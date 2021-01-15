Джемал Гогия: «Оценка деятельности судебной системы может стать предметом проверки»

В интервью Абхазскому телевидению посол России в Абхазии Алексей Двинянин выразил беспокойство по поводу преступлений, которые совершаются «в отношении русских туристов, бизнесменов и простых жителей», и того, как подобные дела рассматривает абхазская судебная система. Руководитель аппарата Верховного суда Абхазии Джемал Гогия прокомментировал это заявление.

В своем интервью Абхазскому телевидению посол России в Абхазии Алексей Двинянин сообщил, что одно из главных направлений работы посольства с русскими соотечественниками в Абхазии – это защита прав и интересов российских граждан. По его словам, работы «на этом направлении – непаханое поле». Это отсутствие русских в Народном Собрании и на ключевых постах Кабинета министров, и сложности с получением абхазского гражданства, несмотря на соответствие кандидатов законодательству республики.

Но особую тревогу у российского посла вызывают криминальные случаи в отношении русских туристов, бизнесменов и простых жителей.

Алексей Двинянин привел пример преступления, которое было совершено почти два года тому назад, а судебное разбирательство по нему длится уже около года, он считает, что судья затягивает его рассмотрение:

«Судебная система республики, несмотря на имеющиеся вопиющие факты, закрывает глаза на них, если речь идет о преступлениях, совершаемых гражданами Абхазии. Я приведу лишь один пример. 30 июля 2019 года в Сухуме произошло жестокое изнасилование и ограбление гражданки России. Подозреваемый в преступлении гражданин Абухба был задержан и дал признательные показания. По непонятным для меня причинам (и для посольства в целом) в Сухумский суд дело поступило лишь 9 апреля 2020 года – спустя почти год. С тех пор судья Тыркба всячески затягивает рассмотрение этого дела. Посольство тесно отслеживает данный вопрос. Буквально вчера состоялось очередное заседание суда, на котором присутствовал сотрудник посольства, и обвиняемый сказался больным – несмотря на то, что пришел на заседание и выглядел вполне здоровым. Соответственно, судья Тыркба перенесла заседание на новый срок. Иначе как судебным произволом назвать происходящее я не могу».

Заявление посла России в Абхазии прокомментировал Джемал Гогия, руководитель аппарата Верховного суда Республики Абхазия.

Джемал Гогия подтвердил, что дело находится на рассмотрении в Сухумском городском суде с апреля 2020 года, и это дает основание полагать, что установленные законом сроки нарушены:

«Я могу лишь подтвердить, что уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Абухба находится в производстве Сухумского городского суда с апреля прошлого года. Конечно, данное обстоятельство дает основание полагать о возможных нарушениях предусмотренных законодательством Республики Абхазия разумных сроках судопроизводства. За нарушение сроков судопроизводства, в том числе, сроков предварительного расследования, сторона может обратиться в суд за присуждением компенсации, если это нарушение сроков по мнению стороны является неуважительным. Такое обращение в судебные органы не поступало, поэтому говорить о том, что судопроизводство проводится с нарушением предусмотренных законом сроков, за исключением того, что оно длительное время рассматривается, я не могу. Для этого должно быть обязательно установлено, что дело в этот период находилось без движения. Возможно, это имеет место».

Джемал Гогия проинформировал, что Верховный суд признал незаконным и отменил уже решение судьи Тыркба по делу Абухба, и в отношении нее Квалификационная коллегия судей возбудила дисциплинарное производство:

«По делу несовершеннолетнего, находящегося в производстве судьи Сухумского городского суда Екатерины Тыркба, в ноябре прошлого года в Верховный суд Республики Абхазия поступала жалоба на отказ данной судьи в допуске в качестве представителя потерпевшей по делу сотрудника посольства Российской Федерации в Абхазии. Верховный суд признал незаконным данное решение судьи и принял новое решение, которым допустил сотрудника посольства на судебные заседания в качестве представителя потерпевшей. В связи с этим решением, в отношении судьи Квалификационной коллегией судей Республики Абхазия возбуждено дисциплинарное производство и проводится проверка».

Джемала Гогия пояснил, что в соответствии с Конституционным законом о судебной власти, сообщение в СМИ, в котором прозвучала оценка деятельности конкретного судьи и судебной системы в целом, также может стать предметом проверки:

«Конституционный закон о судебной власти, в соответствии с которым поводом для возбуждения дисциплинарного дела в отношении судьи является сообщение в СМИ, в котором приводятся сведения о недостойном поведении судьи и об умалении им авторитета судебной власти. Согласно положениям этого же закона, председатель Верховного суда также вправе организовать проверку сведений о поведении судей судов общей юрисдикции, не соответствующем предъявляемым им законодательством и кодексом судейской этики Республики Абхазия требованиям и умаляющим авторитет судебной власти. Из изложенного я могу сделать вывод о том, что оценка деятельности судебной системы, прозвучавшая в интервью Алексея Аркадьевича Двинянина, может стать предметом проверки как в отношении конкретной судьи, чье имя прозвучало, а также в целом по делам, где жертвами преступлений оказались граждане России, постоянно проживающие на территории Российской Федерации. Если для этого будут основания, предусмотренные законодательством уполномоченными на то лицами: это – председатель Верховного суда и председатель Квалификационной коллегии судей».

Что касается дела Абухба, то оно в настоящее время находится на завершающей стадии судебного разбирательства и на ближайшем заседании могут начаться прения сторон, – сказал Гогия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия