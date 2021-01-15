«Штурмовики» всех стран и очередной виток политической перепалки в Абхазии

Можно было не сомневаться, что в абхазском интернет-сообществе активно отреагируют на события в Вашингтоне 6 января, когда толпа протестующих, поддерживающих попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить объявленный результат президентских выборов 2020 года, штурмовала Капитолий, прорвала службу безопасности и на несколько часов заняла части здания, в результате чего погибли пять человек.

Злорадства по этому поводу, которое бросалось в глаза в выступлениях немалого числа активистов российских телевизионных ток-шоу – вот, мол, он, хваленый эталон демократии и законности – США! – здесь заметно не было. Но абхазские комментаторы находили определенное удовлетворение в том, что «не мы только такие», а видео со «штурмовиком», усевшимся в кресло одного из известных американских политиков, тут же напомнило многим, как год назад после штурма и захвата здания Администрации президента Абхазии его абхазский «собрат» точно так же позировал в президентском кресле. «Это наши инструкторы поработали со сторонниками Трампа», – иронизировали в «Фейсбуке».

Интересно, что сходной оказалась и реакция некоторых грузинских интернет-пользователей, у которых свои аналогичные вехи в новейшей истории: и «розовая революция» 2003 года, которой большинство в Грузии, в свое время, впрочем, гордилось, и «гавриловская ночь» в Тбилиси летом 2019 года…

Наряду с подобными комментариями в Абхазии («Ха! У нас были «багапшисты» и «хаджимбисты», а в Америке теперь «трамписты» и «байденисты»!), были, конечно, и более обстоятельные и трезвые рассуждения: «Да, люди во всем мире – из одного теста. И то, что в США отнюдь не идеальное общество, что оно далеко от благополучия и идиллии, уже красноречиво подтвердили погромы там прошлого лета. Но при этом не надо отождествлять происходившее у нас и происходящее там. Если штурм Капитолия вызвал в американском обществе шок, то в Абхазии, будем честно говорить, смену власти под силовым давлением стали воспринимать уже как обыденное дело, как «пообедать сходить». Хотя очень хочется верить, что у нас уже переболели этой болезнью и она останется в прошлом. Что касается американской демократии, то у нее такой запас прочности, что не беспокойтесь: она выстоит».

Межу тем, 11 января Высший совет республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» принял заявление «в связи с годовщиной государственного переворота 2020 года». В заявлении говорится:

«12 января 2020 года произошло событие, которое характеризируется нами как акт насильственного свержения президента страны. Как известно, события начались 9 января со штурма, а затем и захвата комплекса правительственных зданий. Такого разгрома здания государственного учреждения история Абхазии не знала с 2004 года. Действия возглавил срочно прибывший к вечеру 9 января лидер оппозиции Аслан Бжания, который в тот же вечер призвал своих сторонников удерживать захваченный комплекс правительственных зданий. 12 января 2020 г. у резиденции президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба было собрано более тысячи сторонников Аслана Бжания, которые в ультимативной форме потребовали отставки действующего президента Рауля Хаджимба, угрожая тем, что «прольется кровь». Президент подал в отставку. Заявление, написанное рукой Рауля Хаджимба, вынес из резиденции нынешний глава Совета безопасности Сергей Шамба и зачитал его под радостные возгласы и стрельбу собравшихся сторонников Аслана Бжания. Позже общими усилиями нам удалось вернуть события в правовое русло – были проведены выборы.

Беспристрастную оценку событиям 2004, 2014, 2020 годов дадут будущие поколения, но и сегодня очевидно, что все эти события нанесли урон имиджу страны, и еще долго будут отзываться эхом в нашей внутриполитической жизни. Конечно, нынешняя власть будет под разными предлогами оправдывать свои действия годичной давности, но все мы должны понимать, что насильственное свержение власти – это плохая традиция, которая наносит непоправимый вред государству».

Далее в заявлении говорится, что сегодня страна нуждается в реформе самой системы власти. Парламенту необходимо принять ряд законов, позволяющих стране достойно выходить из кризисных ситуаций. Это законы, предусматривающие перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти. Также необходим закон «Об импичменте президента». Отрешение от должности главы государства не должно быть связано с переворотами – оно должно происходить в рамках конституционного поля и в соответствии с законом. В ситуации пандемии «мы должны слышать и помогать друг другу. Только так мы сможем преодолеть кризис и провести необходимые реформы. Мы надеемся, что разум и мудрость возобладают над пороками».

Наблюдатели, конечно, обратили внимание на то, что Высший совет «Аруаа» упомянул в качестве «плохой традиции» и события 2014 года, когда под нажимом их сторонников, после захвата комплекса правительственных зданий ушел в отставку третий президент республики Александр Анкваб. И иначе это выглядело бы как «купирование» исторических событий. Но, тем не менее, уже на следующий день провластная политическая партия «Амцахара» откликнулась ответным заявлением. Вот несколько фрагментов из него:

«Морально-нравственная оценка заявлений оппозиционеров из «АРУАА», пытающихся сегодня, когда коронавирус COVID-19 меняет уклад жизни людей, политику и экономику страны, превратиться в мелкие «совести» нации, не выдерживает никакой критики. События 2004, 2014 и 2020 годов – это события, как в своем заявлении прокомментировали аруаавцы, «еще долго будут отзываться эхом в нашей̆ внутриполитической жизни». Сказав об этом, они умолчали о том, что именно их сторонники в 2004 году не давали избранному Президенту Сергею Багапш возглавить страну. Что именно их сторонники в 2014 году совершили госпереворот, и во избежание кровопролития Президент Александр Анкваб ушел в отставку. Что именно их сторонники при отсутствии вступившего в законную силу решения Верховного суда по иску бывшего кандидата в президенты Квициниа Алхаса об оспаривании решения ЦИК о результатах выборов, поддержали Хаджимба, который в нарушение Конституции и других законов страны провел собственную инаугурацию в качестве избранного президента и продолжил свою деятельность, формируя новое правительство.

«Аруаа» не упомянула о том, что в преддверии выборов 2019 года из президентской гонки был снят лидер оппозиции Аслан Бжания, его пытались устранить физически – он был отравлен.

...Когда нынешняя оппозиция вспоминает «заявление, написанное рукой Рауля Хаджимба», зачитанное под «радостные возгласы и стрельбу собравшихся сторонников Аслана Бжания», пусть вспомнит о «радостных» танцах, которые она устроила у Администрации Президента в 2014 году.

Что касается реформы власти, то работа ведется, задан вектор направления действий, сформирована рабочая группа, которая подготовит предложения по поправкам к Конституции РА… Если уж говорить об импичменте президента, тогда было бы справедливым параллельно говорить о праве роспуска Парламента… Оппозиция в том виде, в котором она существует сегодня, некоструктивна и является дестабилизирующим фактором. Она оторвана от народа, его нужд и проблем, от новых вызовов времени, а весь ее пыл направлен на выяснение отношений. Страна устала от потрясений и политических акций, которые разрушают наше государство и его репутацию».

Высший совет «Аруаа» решил продолжить полемику, и 13 января опубликовал еще одно заявление, в котором, в частности, говорится:

«К большому сожалению, мы вынуждены констатировать, что радикальная часть партии «Амцахара» берет всегда верх над теми членами партии, которые готовы к диалогу и компромиссам. Должны сказать, что не людям, которые готовят тексты ответов, говорить нам о морали и нравственности. Хотим напомнить, что именно они впервые в истории Абхазии потребовали от имени «Амцахара» досрочной отставки нашего национального лидера, Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба. Выдвинув на выборах 1999 года от своей партии кандидатуру Владислава Ардзинба, они отреклись от него за год до истечения срока его полномочий. Именно с этого момента в Абхазии и началось противостояние, которое продолжается по сегодняшний день, и начали его те радикалы из «Амцахара», которые позволяют себе так отвечать нам. Отрекаясь от Владислава, радикалы от «Амцахара» в 2004 году нашли себе нового хозяина, которого годом ранее многие из них называли предателем. Что касается выборов 2004 года, то инаугурация Сергея Багапш должна была пройти 4 декабря, а события по захвату комплекса правительственных зданий, в результате которых погибла Тамара Платоновна Шакрыл, произошли 12 ноября, то есть за 22 дня до предполагаемой инаугурации.

Хотим также напомнить, что в 2004 году было достигнуто соглашение, и результаты выборов от 3 октября 2004 года были отменены из-за массовых нарушений. За 2014 год, кроме двух разбитых стекол, нам ничего предъявить невозможно. Никто не громил кабинет президента, не ломал мебель. И все же мы находим в себе силы критиковать те события, в отличие от «Амцахара».

В то же время считаем, что в 2014 году был остановлен ползучий государственный переворот, цель которого была ревизия итогов нашей победы посредством незаконной паспортизации в восточных районах страны. И если мы, находясь в оппозиции, за 10 лет дважды вывели своих сторонников на митинг и сход, то с 2014 по 2020 год, нынешняя власть, находясь в оппозиции, толкала своих сторонников дважды на перекрытие республиканской трассы, штурм здания МВД, трижды предпринимала попытки захвата комплекса правительственных зданий, призывала граждан к общенациональному неповиновению властям, перекрывала кортежу президента Хаджимба дорогу на Псоу, когда он ехал на встречу с президентом России, и протестовала против подписания нового договора, называя этот документ антинародным.

А сегодня, придя к власти, вы утверждаете, что тот же договор отвечает интересам народа Абхазии. И после этого радикалы из «Амцахара» называют нас неконструктивной оппозицией? Это вы нас считаете дестабилизирующим фактором? Нас, которые еще в августе 2020 года заявили о моратории на 6 месяцев на проведение митингов и съездов и выразившим готовность помочь власти, если она будет слышать мнение народа? Мы сдержали свое слово, хотя наши предложения игнорировались в большинстве случаев. В начале февраля закачивается срок нашего моратория, и мы будем готовиться к очередному съезду. Это наше право.

Мы и сегодня предлагаем в течение недели определить и согласовать по две кандидатуры от «Аруаа» и «Амцахара» для начала диалога. Представителями с двух сторон будут определены темы, которые далее надо обсуждать публично. Сегодня многие представители власти разного уровня вызывают у нас чувство жалости из-за своей беспомощности, из-за того, что центр принятия решений парализован, бюджет не принят, так как не отвечает требованиям времени и ситуации с распространением пандемии. В то же время денег на строительство частных заправок, с участием представителей власти, хватает, и они успешно вводятся в строй… Так что призываем заниматься не только однобокими ответами на наши заявления, а реально начать диалог по предложенной нами схеме».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия