Букнари: мусульмане и православные попробуют договориться

Конфликт, возникший на религиозной почве в гурийском селе Букнари, пока окончательно не разрешен. Представители мусульманской общины провели сегодня акцию протеста у здания мэрии Чохатаурского муниципалитета. Они требуют от властей гарантий того, что мусульманам, проживающим в Букнари, не будут мешать молиться в частном доме.

«Эта проблема должна быть решена на высоком уровне, чтобы наши дети завтра не столкнулись с тем же. Я не должен кому-то доказывать, что я тоже грузин. Это должно закончиться», – убеждал один из представителей мусульманской общины Васила Чогогидзе – мажоритарного депутата Чохатаури, Озургети и Ланчхути. В конечном счете, он согласился с требованием мусульман: завтра, по завершении пятничной молитвы в селе Букнари, пройдет встреча, в которой должны принять участие жители села – и мусульмане, и православные, а также представители ГПЦ, муфтията и властей. При этом, как говорит один из участников акции Фируз Цулукидзе, они хотят, чтобы эту встречу в обязательном порядке осветили СМИ:

«Это проблема не только этих людей (жителей Букнари). Если завтра или послезавтра что-то произойдет, всем будут хорошо известны все факты, касающиеся соглашения».

Депутат пообещал обеспечить проведение этой встречи:

«Все, что ты перечислил, будет выполнено. Завтра мы встретимся и решим эту проблему. Я обеспечу встречу обеих сторон, они переговорят, помирятся и продолжат жить», – сказал Васил Чогогидзе.

Ситуация в селе Букнари Чохатаурского района накалилась три дня назад. Противостояние между представителями православной и мусульманской общин началось из-за молельни, организованной в одном из частных домов. Дело дошло даже до физического противостояния. Накануне власти провели встречу с местными. К соглашению уже практически удалось прийти, но, как рассказывают местные мусульмане, ситуация вновь обострилась после того, как в социальных сетях появились посты оскорбительного для них характера, опубликованные их православными односельчанами. После этого они потребовали от властей дополнительных гарантий – с этим требованием они пришли сегодня к зданию мэрии Чохатаури.

В течение дня обстановка там несколько раз накалялась. Недовольство мусульман вызвали и слова муфтия всея Грузии Адама Шантадзе, заявившего днем, что конфликт разрешен, в то время как окончательные договоренности, по их мнению, еще не были достигнуты:

«Мы – один народ, одной крови и плоти. Эта страна принадлежит всем (…) То, что произошло, конечно – печально, но мы не должны поддаваться провокациям, мы должны потратить силы на то, чтобы село вернулось к привычной жизни. Я полагаю, что после вчерашнего, когда прошли встречи и местные власти подтвердили, что больше никаких проблем не возникнет и молитвы продолжатся…».

На этих словах собравшиеся прервали муфтия. Они полагают, что его вовлеченность в процесс должна была быть более активной и своевременной.

«Нам нужна поддержка, мусульманская поддержка. Столько имамов, столько хаджи, вы могли прислать кого-нибудь, чтобы они встали рядом с нами и решили (проблему). Сейчас вы говорите о третьей силе (о провокациях), решили бы вы этот вопрос, и она бы не появилась, – ни третья, ни пятая!», – сказал один из собравшихся.

Как говорит одна из жительниц Букнари Шушана Концелидзе, мусульмане в регионе Гурия проживают более 150 лет. Конфликт, который разгорелся сейчас в Букнари, никому ничего хорошего не принесет, считает она:

«У нас одна кровь, люди! Почему такое должно было произойти? Разве нашей Грузии это сейчас нужно? У нас и так столько проблем. Мы люди мусульманского вероисповедания. Мужчины раз в неделю проводят молитву, в пятницу днем, в течение получаса. У христиан ведь тоже есть дни для молитвы. Мы, когда молимся – молимся и о нашей стране, о наших людях! День не пройдет так, чтобы я о наших людях не помолилась! Я никогда никого не различаю, не считаю себя чужой. Что нам делить? У нас половина земель не заселена, брошена бесхозно, что нам делить?»

Встреча, в ходе которой жители села Букнари попробуют прийти к консенсусу, состоится завтра, при участии посредников – представителей ГПЦ, муфтията и власти.