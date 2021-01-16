На съезде «Грузинской мечты» утвердили обновленный состав политсовета партии

59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет избран новым председателем немецкой партии Христианско-демократический союз, входящей в правящую ныне коалицию. Его кандидатуру 16 января поддержали участники проходившего в режиме видеоконференции двухдневного съезда партии, передает Deutsche Welle. Формально итоги выборов еще не подведены, так как не учитывают почтовое голосование, отмечает DW.

Новый лидер ХДС может стать одним из претендентов на кандидатуру на пост канцлера от блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в Бундестаг. Занимающая эту должность больше 15 лет Ангела Меркель еще в 2018 году покинула пост председателя своей партии и объявила, что не планирует участвовать в выборах.

Тогда ее преемницей была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но в феврале 2020 года она сообщила, что откажется от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры – после того, как в партии произошло несколько скандалов, а сама Крамп-Карренбауэр подверглась из-за этого резкой критике. С тех пор партия почти год не могла провести съезд из-за пандемии COVID-19.

Лашет – член партии с 41-летним стажем, он вступил в нее в 18 лет. Работал журналистом, был членом городского совета Аахена, депутатом Бундестага и Европейского парламента. В мае 2017 года ХДС под его руководством одержал убедительную победу в Северном Рейне-Вестфалии, он стал премьер-министром региона. В то же время, как отмечают немецкие и зарубежные СМИ, нынешнее избрание не гарантирует Лашету выдвижение на пост канцлера. Более популярным у избирателей политиком на данный момент является глава правительства Баварии Маркус Зедер, представляющий региональную партию ХСС. В мае 2020 года 53% опрошенных избирателей высказались в его поддержку в качестве возможного кандидата на должность главы правительства Германии.

Что Лашет думает о России?

После аннексии Крыма Армин Лашет заявлял об «антипутинском популизме» в Германии, - напоминает обзор «Атлантического совета». После отравления Сергея и Юлии Скрипаль в английском Солсбери он был единственным заметным членом ХДС, критиковавшим позицию Великобритании, заявляя о недостаточном доказательстве вины России в случившемся.

В 2018 году Лашет, комментируя немецкую внешнюю политику, говорил о необходимости развития диалога с Россией. По его словам, даже во времена СССР Германия активнее пыталась выстроить диалог с Москвой. «У нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к России точкой зрения, объявляют купленным «Газпромом» или сторонником Владимира Путина», - заявил он в интервью агентству dpa.

В том же году в интервью Zeit он выступил против «демонизации России». Эти мысли он повторил в 2019 в интервью газете Rheinische Post. Летом того же года встречался в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, выступив на форуме с безоговорочной поддержкой строительства газопровода «Северный поток-2».