может составить 900 млн. кубометров, или 6,6%.