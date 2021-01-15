Религиозный конфликт исчерпан – жителей села Букнари удалось помирить

Продолжавшийся несколько недель конфликт между представителями христианской и мусульманской общин в селе Букнари Чохатаурского муниципалитета Грузии исчерпан. Стороны удалось примирить сегодня, 15 января, на встрече с участием политиков и духовенства.

Как сообщает телеканал «Мтавари», представители христианской общины в очередной раз подтвердили, что они не запрещают проводить молитвы мусульманским гражданам, однако выступают против строительства мечети в селе. Другая сторона, в свою очередь, указала, что среди их требований нет строительства мечети или минарета.

Жители Букнари полагают, что процессы, которые развивались в селе в последние дни, были спровоцированы извне, а в обострении ситуации и провоцировании беспорядков была заинтересована третья сила. Кто именно подразумевается, никто ответить не смог.

«Представители села пожали друг другу руки, и я надеюсь, что это станет основой для вечного мирного сосуществования и взаимного уважения в нашей стране», - сказал муфтий всея Грузии Адам Шантадзе, прибывший в Букнари.

Конфликт в Букнари начался из-за того, что местные мусульмане хотели обустроить в частном доме молельню для проведения традиционной пятничной молитвы. Из-за этого в селе прошел слух, якобы там собираются построить мечеть, что вызывало недовольство местных гурийцев.

12 января разногласия жителей небольшого гурийского села переросли в физическое противостояние. Пострадали три человека – их забросали камнями. Полиция задержала одного из виновников инцидента.