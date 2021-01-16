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Восемь человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в медцентр Южной Осетии
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 16 января, проходят лечение 66 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 26 человек, в здании детской больницы – 40. Из них пятеро находятся в палате интенсивной терапии», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступили восемь больных, выписаны двое, один человек эвакуирован в лечебное учреждение за пределы республики.
Как отметила Джиоева, приемно-сортировочное отделение РММЦ накануне приняло 38 пациентов, из них два человека были госпитализированы.
«Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили пять человек. Протестировано в приемо-сортировочном отделении 44 обратившихся граждан», - отметила главный инфекционист.
Кроме того, сообщила Джиоева, выездные бригады осмотрели семь пациентов на дому.
Другие новости дня
Партию Ангелы Меркель возглавит 59-летний Армин Лашет
59-летний премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет избран новым председателем немецкой партии Христианско-демократический союз, входящей в правящую ныне коалицию. Его кандидатуру 16 января поддержали участники проходившего в режиме видеоконференции двухдневного съезда партии, передает Deutsche Welle. Формально итоги выборов еще не подведены, так как не учитывают почтовое голосование, отмечает DW.
Новый лидер ХДС может стать одним из претендентов на кандидатуру на пост канцлера от блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в Бундестаг. Занимающая эту должность больше 15 лет Ангела Меркель еще в 2018 году покинула пост председателя своей партии и объявила, что не планирует участвовать в выборах.
Тогда ее преемницей была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но в феврале 2020 года она сообщила, что откажется от должности председателя ХДС и не будет выдвигаться кандидатом в канцлеры – после того, как в партии произошло несколько скандалов, а сама Крамп-Карренбауэр подверглась из-за этого резкой критике. С тех пор партия почти год не могла провести съезд из-за пандемии COVID-19.
- Лашет – член партии с 41-летним стажем, он вступил в нее в 18 лет. Работал журналистом, был членом городского совета Аахена, депутатом Бундестага и Европейского парламента. В мае 2017 года ХДС под его руководством одержал убедительную победу в Северном Рейне-Вестфалии, он стал премьер-министром региона. В то же время, как отмечают немецкие и зарубежные СМИ, нынешнее избрание не гарантирует Лашету выдвижение на пост канцлера. Более популярным у избирателей политиком на данный момент является глава правительства Баварии Маркус Зедер, представляющий региональную партию ХСС. В мае 2020 года 53% опрошенных избирателей высказались в его поддержку в качестве возможного кандидата на должность главы правительства Германии.
Что Лашет думает о России?
После аннексии Крыма Армин Лашет заявлял об «антипутинском популизме» в Германии, - напоминает обзор «Атлантического совета». После отравления Сергея и Юлии Скрипаль в английском Солсбери он был единственным заметным членом ХДС, критиковавшим позицию Великобритании, заявляя о недостаточном доказательстве вины России в случившемся.
В 2018 году Лашет, комментируя немецкую внешнюю политику, говорил о необходимости развития диалога с Россией. По его словам, даже во времена СССР Германия активнее пыталась выстроить диалог с Москвой. «У нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к России точкой зрения, объявляют купленным «Газпромом» или сторонником Владимира Путина», - заявил он в интервью агентству dpa.
В том же году в интервью Zeit он выступил против «демонизации России». Эти мысли он повторил в 2019 в интервью газете Rheinische Post. Летом того же года встречался в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, выступив на форуме с безоговорочной поддержкой строительства газопровода «Северный поток-2».
Инициативная группа югоосетинских политиков встретилась с семьей Инала Джабиева
Экс-президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов, спикер парламента III и V созывов, лидер коммунистов Станислав Кочиев, депутат парламента первого созыва республики Вячеслав Гобозов и первый председатель ЦИК Борис Чочиев, заявившие о готовности оказать содействие в нормализации общественно-политической ситуации в республике, встретились сегодня утром, 16 января, с семьей Инала Джабиева, которая более месяца проводит акцию протеста на Театральной площади Цхинвали.
Накануне инициативная группа политиков встретилась с депутатами парламента республики, также прошла встреча экс-президентов с действующим президентом Анатолием Бибиловым. Политики пока воздержались от комментариев СМИ, отметив, что свои предложения по сложившейся ситуации они озвучат после проведенного анализа всех встреч, передает информагентство «Рес».
Родные Инала Джабиева в ходе встречи озвучили свои требования в сложившейся ситуации, в частности, Джабиевы настаивают на том, чтобы к уголовному делу, которое будет направлено в суд, за основу было взято заключение местного эксперта Зарины Дзагоевой, результатам экспертизы которой они доверяют. Встреча проходила более часа.
Ранее, президент республики Анатолий Бибилов в комментарии журналистам отметил, что обращение политиков принимает абсолютно позитивно, «хочу поблагодарить их за такую позицию». «Я до этого подчеркивал и сегодня подчеркиваю, что всегда готов к диалогу, разговору с оппонентами. Здесь идет речь о людях, которые действительно заинтересованы в стабильности в республике. Будучи в свое время руководителями разных ветвей власти, их готовность способствует тому, чтобы никаких демаршей ни со стороны исполнительной власти, ни законодательной в данном случае не было», - сказал югоосетинский президент.
За сутки на Северном Кавказе умерли 42 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 1 135
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 42 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 135.
По данным оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 20 заразившихся COVID-19, в Ставропольском крае – семь, в Дагестане – шесть, в Кабардино-Балкарии и Калмыкии – по три, в Адыгее – два, в Ингушетии – один.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 6 381 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае – 240 человек .
- Ставропольский край + 240 (38 949 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 197 (30 769)
- Дагестан + 157 (25 996)
- Кабардино-Балкария + 98 (17 398)
- Калмыкия + 93 (16 245)
- Северная Осетия + 83 (13 343)
- Карачаево-Черкесия + 78 (16 457)
- Чечня + 70 (101 10)
- Адыгея + 65 (12 211)
- Ингушетия + 54 (13 247)
С начала пандемии на Северном Кавказе зарегистрировано уже 194 725 случаев заражения COVID-19. В целом по России, согласно данным властей на 16 января, выявлено 3 544 623 человек с коронавирусом.
Силовики провели очередной рейд у мечети «Тангим» в Махачкале
В Махачкале правоохранительные органы провели очередной рейд у мечети «Тангим». Всего в нем участвовали около 40 силовиков, они переписали паспортные данные некоторых верующих, сообщает «Кавказский узел».
В 2020 году рейды у махачкалинской мечети проходили практически каждую пятницу. Всего за несколько лет здесь были задержаны тысячи местных жителей. Их доставляли для проверки в отделы полиции, но о выявленных преступниках или правонарушениях не сообщалось.
После жалоб правозащитников МВД изменили практику – теперь верующих не задерживают, а переписывают их данные и ставят на профилактический учет. Но это, по мнению руководства мечети все равно ведет к созданию негативного имиджа мечети и радикализации верующих.
МВД официально объясняет свои действия «обеспечением безопасности в местах массового скопления людей». При этом перед Новым годом рейды у мечети «Тангим» прекратились, не было их и в период январских праздников.
На съезде «Грузинской мечты» утвердили обновленный состав политсовета партии
На сегодняшнем съезде партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» был утвержден обновленный состав политсовета партии, передает Общественный вещатель.
Состав политсовета «Грузинской мечты» увеличился до 21 члена. Новоизбранный председатель партии Ираклий Кобахидзе огласил на съезде поименный состав политсовета и пожелал им успехов.
Исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» назначен бывший генеральный директор Общественного вещателя Васил Маглаперидзе. Партийную должность генерального секретаря ГМ продолжит занимать мэр Тбилиси Каха Каладзе. Наряду с Каладзе, Кобахидзе и Маглаперидзе в политсовет «Грузинской мечты» теперь входят:
- премьер-министр Грузии Георгий Гахария;
- председатель парламента Арчил Талаквадзе;
- глава Минрегионразвития Майя Цкитишвили;
- первый вице-спикер парламента Георгий Вольский;
- министр обороны Ираклий Гарибашвили;
- председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре Тея Цулукиани;
- председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе;
- заместитель председателя парламента Кахабер Кучава;
- министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури;
- министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе;
- министр финансов Иване Мачавариани;
- председатель парламентского комитета по европейской интеграции Мака Бочоришвили;
- первый заместитель председателя парламентского комитета по образованию, науке и культуре Шалва Папуашвили;
- первый заместитель председателя парламентского комитета по европейской интеграции Мариам Квривишвили;
- председатель парламентского комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе;
- председатель парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Созар Субари;
- депутат парламента Димитрий Самхарадзе;
- председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Перестановки в руководстве «Грузинской мечты» стали необходимы после того, как Бидзина Иванишвили принял решение уйти из политики. Он покинул пост председателя правящей партии.
Ираклий Кобахидзе официально избран председателем «Грузинской мечты»
Экс-спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе был официально избран на пост председателя «Грузинской мечты» на VI-м съезде правящей партии. До 400 партийных делегатов, присутствовавших на съезде, единогласно поддержали кандидатуру Кобахидзе. Ранее на пост он был выдвинут решением политсовета «Грузинской мечты».
Свою речь новоизбранный лидер партии начал с благодарности Бидзине Иванишвили – основателю «Грузинской мечты», который объявил об уходе из политики 12 января.
«Я хотел бы поблагодарить господина Бидзину Иванишвили за доверие, которое он оказывал мне с 2014 года», - сказал Кобахидзе. Он также поблагодарил однопартийцев, пообещав, что сделает все для того, чтобы оправдать их доверие, передает агентство «Новости-Грузия».
Самый богатый человек в Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили сообщил о том, что покидает должность председателя правящей партии в письме, обнародованном в начале текущей недели. В тот же день был утвержден новый кандидат на эту должность. В интервью, которое позже Иванишвили дал Общественному вещателю, он позитивно отзывался о Кобахидзе, назвав его «очень талантливым».
- Ираклию Кобахидзе 42 года. С 2011 года он был исполнительным секретарем «Грузинской мечты». В 2016-2019 годах был председателем парламента Грузии, покинув эту должность со скандалом, после заседания Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси и «Гавриловской ночи».
- В 2020 году был главой предвыборного штаба правящей партии. Во время предвыборной кампании Кобахидзе регулярно выступал с жесткой критикой в адрес оппозиции, периодически оппоненты расценивали его заявления, как «язык ненависти».
- По образованию Кобахидзе юрист. До прихода в «Грузинскую мечту» работал менеджером проекта реформы местного самоуправления, осуществляемого при поддержке Программы развития ООН.
- Был исполняющим обязанности начальника службы обеспечения качества юридического факультета Тбилисского государственного университета, членом комитета экспертов программы прав человека и верховенства закона Фонда «Открытое общество – Грузия», экспертом стратегического планирования в представительстве Совета Европы в Грузии, экспертом по региональному развитию при Программе развития ООН и менеджером проекта регионального и муниципального развития Программы развития ООН.
Германия ответила на запросы России по делу об отравлении Навального
Федеральное ведомство по делам юстиции Германии ответило на четыре правовых запроса России по делу об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Москве переданы протоколы допроса политика прокуратурой Берлина. Немецкое правительство считает, что теперь российские власти должны незамедлительно расследовать предполагаемое покушение на оппозиционера.
Все необходимые данные для начала уголовного производства, в том числе пробы крови, тканей и одежды Навального, находятся в распоряжении России, – заявил представитель Министерства юстиции Германии новостном агентству dpa. «Это преступление должно быть расследовано в России», – заявил он.
В августе 2020 года Алексей Навальный потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки он был госпитализирован в Омске. Оттуда на медицинском самолете он был доставлен в госпиталь «Шарите» в Берлине. Там его лечили от последствий смертельно опасного отравления.
Несколько лабораторий установили, что он был отравлен разработанным в России боевым веществом из группы «Новичок». Он и его сторонники уверены, что на него совершено покушение российскими властями. Международное журналистское расследование установило, что к преступлению могут быть причастны старшие офицеры Федеральной службы безопасности, в том числе – специалисты по химическому оружию, к которым относится «Новичок».
Российские власти не возбудили дело о покушении на политика. Представитель российского МИД Мария Захарова заявляла в сентябре, что следственным органам нужны клинические пробы политика. О том же говорил президент России Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека в декабре. Против представителей властей введены санкции Евросоюза и Великобритании из-за покушения. Москва любую причастность к нему отрицает.
- Среди запрошенных Россией данных – допросы лечивших Навального врачей и информация о состоянии его здоровья. Немецкая сторона не предоставила их Москве, так как Навальный не разрешил передачу медицинской информации.
- В воскресенье Навальный планирует вернуться из Германии в Москву. За время его отсутствия в стране в России против него было заведено новое уголовное дело.
Десятки человек задержаны на протестной акции, приуроченный к съезду «Грузинской мечты»
Полицейские задержали несколько десятков участников протестной акции, приуроченной к съезду правящей партии «Грузинская мечта», сообщает телеканал «Формула».
Примерно за два часа до начала съезда, на котором должны избрать нового председателя и политсовет партии, гражданские активисты начали собираться у места проведения мероприятия – выставочного центра Expo Georgia. Заранее на месте было мобилизовано беспрецедентное число полицейских.
Активисты заявили, что намерены опротестовать фальсификацию последних парламентских выборов. Они называли членов правящей партии «преступниками», указывая, что именно они «украли выборы» у грузинского народа.
Задержания начались после того, как собравшиеся попытались зажечь цветные дымовые шашки и развернуть плакат с надписью «Не смиримся с украденными выборами». Одного за другим активистов уводили с территории, сажали в полицейские машины и увозили. Сотрудники МВД Грузии аргументировали задержания тем, что протестующие перекрывают проезжую часть. Одновременно они категорически отказались пропустить демонстрантов на территорию выставочного комплекса.
Точное число задержанных не известно. В МВД Грузии пока не делают комментариев. Ситуация на месте остается напряженной, задержания продолжаются. Протестующие заявляют, что не покинут территорию и продолжат свою акцию до окончания съезда «ГМ».
Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане начнется с 18 января
Процесс вакцинации от коронавирусной инфекции новой типа (COVID-19) в Азербайджане начнется с 18 января 2021 года, заявил помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновативного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.
«Было принято решение начать в Азербайджане вакцинацию от COVID-19 с 18 января 2021 года. В первую очередь этот процесс охватит медработников, который займет 1-1,5 недели, затем с 1 февраля планируется начать вакцинацию лиц старше 65 лет», - заявил Мовсумов сегодня, 16 января, на брифинге оперативного штаба при кабинете министров. Он также добавил, что этот вопрос находится под пристальным вниманием руководства Азербайджана и первая партия вакцины от COVID-19 уже доставлена в страну.
Начальник отдела организации здравоохранения Минздрава Азербайджана Теймур Мусаев сообщил, что переговоры по поставке в страну вакцин велись по двум направлениям - в рамках COVAX и непосредственно с производителями вакцин.
«В 2021 году в Азербайджан будет завезено 2 млн доз вакцин, из числа рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, мы заказали еще вакцины китайской компании Sinovac. Заказанные 4 млн доз вакцин будут сначала поставлены в Турцию и проверены в лабораториях этой страны на соответствие стандартам, затем упакованы и партиями будут отправлены в Азербайджан», - сказал Мусаев.
Он также добавил, что в Азербайджане все готово к вакцинации, соответствующие пункты уже созданы во всех районах страны и в настоящее время ведутся работы по созданию аналогичного пункта и в городе Шуша. Мусаев также призвал население принять активное участие в вакцинации, передает «Интерфакс-Азербайджан».
YouTube заблокировал каналы спортивных организаций «Ахмат»
YouTube заблокировал каналы футбольного клуба «Ахмат» и организации по проведению боев смешанного стиля Absolute Championship Akhmat. При попытке открыть их возникает надпись: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».
Официально представители футбольного клуба «Ахмат», выступающего в российской премьер-лиге, пока что никак не прокомментировали блокировку.
Президент ACA Алексей Яценко заявил, что организация не имеет отношения к нарушению прав человека, поэтому блокировка ее YouTube-канала не обоснована.
«Считаю, что вступившие в силу санкции США в отношении нашей организации без нормативного акта и суда являются полностью незаконными. Нарушены права юридического лица, принципы состязательности и право на защиту. В данном случае санкции применены к спортивной организации, не нарушающей права человека в Российской Федерации или за ее пределами», – сказал он.
Яценко подчеркнул, что блокировка YouTube-канала нанесла ущерб интересам миллионам болельщиков, которые следили за боями смешанного стиля (ММА), организованными АСА.
- В начале декабря власти США включили футбольный клуб «Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова и бойцовский клуб «Ахмат» в санкционный список на основании «Глобального акта Магнитского», который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека.
- В июле США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список за серьезное нарушение прав человека. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и дочерей Айшат и Карину Кадыровых. Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 13 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 263, в общем составив 164 235. По состоянию на 11:00 16 января число выздоровевших пациентов увеличилось на 295 и сейчас составляет 152 615.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 13 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2987.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 728 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 7905, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 620 704 (1638 за сутки).
Власти Азербайджана продлили карантин из-за COVID-19 до 1 апреля
Правительство Азербайджана продлило специальный карантинный режим, действующий стране из-за коронавируса (COVID-19), до 06:00 1 апреля, сообщает оперативный штаб при кабинете министров страны.
Решением кабмина, с 00:00 с 18 января в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Мингячевир и Ширван, на территории Апшеронского района, а также в Ленкоранском, Масаллинском, Джалилабадском, Шекинском, Загатальском, Губинском, Хачмазском, Евлахском, Бардинском, Билясуварском и Исмайыллинском райцентрах ликвидируется система смс-разрешений и разрешений, полученных через портал «icaze.gov.az», на покидание жилья и места пребывания.
Кроме того, с 00:00 25 января 2021 года разрешается: деятельность торговых объектов (за исключением обслуживания объектами общепита, кафе, ресторанов и чайных домов клиентов на местах и крупных торговых центров, моллов); парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг (включая услуги в этих областях на дому у клиента или в другом месте); музеев и выставочных залов; междугороднее и межрайонное сообщение.
Ограничения на пассажирские перевозки в бакинском метро остаются в силе. Ограничения на проезд в общественном транспорте по субботам и воскресеньям по всей стране, а также другие запреты будут действовать до окончания особого карантинного режима.
C 00:00 18 января по 00:00 25 января въезд-выезд в/из Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана, Апшеронского района, райцентров Ленкоран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загаталы, Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар и Исмайыллы (за исключением сел и поселков) будет разрешен представителям организаций, определенных в соответствующем порядке кабинетом министров, на основе служебного удостоверения, командировочного листа, а представителям дипкорпуса и международных организаций на основе аккредитационных карт.
Жителям вышеуказанных городов и райцентров для участия в похоронах близких родственников потребуется разрешение полиции.
С 00:00 1 февраля 2021 года будет восстановлено обслуживание клиентов на предприятиях общественного питания, а также в ресторанах, кафе и чайных и других местах страны с 06:00 до 00:00.
«В период действия специального карантинного режима использование медицинских масок обязательно во всех закрытых и открытых зонах страны. Также важно использовать социальную дистанцию, медицинские маски и другие средства защиты», - отмечает штаб.
The Washington Post сравнил Иванишвили с Трампом
The Washington Post посвятил статью уходу Бидзины Иванишвили из политики. Американское издание сравнивает Иванишвили с президентом США Дональдом Трампом и называет его «фактическим правителем страны, простирающейся от Черного моря до Кавказских хребтов».
«64-летний олигарх Бидзина Иванишвили говорит, что бросает все, чтобы теперь сосредоточиться на благотворительности. Это вдохновляющая история, особенно с учетом того, что другие лидеры постсоветских государств часто цепляются за власть и редко уходят добровольно. Большая проблема: в это верят немногие политические оппоненты Иванишвили или политологи», - говорится в статье.
Эксперты полагают, что Иванишвили «продолжит править из-за кулис», уклоняясь от ответственности за основанную им партию «Грузинская мечта», которую все чаще «обвиняют в антидемократических взглядах».
Washington Post также указывает на то, что оппозиция назвала сфальсифицированными последние парламентские выборы, на которых «Грузинская мечта» одержала победу. Здесь же автор отмечает, что официальные лица США нередко выражали недовольство правлением Иванишвили, в том числе, нынешние связи с Москвой страны, которая стремится вступить в НАТО.
С учетом всего этого автор материала видит некоторые сходства с президентом России Владимиром Путиным, который в прошлом году изменил Конституцию, получив возможность оставаться у власти до 2036 года, а также с Александром Лукашенко, избранным на шестой срок на выборах, «которые были широко осуждены как сфальсифицированные».
«Это также контрастирует с президентом Трампом, который размышляет о своем политическом будущем и в среду выпустил видео, где отмечает влияние своего «движения». В понедельник затворник Иванишвили опубликовал письмо, в котором говорится, что он уходит из политики на своих условиях», - пишет Washington Post.
Авторы напоминают, что Бидзина Иванишвили уходит из политики уже во второй раз, но подчеркивают разницу: уходя в 2013 году Иванишвили заявил, что продолжит укреплять и поддерживать партию финансово. Теперь же он говорит, что вообще не будет вмешиваться в дела партии. Подмечено в статье и то, что Иванишвили объявил об уходе из политики «в момент повышенного внимания».
Журналисты указывают, что совсем недавно в стране прошли парламентские выборы, которые, по мнению ОБСЕ, были «конкурентными и в целом свободными», но также породили «широко распространенные утверждения о давлении на избирателей и стирании границ между правящей партией и государством». Они также напомнили, что оппозиция отказалась входить в парламент, считая прошедшие выборы нелегитимными.
В комментарии WP главный политический оппонент Иванишвили, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сказал: «Иванишвили чувствует, что земля под ним содрогается, потому что большинство населения Грузии считает, что он украл выборы». «Я думаю, что он продолжит контролировать дела неформальными средствами, из-за кулис – он очень к этому привык, но я думаю, что на этот раз он не проделает тот же трюк», - сказал Саакашвили.
Кроме того, критики обвиняют «Грузинскую мечту» в «почти полном контроле над всеми ветвями и уровнями власти». WP говорит, что теперь, когда Иванишвили решил передать «Грузинскую мечту» 42-летнему экс-спикеру парламента Ираклию Кобахидзе, «неясно, как партия будет продвигаться вперед». «Но Иванишвили сказал, что в душе он не политик. Он считает, что заслужил пенсию, пусть даже никто не верит в ее реальность», - добавляет автор.
Коронавирус в Грузии: 1 236 новых случаев, скончались 23 человека
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 1 236 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 16 января, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 15 152 тестов. Общее число заболевших в стране к утру субботы увеличилось до 247 025.
Почти 40% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 485. В Имеретии выявили 219 фактов, в Самегрело и Земо Сванети – 122, в Аджарии – 84, в Квемо Картли – 55, в Шида Картли и Кахетии – по 87 фактов. Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7. В Гурии зафиксировано 28 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети – 35, в Самцхе-Джавахети – 27.
От ковида умерли еще 23 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 916.
Выздоровели 2 189 человек, их общее число выросло до 231 385.
В настоящее время в стране 12 698 активных случаев COVID-19. Из них 3 670 пациентов (почти 29%) проходят лечение в больницах, 8 390 (более 66%) – на дому, а 638 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 770. К аппаратам ИВЛ подключены 238 человек. В карантинных пространствах размещены 528 граждан. 24 106 человек остаются в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
Число умерших от коронавируса в мире превысило два миллиона
Число умерших от COVID-19 в мире с начала пандемии превысило два миллиона. Соответствующие данные опубликованы на сайте Университета Джона Хопкинса. Заболели COVID-19 с начала пандемии более 90 миллионов человек.
Больше всего умерших пациентов в США – почти 390 тысяч. На втором месте по числу смертей Бразилия – более 207 тысяч. Третье место занимает Индия. Там более 150 тысяч умерших.
Россия находится на четвертом месте по числу заболевших – почти три с половиной миллиона, и на восьмом месте по количеству умерших. По официальным данным, с начала пандемии в стране умерли почти 64,5 тысяч человек.
Официальная статистика российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом отличается от данных Росстата. Ведомство учитывает случаи, когда умерший был инфицирован коронавирусом, но инфекция не была признана главной причиной смерти. В России с марта по ноябрь прошлого года умерли 116 тысяч человек с коронавирусом, заявлял Росстат. За декабрь 2020 года статистика пока не представлялась.
COVID-19 подтвержден у 127 жителей Абхазии, 6 летальных случаев
14 и 15 января тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 491 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 127 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 101 человек, 91 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 34 человек оценивается как тяжелое, 31 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончались четыре пациента. Мужчины 84, 62 и 61 года, скончались 13 января. Пациент 1950 года рождения умер 14 января. У всех бала подтверждена новая коронавирусная инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 26, в Ткварчельской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 33, в сухумском российском военном госпитале - 53 пациента.
В российском военном госпитале скончались два пациента:
- 13 января умер мужчина 1933 года рождения с основным диагнозом «коронавирусная инфекция тяжелого течения».
- В тот же день скончалась пациентка 1940 года рождения с диагнозом «коронавирусная инфекция тяжелого течения» и осложнением основного заболевания «двустороннее вирусное поражение легких».
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10378 человек. 151 летальный случай. Выздоровели 8130 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Минздраве Грузии назвали условия возобновления работы общественного транспорта
Работа общественного транспорта в Грузии будет восстановлена, когда показатель выявляемости коронавируса в стране опустится ниже 5%. Об этом сегодня, 15 января, на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
«Когда мы увидим, что число случаев снижается, а положительный показатель опустится ниже 5%, мы уже сможем говорить о безопасном открытии высокоактивной общественной деятельности», - заявила Габуния, отвечая на вопрос журналиста.
На сегодняшний день показатель выявляемости коронавируса в Грузии превышает 7%. Так, после проведения 15 205 тестов на коронавирус, сегодня в стране было выявлено 1 177 новых случаев заражения.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации общественный транспорт в Грузии был полностью остановлен 28 ноября. Ранее сегодня семь неправительственных организаций распространили заявление, в котором призвали власти страны отменить это ограничение с 1 февраля. Они указали, что данное ограничение по своей сути представляет дискриминацию наиболее уязвимых слоев населения и способствует усугублению существующего экономического кризиса.
Как известно, власти Грузии пересмотрели план открытия экономической деятельности и решили повременить с послаблением карантинных ограничений на две недели. Начать постепенно отменять ограничения теперь планируется с 1 февраля, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Pfizer временно сокращает поставки вакцины для перестройки производства
Поставщик вакцины Pfizer временно сокращает ее производство вдвое. Такая ситуация будет сохраняться в течение месяца. Из-за этого поставки препарата в страны ЕС отложат на 3-4 недели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Поясняется, что приостановка делается для того, чтобы с середины февраля, напротив, масштабировать и значительно ускорить процесс выпуска: вместо одного миллиарда доз в год можно будет выпускать два миллиарда.
Немецкие власти выразили сожаление из-за внезапной задержки и заявили, что Еврокомиссия ждет «ясности и определенности от Pfizer в отношении дальнейших сроков поставок». В свою очередь министерства здравоохранения Дании, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции и Эстонии направили совместное письмо, в котором потребовали от BioNTech/Pfizer публично объясниться из-за возникших перебоев и обеспечить своевременность поставок. По их мнению, возникшая ситуация подрывает доверие к процессу вакцинации.
Со своей стороны глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что гендиректор Pfizer гарантировал ей полное выполнение плана поставок в первом квартале текущего года. Об этом он заявил ей в телефонном разговоре, который состоялся в пятницу.
В настоящее время Pfizer является основной вакциной, которую применяют в странах США и ЕС. Несколькими днями ранее в Европу начал поступать еще один препарат – Moderna. Оба показали эффективность на уровне 95 процентов.
Рига готова принять минские матчи Чемпионата мира по хоккею
Латвия выразила готовность принять все матчи Чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
Соревнования должны пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее ряд стран-участников чемпионата высказались против принятия турнира белорусской стороной из-за жестокого подавления акций противников Александра Лукашенко.
По словам Фазеля, Рига готова принять 16 команд на двух аренах города. Президент федерации хоккея добавил, что решение по Минску будет принято в течение 10 дней. Окончательное решение о месте проведения чемпионата мира ожидается к концу января. Ранее Фазель сообщал, что организация получала предложение от хоккейного союза Дании и ведет переговоры со Словакией.
В понедельник, 11 января, в Минске состоялась встреча Фазеля и Лукашенко. Лукашенко на встрече сказал, что «спокойно» воспринимает разговоры о возможном бойкоте чемпионата со стороны некоторых сборных.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что российская команда будет участвовать в чемпионате мира по хоккею в 2021 году. При этом Третьяк отметил, что белорусские матчи можно провести в Санкт-Петербурге.
С августа прошлого года во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.
По данным правозащитников, суды вынесли более сотни приговоров по уголовным делам, так или иначе связанными с выступлениями против Лукашенко. Всего заведено более 650 таких дел.
Религиозный конфликт исчерпан – жителей села Букнари удалось помирить
Продолжавшийся несколько недель конфликт между представителями христианской и мусульманской общин в селе Букнари Чохатаурского муниципалитета Грузии исчерпан. Стороны удалось примирить сегодня, 15 января, на встрече с участием политиков и духовенства.
Как сообщает телеканал «Мтавари», представители христианской общины в очередной раз подтвердили, что они не запрещают проводить молитвы мусульманским гражданам, однако выступают против строительства мечети в селе. Другая сторона, в свою очередь, указала, что среди их требований нет строительства мечети или минарета.
Жители Букнари полагают, что процессы, которые развивались в селе в последние дни, были спровоцированы извне, а в обострении ситуации и провоцировании беспорядков была заинтересована третья сила. Кто именно подразумевается, никто ответить не смог.
«Представители села пожали друг другу руки, и я надеюсь, что это станет основой для вечного мирного сосуществования и взаимного уважения в нашей стране», - сказал муфтий всея Грузии Адам Шантадзе, прибывший в Букнари.
- Конфликт в Букнари начался из-за того, что местные мусульмане хотели обустроить в частном доме молельню для проведения традиционной пятничной молитвы. Из-за этого в селе прошел слух, якобы там собираются построить мечеть, что вызывало недовольство местных гурийцев.
- 12 января разногласия жителей небольшого гурийского села переросли в физическое противостояние. Пострадали три человека – их забросали камнями. Полиция задержала одного из виновников инцидента.
- В последующие дни ситуация только осложнилась. После первой драки, чтобы поддержать мусульманскую общину в село Букнари приехали несколько десятков жителей соседнего региона – Аджарии. Протесты в Букнари стали перманентными. Мусульманская община требовала встречи с властями и возможности безопасной молитвы.
Во Франции прокуратура проверяет получение Саркози денег из России
Национальная финансовая прокуратура Франции в пятницу подтвердила, что начала предварительное расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози в связи с заключённым им контрактом на 3 миллиона евро с российской страховой компании "Ресо-Гарантия".
Дело расследуется по подозрениям в "торговле влиянием" и отмывании средств. Об этом сообщают французские СМИ - Mediapart и Le Monde. По данным Mediapart, расследование идёт уже с лета 2020 года, после того, как служба финансовой разведки обратила внимание прокуратуры на контракт бывшего президента с российской компанией.
Николя Саркози в начале 2020 года получил выплату в размере 500 тысяч евро в рамках подписанного годом ранее контракта на консультационные услуги на общую сумму 3 миллиона евро. Совладельцы "Ресо-Гарантия" Сергей и Николай Саркисовы подтвердили Mediapart, что наняли Саркози в качестве "специального советника" и главы консультационного совета правления компании.
"Правосудие намерено выяснить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов", - пишет Mediapart.
- Против Саркози во Франции сейчас идёт судебный процесс по другому делу о коррупции. Процесс начался в ноябре. Впервые в современной истории Франции бывший глава государства лично предстал перед судом. Кроме 65-летнего Николя Саркози, обвиняются его адвокат и друг Тьерри Эрцог а также бывший прокурор при Кассационном суде Жильбер Азибер. Прокуратура считает, что Азибер в обмен на оказанную Саркози "услугу" попросил устроить его на высокую должность в княжестве Монако. Против Саркози выдвинуты обвинения в торговле влиянием и коррупции. Прокуратура просит приговорить его к 4 годам тюрьмы, из них 2 - условно.
- Николя Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы. Одно из наиболее заметных связанных с Россией событий его президентства - посредническая миссия во время войны России с Грузией в 2008 году.
Украина, Грузия и Молдова говорят с ЕС в один голос – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина, Грузия и Молдова являются наиболее амбициозными восточными партнерами Европейского Союза. Об этом он сказал во время видеовстречи руководителей МИД Украины, Грузии и Молдовы в формате «Трио ассоциированных партнеров ЕС», передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу украинского ведомства.
Участники встречи, в частности, отметили единство трех ассоциированных с ЕС государств в видении стратегического будущего Восточного партнерства и наличие многих сфер общего интереса в контексте интеграции Украины, Грузии и Молдовы с ЕС.
«Важно, что три наших государства говорят с Европейским Союзом одним голосом, который намного сильнее, чем голос каждого в одиночку. Восточное партнерство должно быть инструментом, который способствует реализации европейских устремлений наших государств, ассоциированного трио наиболее амбициозных восточных партнеров ЕС», – подчеркнул Кулеба.
Министры подтвердили настрой совместно работать над развитием инициативы углубленных диалогов в формате «ЕС + ассоциированные партнеры» на основе принципа дифференциации, в частности в сферах имплементации углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли и секторального сближения с ЕС.
Руководители МИД согласились, что интеграция во внутренний рынок ЕС и перспектива распространения «четырех европейских свобод» для заинтересованных и подготовленных государств-партнеров должны стать амбициозными стратегическими целями в рамках Восточного партнерства.
Министры также совместно отметили важность развития безопасности измерения сотрудничества в рамках Восточного партнерства, учитывая имеющиеся угрозы и вызовы для суверенитета и территориальной целостности восточных партнеров.
- Решение о проведении в 2021 году Шестого саммита инициативы ЕС «Восточное партнерство» было принято по результатам видеоконференции лидеров Восточного партнерства в июне 2020 года. Ожидается, что на саммите будет согласован новый пакет ожидаемых достижений в рамках Восточного партнерства на последующие годы.
Определена дата матча чемпионата Европы по регби Грузия – Россия
Стала известна дата проведения матча чемпионата Европы по регби 2020 года между Грузией и Россией. Встреча пройдет в Тбилиси 7 февраля, – сообщает официальный сайт Федерации регби России.
Встреча между сборными должна была состояться сначала 14 марта прошлого года, а затем 1 ноября, но оба раза была перенесена из-за пандемии коронавируса.
Ранее глава Федерации регби России Игорь Артемьев пообещал игрокам и тренерам большие премиальные за победу в матче против Грузии.
- Сборные Грузии и России встречались между собой 23 раза. Единственную победу Россия одержала в первом поединке, который состоялся в 1993 году.
Журналистам запретили снимать прибытие Навального во Внуково
Пресс-служба московского аэропорта Внуково, куда 17 января должен прибыть рейсом из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный, сообщила, что на территории аэровокзального комплекса сейчас не могут проводиться массовые мероприятия и не может быть организована деятельность СМИ.
В ответе на запрос «Радио Свобода» пресс-служба Внуково подчеркнула, что эти меры приняты «в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечения безопасности прибывания (так в тексте. – РС) пассажиров и гостей».
Внуково ссылается на «стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации во всём мире» и карантинные меры в ряде стран, включая Германию. «В рамках требований по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности Международный аэропорт Внуково предпринимает все меры, предписанные управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также Федерального агентства воздушного транспорта». Пресс-служба при этом готова предоставить «видео прибывающих пассажиров рейса а\к Победа 17.01.2021».
- Навальный был перевезён в Германию на лечение из России после отравления в конце августа. 13 января он сообщил, что намерен 17 января вернуться в Россию, несмотря на грозящее ему уголовное преследование. Самолёт Навального из Берлина должен по расписанию прибыть вечером в воскресенье. В фейсбуке идёт запись желающих отправиться во Внуково, чтобы встретить Навального. Записались уже несколько тысяч человек (сам факт записи не означает, что все они приедут в аэропорт). Помимо сторонников оппозиционера, о намерении встретить его заявили и его противники из так называемой гвардии Захара Прилепина. Внуково не заявляло о каких-либо ограничениях для встречающих.
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