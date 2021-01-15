Обзор югоосетинской прессы

Газета «Южная Осетия» пишет о прошедшей в Москве встрече президентов России, Армении и Азербайджана в статье под названием «Россия закрепляется на Южном Кавказе: Грузия в панике». В частности, автор останавливается на заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева об открытии транспортного сообщения между Россией и Турцией через Нахичевань. «Усиление России на Южном Кавказе вызвало нервную дрожь в Грузии. Не секрет, во время конфликта в Нагорном Карабахе Грузия, скорее всего, рассчитывала на активное участие России в войне, чтобы это, во-первых, вызвало шквал негодования на Западе. Во-вторых, в случае поддержки Россией одной из сторон, это ухудшало отношения с другой. Здесь речь могла идти о разрыве дипотношений и ослаблений позиций Кремля в той стране», – пишет газета. Автор делает вывод, что новый «закавказский Транссиб» выгоден для России, Армении, Азербайджана, Турции и Ирана, но Грузии в этом квинтете места нет. «Достаточно взгляда на карту, чтобы понять – Грузия остается в стороне. Ее роль в крупных коммуникационных проектах и выгодах с них грошовая. Ее позиции главного союзника США в регионе – подорваны», – пишет газета. В заключении автор иронизирует, что «Грузии предстоит смириться с ролью не регионального регулятора политических процессов и главного миротворца, а проводника в одном из вагонов поезда «Транссиба Закавказья»».

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Новость о том, что югоосетинскому ОМОНу подарили два бронированных внедорожника «Тигр», привлекла внимание блогера Алана Парастаева. Он выяснил, что каждый из них стоит 11 миллионов рублей, в итоге, подарок ОМОНу обошелся в 22 миллиона рублей. «И дело даже не в сумме. Вопрос в другом – для чего? Где и против кого будут применять этот грозный автомобиль?» – задается вопросом Парастаев. Если речь идет о вероятности возобновления боевых действий, то их должны были передать Министерству обороны, считает он. На этот вопрос ответил президент Анатолий Бибилов, который лично вручал ОМОНовцам ключи от автомобилей. Он заявил, что машины предназначены для выполнения задач по поддержанию правопорядка в Республике Южная Осетия, чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности. «У меня вопрос – когда в последний раз для поддержания правопорядка в нашей Республике не хватало той техники, которая уже есть, и ОМОНу нужны были бронеавтомобили? Мы ратуем за то, чтобы правоохранители-силовики стали ближе к обществу, чтобы прекратились побои, чтобы мы перестали их бояться, а власти заковывают их еще и тигровую шкуру – броню», – пишет блогер.

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Газета «Республика» обращается к теме празднования Нового года у осетин, а точнее, о том, когда предки осетин отмечали приход Нового Года. «В последние годы молодежь как на юге, так и на севере, 22 декабря ранним утром разжигают большие костры, произносят здравицы, и этот день по одним исчислениям считается началом нового цикла хозяйственного календаря. Понятно, что у подобного исчисления есть свои безусловные доводы, – пишет газета. – Но если учитывать, что наши предки в древности жили по лунному календарю, то приход Нового года переносится на весну (19-21 марта), на период равноденствия (как и у многих древних этносов), когда по всей Алании широко отмечается национальный праздник Бæлдæрæн». Автор отмечает, что этот праздник единственный, у которого нет своего святилища, что говорит о его широком внетерриториальном восприятии у народа. Только в последнее время, не зная историю и семантику праздника, в честь Бæлдæрæн зачем-то стали строить отдельные святилища, что в корне неверно. «При этом все национальные празднества и дзуары-бонтæ, по нашему мнению, надо отсчитывать именно от Бæлдæрæн, а не привязывать для удобства исчисления, как это происходило последние десятилетия, к Пасхе», – пишет «Республика».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия