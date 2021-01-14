Ажьырныхуа в Абхазии в условиях пандемии

Сегодня в Абхазии – выходной день Ажьырныхуа, или праздник сотворения (обновления) мира, который был внесен в официальный календарь праздничных и памятных дат республики с 1994 года, а вообще, конечно, традиция его отмечать уходит в глубокое прошлое. В последнее столетие он совпадает с так называемым Старым Новым годом 14 января, который традиционно отмечается в некоторых странах постсоветского пространства и еще в ряде (не во всех) православных стран. И впервые за эти 27 лет празднование Ажьырныхуа в Абхазии проходит в условиях ограничительных мер из-за коронавирусной пандемии.

Праздник Ажьырныхуа не сразу стал таким, каким мы сегодня его знаем. Поначалу он был связан исключительно с кузней. Как рассказывает директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба, еще в нартском эпосе можно встретить эпизод, когда новорожденного окунают в воду, в которую опускали раскаленный металл. Считалось, что это закаляет и ребенка, к тому же такой обряд проводили, чтобы уберечь ребенка от сглаза, чтобы он стал сильным и крепким. Древние абхазы верили в то, что таким образом ребенок в будущем будет кузнецом. Кузнечное дело считалось тогда самым престижным, и не каждый мог овладеть им.

Со временем Ажьырныхуа трансформировался, и ныне элементы празднования отличаются от того, как отмечали его предки современных абхазов. В восточной Абхазии праздник не так сильно распространен, как в западной, где его еще называют «хечхуама». В своей статье, посвященной этой теме, первый президент Абхазии Владислав Ардзинба подчеркивал, что время ритуала Ажьырныхуа по лунному календарю на абхазском звучит как «ашыкусеиюшар» – «время деления года», «амш азхара ианалаго» – «когда начинает расти день».



Согласно описаниям этнологов, в кузне, по традиции, должен стоять дубовый пень, на нем три обязательных предмета, называемые «х-напык» (три руки): наковальня, щипцы, молот. Считается, что в кузне и поблизости всегда должно быть убрано и чисто. В случае же, если в доме кузня отсутствует, праздничные обряды происходят в небольших святилищах, расположенных прямо в доме. Те сегодня, кто не имеют кузни, проводят моление Богу кузни, кузнечного ремесла Шьашәы и Всевышнему Богу в доме. Место проведения моления располагается на территории родовой усадьбы, с правой стороны на открытом месте. Отведенная под это территория огораживается, здесь же, рядом с кузней, в землю зарыт ритуальный остроконечный сосуд (аҳаҧшьа) с красным вином, который открывается исключительно во время моления. Обряд моления и жертвоприношение проводит молельщик – старший в доме мужчина. В жертву приносят трехгодичного козла. Также в жертву приносят петухов – их количество равно количеству мужчин в доме – и кур по количеству женщин.

Перед закатом солнца, когда, по мнению абхазов, Бог у себя дома, все члены семьи идут в кузню. Молельщик приводит туда животное и молится Всевышнему Богу и Шьашәы. После моления возвращаются домой, где приносят жертву. Приготовление к празднику продолжается до 10 вечера. Все приготовленное относят в кузню. Здесь молельщик берет часть одного бедра, сердце, печень, голову жертвенного козла и часть чурека, все это насаживается на жертвенный кол. Молельщик, держа в руке стакан вина, обращается к Всевышнему и Шьашәы и произносит молитву. Далее зажигают восковые свечи и становятся вокруг наковальни, оставаясь здесь до их полного сгорания. По окончании всей церемонии молельщик вешает на дерево близко к кузне рога жертвенного козла, на память Ажьырныҳәа. Все присутствующие пьют по одному стакану вина и закусывают. Перед уходом домой производят несколько выстрелов – способ устрашения нечистых сил. Все возвращаются к себе домой, где их ждет накрытый стол.

Утром самый старший в доме обходит все хозяйственные постройки и затем с ветками фундука или плюща идет к дому, обходит все комнаты, поздравляет домочадцев с Новым годом. Обнимает их и при этом произносит: Ҽаанбзиала! Ҽаанбзиала! (С Новым годом), раздаривая конфеты и другие сладости.

Трудно сказать, многие ли проводят сейчас в Абхазии этот обряд в точном описании с описанным. Но фактом является то, что многие горожане, потерявшие связь с родовыми усадьбами в селах, режут купленного на рынке петуха и накрывают стол дома «по мини-программе» с участием только членов семьи.

Арда Ашуба сказал вчера в беседе с «Эхом Кавказа»:

«Считается, что это праздник сотворения (обновления) мира. Но я не согласен с этим, никто не знает, в абхазском фольклоре мы не находим подтверждения такому названию. Означает что «ажьырныхуа»? «Ажьыра» – это кузница, «аныхуа» – праздник. Но «аныхуара» – молиться. То есть праздник не бывает без молитвы. Делали жертвоприношение, благодарили Бога за прожитый год и просили, молились, чтобы на следующий год Бог собрал снова всех и приумножил. Молились не только за себя, но и за мир, за народы, чтобы не было болезней, чтобы никто не умирал скоропостижно, чтобы все вместе снова благодарили Бога. Есть глава семьи, рода, который произносит молитву, остальные произносят «Аминь».

– В этом году, в условиях пандемии, наверное, какие-то коррективы будут. Я, например, од одного знакомого сухумца слышал, что он ежегодно отправлялся в Ткуарчал к родственнику, но нынче тот заболел коронавирусом и встречу отменили.

– Конечно, когда весь мир борется с этой болезнью, в том числе и мы, когда в Абхазии мы видим очень много умерших, заболевших, если род собирается, то должны соблюдать дистанцию. Может быть, недолго будут задерживаться. Может быть, некоторые даже не поедут. Видите, там нужно по традиции вносить свою долю, то есть отправить человеку, который совершает обряд, моление, этого будет достаточно. Каждый должен вложиться: сыр, мука, соль, свеча…».

В завершение Арда Ашуба сказал:

«Поздравляю народ Абхазии и желаю, чтобы без болезни, без страха встречали свои праздники. И дай Бог, чтобы на Земле исчезла эта болезнь, чтоб осталась только в памяти, в прошедшем времени».

Я вчера зарезал во дворе нашего дома купленных на рынке двух петухов. Кстати, перед поездкой на рынок были сомнения: будет ли он работать? Ведь, согласно принятому во вторник решению Администрации Сухума, Центральный рынок до улучшения эпидемиологической ситуации переводится на работу два раза в неделю – по четвергам и субботам. Но в канун Ажьырныхуа закрывать рынок все же не стали, понимая, какой взрыв недовольства это может вызвать.

Сегодня утром обзвонил нескольких знакомых сухумцев. Некоторые из них поехали в родовые усадьбы, некоторые воздержались в связи с пандемией, некоторые, как и я, накрывали стол дома по «мини-программе».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия