Число отравившихся питьевой водой в Буйнакске выросло до 300

Число жителей дагестанского Буйнакска, обратившихся в врачам с признаками отравления, выросло до 303. Из них 199 были госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

О первых отравившихся в Буйнакске стало известно 13 января. Тогда в больницу попали около 70 человек. Через два дня число пострадавших от некачественной питьевой воды увеличилось до 200. Таким образом, за последнее двое суток число отравившихся увеличилось на сотню.

По факту очередного массового отравление возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия в отношении чиновников, ответственных за функционирование водопроводных сетей.

Роспотребнадзор признал, что причиной отравления стала именно вода 14 января. При проведении лабораторных исследований в пробах как водопроводной воды, так и биоматериалов пациентов были обнаружены бактерии рода шигеллы и кампилобактерии.